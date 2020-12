X Factor 2020, la vincitrice Casadilego: “È stata la vittoria del gruppo”

X Factor 2020: Casadilego sul palco della finale

Non c'era stato modo di carpire un suo commento ieri sera, dopo la proclamazione del vincitore di X Factor 2020: era troppo tardi e Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, non poteva restare sul palco dopo mezzanotte, da minorenne quale ancora è. Abbiamo potuto farlo oggi grazie a una conferenza stampa organizzata da Sky per chiudere il discorso relativo a questa edizione complessa del suo popolare talent show: abbiamo ascoltato le dichiarazioni della vincitrice e degli altri tre finalisti, Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade, con l'opportunità di confrontarci anche direttamente con loro nelle video interviste che vi proponiamo.

La video intervista a Casadilego

La condivisione della vittoria

X Factor 2020: Casadilego in un'immagine della finale

Quello della vittoria è un nuovo mattoncino alla Casadilego di Elisa. "Più di uno, in realtà" ha dichiarato la giovanissima cantante, ma non rinuncia a sottolineare il senso di unità e condivisione della sua squadra. Merito del loro giudice Hell Raton, sicuramente, che ha saputo creare un'atmosfera da squadra che ha fatto sì che la ragazza continui a parlare al plurale. "Abbiamo vinto" ha detto dopo la proclamazione e continua a farlo ancora oggi. Della conclusione della finale ricorda la reazione del suo giudice, salito sul tavolo e rivolto alla famiglia di Elisa: "Abbiamo vinto, mamma!" ha urlato.

X Factor 2020, quinta puntata: Casadilego sul palco

Ma Casadilego sente che lei e gli altri concorrenti sono dei privilegiati ad aver avuto questa opportunità e non rinuncia a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato allo show rendendolo possibile in un periodo così difficile. "La musica per me è sempre fondamentale per la sopravvivenza" dice ancora "per questo parlo di incontinenza musicale, si riferisce a questo." Il suo è un percorso iniziato da bambina, con lezioni di pianoforte e una famiglia interamente coinvolta nella musica: "Ho sempre vissuto in questo ambiente e non immagino una vita quotidiana senza persone che fanno questo."

X Factor 2020: il vincitore è Casadilego

La video intervista a Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade

Un festival di musica

X Factor 2020: I Little Pieces of Marmalade in un'immagine della finale

La serata finale è stata un riuscito spettacolo televisivo anche all'apporto degli altri finalisti. Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade con i loro diversi generi hanno dato vita a uno spettacolo vibrante che ha spaziato tra i generi. "È stato come un festival" ci dicono soddisfatti. La stessa soddisfazione che resta loro dentro al termine di questa avventura stimolante quanto faticosa, ma la sensazione è che ancora non abbiano realizzato a pieno quanto è successo, il tutto è stato filtrato dalla bolla in cui sono stati rinchiusi.

X Factor 2020: Blind in un'immagine della finale

Per tutti loro sono stati fondamentali i rispettivi giudici. Lo sottolineano i Little Pieces of Marmalade, parlando di un "Manuel Agnelli fondamentale", lo ribadisce Blind parlando di Emma Marrone come "una sorella maggiore" con cui ha avuto modo di lavorare tutti i giorni. Lo conferma ancora N.A.I.P. ricordando l'atmosfera dell'esibizione finale con Mika sulle note di Lollipop, così come l'intesa con Elio nella semifinale: "Elio mi ha dato la sensazione come se ci conoscessimo da molto tempo. Un'empatia che distrugge il tempo. Due amici che non sapevano di conoscersi e hanno fatto una cosa colorata."

X Factor 2020, la finale, Mika: "N.A.I.P. è troppo fuori dagli schemi per odiarlo"

X Factor 2020: Mika si esibisce con N.A.I.P. in un'immagine della finale

Un futuro promettente

X Factor 2020, quinta puntata: I Little Pieces of Marmalade sul palco

Per tutti loro ci sarà sicuramente un futuro in musica, ma non prima di qualche giorno di riposo. "Per tre giorni non vogliamo uscire di casa" dicono i Little Pieces of Marmalade, così come N.A.I.P. che parla concretamente di una vacanza. Ma poi emerge la voglia di tornare a suonare da subito, a fare lezioni di piano, come dice Casadilego, o a scrivere canzoni e pensare a un lavoro che sia proprio. Insomma due mesi di immersione totale nella musica non sono bastati ai quattro finalisti di X Factor 2020 e siamo sicuri che continueremo a vederli in giro sin da subito.