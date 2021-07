007: dopo l'uscita di Daniel Craig "la saga è a un punto di svolta" secondo i produttori

Si sa, ogni cosa è destinata a finire. Proprio per questo motivo, dopo l'uscita di scena di Daniel Craig nei panni di 007, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson (produttori della saga di James Bond) credono che il franchise sia giunto a un punto di svolta.

Daniel Craig in una scena del film Casino Royale, primo film da lui interpretato nel ruolo di James Bond

Come riportato da DigitalSpy, sembra che la saga di 007 stia per entrare in una nuova epoca. Daniel Craig è legato al ruolo di James Bond da metà anni 2000 e, prima di recuperare il carattere surreale del passato, i suoi film hanno toccato vertici action mai sfiorati prima. Il tanto atteso No Time to Die offrirà a Craig la possibilità di tornare nei panni del celebre agente segreto inglese per la quinta volta. Per il resto, il futuro è molto incerto.

Il secondo cambiamento, infatti, consiste nell'acquisto di MGM da parte di Amazon. Non si sa bene, quindi, su quale piattaforma possano essere distribuiti i futuri film del franchise. In terzo luogo, i produttori della saga hanno parlato di momento critico per James Bond. In occasione di una serie di affermazioni rilasciate a The New York Times, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno dichiarato: "Michael De Luca e Pamela Abdy sanno che ci troviamo in un momento critico e che il successo della saga dipende dalla direzione che intraprenderemo a breve. Tutto dipende dalle prossime scelte e loro ci daranno il supporto possibile".

Infine, i due hanno terminato così il loro intervento: "Amazon ci ha assicurato che Bond continuerà a debuttare su grande schermo. La speranza è che Mike e Pam possano mantenere il loro potere all'interno di MGM". Al momento, l'attesa per No Time to Die ha raggiunto vette che nessun altro episodio di 007 aveva raggiunto. E chissà che i fan non debbano attendere il nuovo film per conoscere il prossimo James Bond!