Gli Animaux Formidables a X Factor 2023: “Ascoltiamo di tutto, dal rock al jazz”

Sono iniziati i Live di X Factor 2023, il talent Sky Original prodotto da Fremantle, che anche quest'anno porta la musica in prima serata ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW. La prima puntata si è rivelata l'esordio più seguito delle ultime tre edizioni e ha visto i giudici Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D'amico confrontarsi anche duramente sulle prime esibizioni dei loro concorrenti che, per la prima volta, hanno calcato il palco dell'X Factor Arena portando una serie di brani rivisitati e proposti in maniera da rispecchiare il proprio stile e possibile direzione. Dopo le due manche i protagonisti del ballottaggio sono stati gli Animaux Formidables e Asia, artisti enormemente diversi per stile e proposte, il cui duello finale ha portato all'eliminazione del duo che ha senza dubbio il merito di aver portato qualcosa di nuovo e poco visto sul palco dello show.

gli Animaux Formidables durante le home visit

Abbiamo avuto la possibilità di far loro qualche domanda per sapere qualcosa in più sull'esperienza appena vissuta e sui loro progetti futuri perché, dopo l'uscita del loro disco d'esordio "We are all animals" a febbraio 2023, gli Animaux Formidables, dei quali non è stato reso noto il nome e che preferiscono essere chiamati Mrs e Mr Animaux, sembrano pronti a portare avanti la loro musica e il loro progetto artistico.

L'esperienza nello show e le intenzioni per il futuro

Come definireste la vostra permanenza a X Factor?

X Factor 2023: gli Animaux Formidables alle audition

Mr Animaux: Senza dubbio elettrizzante, rafforzante. È una bella palestra, ti irrobustisce in maniera molto trasversale, non solo sul lato musicale ma anche su quello umano e relazionale.

Mrs Animaux: Qualcosa che ti mette alla prova con te stesso.

Il vostro progetto è molto interessante, cosa avreste voluto mostrare ad X Factor e cosa farete in futuro per promuovere la vostra musica?

Mrs Animaux: Sicuramente ci dispiace di non essere andati avanti perché ci saremmo potuti evolvere. Avevamo già in mente con Morgan di proporre una svolta più funky, ci sarebbe piaciuto mostrare al pubblico questa evoluzione che probabilmente poi proporremo anche fuori. Poi ci sarebbe piaciuto portare una proposta in italiano, a questo tenevamo per mostrare che non siamo solo anglofoni ma potevamo confrontarci anche con un brano nella nostra lingua.

Mr Animaux: Il percorso che aveva in mente Morgan combaciava alla perfezione con l'idea con cui proseguiremo in futuro. Continueremo da dove eravamo rimasti: l'esperienza di X Factor si è infilata in mezzo ad un percorso che avevamo già avviato autonomamente con l'appoggio di alcuni professionisti che ci stanno seguendo e ci hanno aiutato a fare tantissime date in Italia e la nostra evoluzione stava prendendo già una direzione perché abbiamo pubblicato un disco e lo stavamo promuovendo lavorando nei ritagli di tempo ad un secondo album che voleva andare verso sonorità diverse anche per una nostra crescita personale. Morgan senza che ci parlassimo voleva farci andare verso quella stessa direzione che avremmo preso noi a prescindere dal programma, sarebbe stato bello vedere cosa si poteva sviluppare e proporre al pubblico.

X Factor 2023: chi sono i 12 concorrenti dei Live

Ascoltare di tutto

Che musica ascoltano gli Animaux Formidables?

X Factor 2023: gli Animaux Formidable

Mrs Animaux: Ascoltiamo di tutto, abbiamo preferenze in alcuni periodi di alcuni dischi ma siamo veramente aperti a qualsiasi tipo di musica, perché pensiamo che settorializzarci su un genere specifico non ci nutra davvero al cento per cento. Facciamo ascolti diversissimi e possiamo dire che ascoltiamo rock, alternative, glam rock, grunge, hip hop anche, qualsiasi cosa.

Mr. Animaux: La cosa più stramba e paradossale è che forse le cose che meno ascoltiamo sono quelle a cui più ci associano.

X Factor 2023: gli Animaux Formidable

Mrs Animaux: Sì, spesso ci associano a gruppi che io non conosco, e mi ripropongo di sentirli. Spesso poi ci associano ai The White Stripes: ascoltiamo Jack White ma loro come gruppo non li abbiamo mai seguiti. Ascoltandoli ci sono delle affinità che poi sto scoprendo ora, ma lì per lì pensavo fosse solo perché siamo Donna e uomo, batteria e chitarra.

Mr. Animaux: Questo vale anche per i Royal Blood che non ascoltiamo moltissimo. Però confermo sentiamo di tutto dal rock anni '60 e '70 al al rock and roll anni '50, fino alla musica elettronica. Ci capita di ascoltare Jazz o musica lounge, sopratutto quando siamo in furgone in tour cerchiamo di variare tantissimo quello che ascoltiamo.

Chi secondo voi tra i concorrenti rimasti ha più possibilità di arrivare in finale?

Mrs. Animaux: Non vogliamo fare alcun tipo di previsione. Ci siamo legati tantissimo a cascuno dei concorrenti e ognuno di loro merita di arrivare in finale per un motivo diverso.