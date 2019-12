Marvel, Kevin Feige annuncia i prossimi Avengers: "Ci sarà un nuovo team di supereroi"

Per gli amanti degli Avengers sarà una bella sorpresa: una nuova squadra di supereroi sarà presente nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Riuscirà a essere al livello dei tanto amati vendicatori? Chissà, ma tutto è già stato pianificato, come ha rimarcato Kevin Feige al recente Comic Con che si è svolto a San Paolo in Brasile dove sono stati presentati video e scene in anteprima dei prossimi film della Casa delle Idee.

Il progetto sarà realizzato per gradi attraverso un percorso graduale che già aveva funzionato con i precedenti film Marvel. Come spiega Kevin Feige sul canale Omeleteve: "Nell'MCU è tutto interconnesso, ma ci concentriamo davvero su un film alla volta. Faremo il miglior film di Black Widow che potremo eventualmente fare, il miglior film degli Eternals, i migliori Shang-Chi, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel, Black Panther, giusto? E continueremo ad evolvere le loro storie. E poi, sì, sarà divertente vederli riuniti in un piano più ampio. Cioè, ve lo prometto, la cosa è ben avviata".

Eternals, X-Men, Spider-Man: certezze e ipotesi sulla Fase 4 e 5 del Marvel Cinematic Universe

La Fase 4 vedrà insomma un nuovo film che riunirà nuovi e vecchi eroi riuniti in un'impresa che minaccia di distruggere ancora una volta la Terra. D'altronde l'ipotesi che gli Eterni possano incontrarsi con gli Avengers è stata confermata sempre da Feige in Brasile: "Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers, ma gli Avengers non sanno molto degli Eterni. Ancora."; queste erano state le sue parole. Non si sa in che modo accadrà, ma accadrà e non resta che goderci ogni singolo film per capire come si arriverà a questo punto. Nella speranza magari che si aggreghi anche qualcuno degli X-Men.