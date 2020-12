X Factor 2020: il vincitore è Casadilego

X Factor 2020: Casadilego in un'immagine della finale

Arriva al termine X Factor 2020, un'edizione inevitabilmente particolare che ha decretato come vincitore Casadilego, con secondi classificati i Little Pieces of Marmalade, dopo una finale aperta con il ritorno sul palco dei concorrenti eliminati nelle scorse settimane, l'emozionato annuncio del saluto di Alessandro Cattelan al programma, ma ricca di spettacolo, esibizioni dei concorrenti e ospiti. Tra questi ultimi spiccano i Negramaro, appena tornati sulle scene con il decimo album Contatto, dal quale hanno cantato la title track, già un successo dopo cinque settimane in testa alle classifiche. Per esibirsi insieme al gruppo pugliese è tornata sul palco del talent show di Sky anche Madame, già ospite la scorsa settimana per cantare insieme a Blind.

Lo spettacolo della finale di X Factor 2020 è stato condito anche dalle esibizioni dei quattro giudici, da Emma Marrone che ha cantato il suo successo Latina in una versione acustica inedita, a Manuel Agnelli che ha cantato la celebre Quello che non c'è insieme ai suoi Afterhours, passando per Hell Raton insieme al collaboratore Slait e Mara Sattei, nonché Mika, che ha interpretato un medley per ripercorrere la sua carriera.

La gara è stata suddivisa in tre manche con eliminazioni progressive, che hanno visto l'uscita di scena di un concorrente dopo ogni gruppo di esibizioni. Il primo ad abbandonare la gara è stato N.A.I.P. dopo il giro di esibizioni che ha visto in quattro concorrenti insieme ai rispettivi giudici: subito sul palco l'energia dei Little Pieces of Marmalade con Manuel Agnelli per Veleno degli Afterhours, seguiti da Blind ed Emma per La fine di Tiziano Ferro/Nesli. Allegria e colori con N.A.I.P. E Mika sulle note di Lollipop dello stesso giudice, per la quale il concorrente ha riscritto parte del testo in italiano e chiusura d'atmosfera sulle note di Stan di Eminem, featuring Dido con Casadilego e Hell Raton.

Secondo giro di esibizioni con i best of dei tre concorrenti rimasti, un medley di tre frammenti di brani portati sin qui nel loro percorso, e manche conclusiva a suon di inediti per un testa a testa tra Casadilego e Little Pieces of Marmalade che ha visto la vittoria del concorrente della squadra di Hell Raton.

Termina così un'edizione complessa e particolare, ma non il cammino dei giovani artisti che hanno preso parte al programma, perché già da venerdì 11 saranno disponibili gli EP dei quattro finalisti sulle principali piattaforme, mentre tutti i brani originali eseguiti nel corso del programma saranno inseriti nella playlist X Factor 2020 Mixtape.