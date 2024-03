Zafira - L'ultima regina, recensione: un'eroina del passato rivendica la dignità delle donne

Storia, mito e avventura si mescolano in Zafira - L'ultima regina, epico affresco dedicato alla regina Zafira, leggendaria sposa del sovrano Salim Toumi. Un racconto potente fatto di amori (im)possibili, spettacolari battaglie, menzogne, duelli e tradimenti che sembra preso di peso da un romanzo di Alexander Dumas, ma che affonda le sue radici nella storia di Algeri nel XVI secolo. Ad arricchire il tutto è la prospettiva femminile con cui la storia viene raccontata, prospettiva che appartiene alla stessa Zafira e che porta lo spettatore a essere partecipe delle sue sofferenze, pensieri e sacrifici.

Zafira - L'ultima Regina: un momento del film

D'altronde c'è anche una mano femminile nella regia di Zafira - L'ultima regina, quella dell'algerina Adila Bendimerad che, oltre a interpretare Zafira, è co-autrice e co-regista del pamphlet storico con Damien Ounouri. La storia si apre nel 1516. Mentre Zafira soffre la rivalità dell'altra moglie del sovrano di Algeri, Salim Toumi, il re deve fare i conti col cruento conflitto contro gli invasori spagnoli. Per respingere l'avanzata e liberare Algeri, Salim decide di avvalersi dei servigi del feroce pirata Aroudj Barbarossa (Dali Benssalah) che però, dopo la vittoria, ordisce un piano per eliminare Salim e conquistare il trono. Rimasta vedova, Zafira non china la testa, ma sacrificherà tutto ciò che ha di più caro per proteggere il regno dall'usurpatore.

Mito o storia, realtà o finzione?

Zafira - L'ultima Regina: un'inquadratura

Adila Bendimerad e Damien Ounouri scelgono di raccontare la storia di un personaggio femminile controverso. Gli storici non sono concordi sull'esistenza di Zafira, che è una quasi una figura mitologica della storia algerina, ma le sue gesta (reali o meno che siano) trasposte sul grande schermo acquistano una valenza fondamentale rivendicando la dignità delle donne algerine. In un'opera chiaramente a tesi, in principio Zefira viene mostrata come una donna amante del lusso e dei piaceri, superba, gelosa del marito che è costretta a condividere con l'altra moglie. Ma quando rimane vedova, sfodera un coraggio e una dignità che la trasformeranno in un'eroina per il popolo algerino tanto che le sue gesta sono cantate ancora oggi.

Un pamphlet a tinte forti dal sapore esotico

Zafira - L'ultima Regina: una scena

Nonostante l'intensa performance di Adila Bendimerad, magnetica nei panni di Zafira, la pellicola distribuita da Kitchenfilm non brilla per profondità narrativa. D'altronde gli accadimenti da mostrare sono tanti e il racconto procede incalzante, abbracciando una lunga serie di eventi che riguardano la controversa relazione tra Zafira e il pirata Aroudj Barbarossa, invaghitosi della donna che ambisce a sposare, ma anche gli sconvolgimenti politici che attraversa la Algeri di inizio XVI secolo. Tanta carne al fuoco narrata con toni che oscillano tra il grande romanzo d'amore e avventura ottocentesco e la fiaba araba in stile Mille e una notte. Sarà l'accurata ricostruzione di ambienti e atmosfere e la scelta di girare la maggior parte del film on location ad Algeri a infondere questo sapore esotico.

Zafira - L'ultima Regina: un'immagine del film

Zafira - L'ultima regina è un colossal low budget, ma queste limitazioni non si notano né negli sfarzosi costumi e ambienti né nelle spettacolari battaglie puntualmente coreografate e nelle violente scene di massa. Il lavoro svolto dal reparto tecnico risulta eccellente, con la fotografia di Shadi Chaaban che oscilla tra scene solari e colori sgargianti, alternate ai toni crepuscolari e misteriosi nelle sequenze in notturna, come l'ingresso frenetico nel palazzo reale di Zafira dopo la morte del re Salim. Ma il film non riesce a scrollarsi di dosso una certa aura da romanzo d'appendice che si rileva principalmente negli scambi di battute tra Zafira e Aroudj Barbarossa, ma anche le scene che condivide col marito sono caratterizzate da questo romanticismo estremo quasi stucchevole. Vista la potenza di fuoco ridotta, il film non ha né i mezzi né la pretesa di svolgere un lavoro filologico nella ricostruzione del linguaggio e dei rapporti tra personaggi dell'epoca, ma quel sapore artificioso e irrealistico che la sceneggiatura non riesce a scollarsi di dosso ci fa sembrare a più riprese di stare assistendo a un feuilletton sentimentale più che a un dramma storico.