Asia a X Factor 2023: “Un’esperienza esplosiva intensa e formativa”

Abbiamo avuto modo di fare qualche domanda ad ASIA, concorrente di X Factor 2023, per capire come è stato il suo percorso nel programma e quali saranno i progetti futuri di questa giovane artista.

La seconda serata di Live di X Factor 2023 si è rivelata uno spettacolo ad alta tensione: i giudici Ambra, Morgan, D'Argen D'amico e Fedez hanno acceso i toni più di una volta per perorare la causa dei loro artisti in gara, una competizione che si sta rivelando particolarmente agguerrita e interessante nel proporre vari generi e musicalità riviste e reinterpretate da giovani artisti. X Factor 2023, show Sky original prodotto da Fremantle, è quindi sede di grande spettacolo che nella puntata da poco trascorsa ha portato sul palco una magnetica Elodie con un medley dalle sonorità clubbing che ha infiammato l'X Factor Arena. L'atteso ripescaggio annunciato settimana scorsa è stato poi vinto dagli Astromare che così si aggiudicano un posto nella squadra di Morgan che la scorsa settimana aveva dovuto salutare gli Animoux Formidables, anche in quel caso non senza qualche dissapore. Ad andare al ballottaggio al termine della serata questa volta sono stati Gaetano De Caro e ASIA che, dopo aver ricevuto due voti a testa da parte dei giudici, sono andati al tilt rimettendosi alla decisione del pubblico da casa che ha decretato l'uscita dell'artista pontina ASIA.

Un'esperienza esplosiva

ASIA a X Factor 2023

Il percorso di ASIA all'interno del programma è stato breve ma intenso e la musicista ha dimostrato in più di un'occasione la sua grinta e la sua voglia di mettere in evidenza tutta se stessa su quel palco. Le abbiamo chiesto tre aggettivi che definissero questa esperienza che di sicuro costituirà un bagaglio importante nonché una buona vetrina anche per il futuro. La sua risposta è stata infatti "esplosivo, intenso e formativo" proprio a dimostrazione dell'incredibile montagna russa di emozioni a cui sono sottoposti tutti i concorrenti. Durante l'attesa del verdetto Fedez ha anche ammesso di non aver centrato pienamente l'assegnazione proponendole il brano All The Stars, che forse non ha permesso alla giovane artista di mostrare tutte le potenzialità della sua voce in un percorso che, come ci ha detto lei stessa, avrebbe puntato molto sulla vocalità: "Con Fedez ci eravamo capiti sul rimanere nell'hip hop utilizzando comunque molta vocalità, ma avendo tempo avrei voluto spaziare su pezzi parecchio fuori dalla mia comfort zone."

I progetti futuri

X Factor 2023: ASIA durante la seconda serata di live

Asia ha dimostrato durante il periodo dello show di possedere un gusto musicale anche piuttosto eclettico e proprio per questo le abbiamo chiesto quali sono le sue preferenze in ambito musicale e se ci poteva consigliare tre brani nel suo stile da ascoltare in questi giorni: "I miei gusti musicali sono particolari e indefiniti, direi, spazio molto dai musical al liscio. La musica mi piace davvero tutta ma se dovessi scegliere tre brani direi: Jolene di Dolly Parton, Domani smetto degli Articolo31 e Liberi liberi di Vasco"

X Factor 2023 - Asia durante la prima serata

Non potevamo non porle anche una domanda sul futuro, perché la cantante ha ampiamente fatto capire al pubblico di avere buone possibilità di fare della musica il proprio lavoro: "Ancora tutto in fase di lavorazione, sicuramente tanta concentrazione su scrivere della nuova musica che mi renda felice. Per ora voglio pensare proprio a far uscire il meglio di me." E al quesito di rito in cui le chiediamo un pronostico ha risposto: "Hanno tutti le carte in tavola per la finale, ma devo dire che quest'anno team Fedez e team Dargen sono troppo troppo forti. Una bella finale con tutti e 5 sarebbe perfetta."