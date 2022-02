With love, Gloria Calderon Kellett: "La mia è la storia di una famiglia che vuole capirsi e venirsi incontro"

With Love: un'immagine della serie

Tra i prodotti di intrattenimento in arrivo a cavallo di San Valentino troviamo With Love, la serie di Prime Video che fa delle festività che scandiscono l'anno lo spunto per raccontare l'amore in tutte le sue forme. Creata da Gloria Calderón Kellett, With Love segue la storia di quattro coppie tutte legate tra loro, le incontreremo per la prima volta in occasione della Vigilia di Natale e le seguiremo fino al Día De Los Muertos. Il cuore di questa storia, cosa che rende la serie ancor più speciale, è una grande famiglia di origini latino americane, di cui conosceremo i membri in un viaggio attraverso le loro tradizioni più importanti.

In occasione della conferenza di presentazione della serie abbiamo incontrato Calderón Kellett, che oltre ad aver creato la serie vi partecipa nei panni della simpaticissima Gladys Delgado, ma anche i membri del numerosissimo cast: Emeraude Toubia nel ruolo di Lily Diaz e Mark Indelicato in quello di suo fratello Jorge Diaz Jr.; Constance Marie e Benito Martinez, che interpretano i loro genitori, Beatriz e Jorge Sr; Vincent Rodriguez come Henry, il fidanzato di Jorge Jr; Desmond Chiam, che interpreta Nick Zhao, un grande amico di tutta la famiglia; Isis King nei panni di Sol Perez e infine Todd Grinnell come Miles Murphy, il suo interesse amoroso.

Raccontare la famiglia

With Love: una foto di scena della serie

Uno dei grandi punti di interesse di questa serie è quello di ruotare tutta attorno ad una grande famiglia di latinos, e raccontare così le loro tradizioni legate alle festività. Gloria Calderón Kellett ha sottolineato infatti che per lei è stato molto importante parlare d'amore dal punto di vista di questi personaggi: "Sono estremamente felice di aver raccontato l'amore in tante generazioni diverse, non c'è trauma in questo show, non è una storia esageratamente drammatica. Abbiamo deciso di parlare d'amore e di persone che si accettano per quello che sono. L'ultima puntata è ambientata durante il giorno dei morti, è bello poter raccontare la specificità delle nostre usanze e tradizioni."

Anche Constance Marie e Benito Martinez sono molto orgogliosi di aver partecipato allo show, che gli ha dato la possibilità di raccontare le proprie tradizioni: "Abbiamo parlato di famiglia, in tutte le sue sfaccettature." ha sottolineato Benito. Constance ha poi preso la parola per spiegare che: "I latinos vengono sempre rappresentati pieni di traumi, attraverso stereotipi, siamo americani qualunque invece, e in questa serie è così che veniamo mostrati. Non succede spesso con persone come noi: è stato bellissimo poter raccontare questo tipo di storie, quelle che incontrate nella serie sono famiglie funzionali, tranquille. Inoltre sono molto felice di aver potuto raccontare una storia d'amore tra persone mature, tra me è Benito che interpreta mio marito, e non è una cosa molto rappresentata sullo schermo."_

Lily, Jorge e Sol

With Love: una foto di scena

Il personaggio di Lily è centrale in questa storia: inizialmente disincantata dall'amore dopo essersi lasciata con il suo fidanzato cercherà di rimettersi in gioco e tornare a provare sentimenti profondi per qualcun altro.

Emeraude Toubia ci ha parlato della sua Lily: "È un personaggio di cui è facile innamorarsi, è stato per me come attrice un vero dono poterla interpretare. È una ragazza schietta, decisa, aperta all'amore ma al tempo stesso vulnerabile. Come figli vogliamo fare quello che amiamo ma anche rendere i nostri genitori orgogliosi: lei vuole trovare la sua metà, anche per renderli felici. Vorrei che le ragazze latine di tutto il mondo possano identificarsi con Lily, e con quello che sta attraversando. È bellissimo poter raccontare questo tipo di storie. La vita non è perfetta, ci sono alti e bassi."

With Love: il cast in una scena

La parola poi è passata a Mark Indelicato, che interpreta il fratello di Lily, Jorge Jr.: "Una delle cose che mi ha attratto di Jorge è il fatto che mi abbia dato la possibilità di esplorare la sua multidimensionalità, abbiamo raccontato allo stesso tempo tutti i tipi di relazione di cui è parte, come figlio, come fratello e come amante. Possiamo vedere tanti tipi di lui, diversi, a seconda di con chi è, questo significa essere umani. È meraviglioso poter raccontare personaggi così interessanti da esplorare. La mia scena preferita è stata quella con mio padre, nel primo episodio: è stata così bella, reale, appagante, quelle sono le scene che davvero ti ricordi per sempre. Sono grato che il pubblico possa vedere una relazione padre e figlio in cui si parla di omosessualità tranquillamente. Non è una storia di coming out quella che raccontiamo, Jorge Sr. ha già accettato chi sia suo figlio, ma ora lui vuole che il padre accetti l'uomo che ama, questa scena mi ha toccato molto profondamente, mi ricorda molto la vita vera."

Anche Benito Martinez ha ricordato questa scena molto importante del primo episodio: " È stata così reale, è quella per cui ho voluto far parte di questa serie. C'è così tanta onestà in questa scena, è quello che mi ha colpito subito dello show, è qualcosa che va molto al di là di quello che di solito vediamo in televisione." Commentando quanto detto dall'attore Gloria Calderon Kellett ha affermato: "Volevo espandere la conversazione, far si che evolvesse, c'è bisogno di parlare di altro, andare avanti, vogliamo parlare di una famiglia che è curiosa, che vuole capirsi, trovasi. In questa famiglia ci sono diversi membri omosessuali, e a loro interessa comprendersi e venirsi incontro. Questo è quello che secondo noi è una famiglia vera."

Ad approfondire questo tema è Isis King, donna transgender che è protagonista di una delle storie d'amore su cui ruota la serie: "È la prima volta che viene raccontata una storia di questo tipo con una ragazza trans, la mia famiglia mi accetta, io mi sono completamente accettata. Sono grata di questo personaggio, è una donna che si è realizzata, forse troverà l'amore, ma intanto ha degli amici fantastici, una famiglia che l'appoggia in tutto. È qualcosa che di solito non vediamo, è bello seguire una storia dove non c'è trauma per persone lgbtq come noi. È bellissimo parlare così di una persona trans."

Parlare d'amore

With Love: una scena della serie

Tra i personaggi più importanti della serie troviamo anche Desmond Chiam e Vincent Rodriguez III, che intepretano rispettivamente Nick Zhao ed Henry. Desmond si è legato al discorso fatto dai suoi compagni di cast affermando: "Nick è un personaggio incredibile, è stato fantastico per raccontare la storia di un personaggio asiatico, che di solito vengono così tanto desessualizzati in televisione e al cinema. Nick è molto incasinato, molto complesso, è stata una grande responsabilità da parte mia raccontare un personaggio come questo." Vincent invece ha chiuso l'intervista dicendo: "Il mio è un personaggio bisessuale, filippino. Sono stato estremamente felice di parlare di bisessualità, non è qualcosa di cui di solito si parla in televisione, ma ora siamo in una nuova era, c'è così tanto progresso, c'è così tanta speranza, l'intenzione di Gloria Calderón Kellett è stata quella di parlare d'amore, perché è ciò di cui abbiamo bisogno è quello che il mondo ha bisogno di vedere. È così bello raccontare la storia di due persone che si amano così tanto, si ispirano a vicenda."