X Factor 2023: quattro chiacchiere con Gaetano de Caro

Terzo live e prima serata tematica ad X Factor 2023,lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dove tutte le assegnazioni dovevano vertere sul concetto di "musica ribelle", ovvero quei brani che nel corso degli anni hanno fatto parte di un movimento di ribellione personale o collettivo, pezzi iconici dal grande significato che hanno costituito una sfida piuttosto impegnativa per ciascun concorrente in gara.

X Factor 2023 - i giudici al tavolo

Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e D'Argen D'amico hanno proposto ai loro ragazzi dei veri e propri mostri sacri della musica italiana ed internazionale, mostrando come con la musica si possa comunicare mettendo in discussione se stessi e la società. Dalle due manche, inframezzate dall'esibizione dei super ospiti di puntata Colapesce Dimartino, sono finiti in ballottaggio gli Stunt Pilots e Gaetano de Caro, uno scontro che ha visto il giovanissimo artista che in questa lunga serata si è esibito prima con Born this Way di Lady Gaga e poi con una emozionante versione di Pensiero stupendo di Patty Pravo. Abbiamo avuto l'occasione di fare qualche domanda al concorrente di Ambra per farci raccontare come è stata questa sua esperienza nel talent, ma soprattutto quali saranno i suoi progetti futuri.

Adattare Lady Gaga

X FActor 2023: Gaetano de Caro nel backstage

Per quanto riguarda questi mesi trascorsi all'interno del programma il giovane concorrente ha sottolineato quanto sia stata per lui un'esperienza formativa: "X Factor per me è stato un vero e proprio percorso di crescita sia artistico ma ancor più personale, ed è stata l'esperienza migliore di tutte, soprattutto perché sono arrivato fin lì, al terzo live." Il brano che ha portato in questo ultimo live del talent appartiene a Lady Gaga, che è un'artista che Gaetano de Caro ha dimostrato di amare particolarmente. Gli abbiamo chiesto quindi come è stato confrontarsi con un brano così iconico e per nulla semplice: "La criticità più forte è sempre quella che implica il fatto che devo credere di più in me stesso e devo lasciarmi andare di più, sempre"

Asia a X Factor 2023: "Un'esperienza esplosiva intensa e formativa"

Il futuro tra sorprese e possibilità

X FActor 2023: Ambra Angiolini durante la terza serata live

Siamo sicuri che se Gaetano fosse rimasto ancora in gara a X Factor avrebbe avuto modo di mostrare molto di più della sua personalità come artista ed è per questo che la successiva domanda ha riguardato il percorso che avrebbe intrapreso con la sua giudice Ambra: "Avrei mostrato aspetti ancor più versatili ed interessanti che ancora mancavano da aggiungere a questo mosaico, vorrà dire che li mostrerò a tempo debito". Siamo quindi molto curiosi di scoprire l'evoluzione di un artista così giovane e che, proprio per questo, ha ancora tantissime strade da poter intraprendere. Dove e quando potremo sentirlo di nuovo? : "Spero per sempre, non so dove e quando perché mi piacciono le sorprese, ma sicuramente verrà annunciato qualcosa nei prossimi mesi".

Gli Animaux Formidables a X Factor 2023: "Ascoltiamo di tutto, dal rock al jazz"

X Factor 2023: un'immagine dal backstage

Non potevamo esimerci anche dal chiedergli il pronostico di rito, ovvero chi, secondo lui, arriverà all'ambitissima finale in uno show che in sole tre serate ci ha regalato non pochi colpi di scena e momenti ad alta tensione: "Difficile a dirsi, sono straordinari tutti, ma Maria Tomba e Il solito dandy hanno il mio cuore."