With Love, la recensione: su Prime Video l’amore sboccia durante le feste

San Valentino è alle porte e Prime Video risponde con una serie romantica originale centrata tanto sull'amore, come sulle diverse festività che scandiscono l'anno; uno show che inizialmente doveva arrivare sui nostri schermi a dicembre ma è poi stato spostato all'11 febbraio. Come vedremo in questa recensione di With Love, serie creata dalla talentuosa Gloria Calderón Kellett, la particolarità di questo prodotto è quella di seguire un anno di vita di diverse coppie - tutte legate tra loro - che rincontriamo durante giorni di festa: il primo episodio è infatti ambientato durante la Vigilia di Natale, l'ultimo, invece, durante il Día De Los Muertos, passando per Capodanno, San Valentino e il giorno dell'Indipendenza. Il cuore della storia, cosa che rende questa serie ancor più speciale, è una grande famiglia di origini latino americane, di cui conosciamo i diversi membri attraverso le loro tradizioni più importanti.

Le quattro coppie che seguiremo per cinque episodi, per cinque giorni di festa, fanno infatti parte di questo nucleo familiare allargato: abbiamo Lily (Emeraude Toubia) che prova una forte attrazione per Santiago (Rome Flynn), suo fratello Jorge (Mark Indelicato) e il compagno Henry (Vincent Rodriguez III), poi i loro genitori, Beatriz e Jorge Sr (Constance Marie e Benito Martinez), che stanno passando un momento di crisi, ed infine la cugina Sol (Isis King), che inizierà una relazione con un collega di lavoro in ospedale. A colpire di più della storia è come ci vengano raccontate le diverse relazioni con semplicità e naturalezza, esplorando temi come sessualità (anche in una coppia più matura), omosessualità e transessualità con la giusta delicatezza, senza perdersi in inutili stereotipi. Ogni tanto si inciampa su qualche cliché sulle famiglie di latinos, ma comunque With Love riesce a raccontare con onestà e grande realismo le particolarità culturali dei personaggi, integrati nel tessuto sociale del loro nuovo paese.

Una famiglia, quattro coppie

La storia, come vi anticipavamo, si apre il giorno della Vigilia di Natale: la famiglia Diaz si prepara ad una grande riunione per festeggiare l'occasione speciale. Lily si è appena lasciata con il suo fidanzato storico ed è parecchio disincantata nei confronti dell'amore; il fratello Jorge, invece, è pronto a presentare il nuovo compagno ai genitori, Henry, anche se però non sa come introdurre il tema della sua bisessualità; l'esuberante cugina Sol si chiede se sia pronta ad iniziare una nuova relazione ed infine Beatriz è preoccupata di non sentire più la passione di un tempo nei confronti di Jorge Sr. A confondere le carte in tavola l'arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Santiago, per cui Lily sente fin da subito una forte attrazione.

Nel corso dei mesi, quindi festività dopo festività, rincontriamo tutti i protagonisti, e scopriamo come si sono evolute le cose tra di loro. Se tra Natale, Capodanno e San Valentino passano solo poche settimane, e abbiamo quindi l'impressione che off screen sia accaduto poco, con il giorno dell'Indipendenza e il Dia de Los Muertos lo scarto si fa di mesi, e così abbiamo modo di riscoprire le nostre coppie in situazioni completamente nuove e diverse. La volontà è infatti quella di esplorare l'evoluzione dei rapporti, portando su schermo situazioni che rappresentano i necessari cambiamenti a cui una relazione va necessariamente incontro nel corso del tempo.

Alcune storyline convincono più di altre

Se nel complesso la serie funziona, e anche molto bene, non tutte le storyline, se prese singolarmente, ci hanno convinto allo stesso modo. Quella che dovrebbe essere la coppia "principale", quella composta da Lily e Santiago, non coinvolge come le altre. Durante la serie seguiamo i due - che non sembrano essere legati nemmeno da particolare chimica - nelle diverse fasi del loro rapporto, dal primo incontro al primo appuntamento, fino ai primi problemi ed incompatibilità: la parte più sostanziosa della loro relazione, però, sembra avvenire off screen, ed episodio dopo episodio ci chiediamo che cosa li abbia spinti ad innamorarsi e a stare insieme, oltre ad un'evidente attrazione fisica. Ben diversa è la situazione con le altre coppie che ci vengono presentate, in particolare siamo rimasti piacevolmente colpiti da come viene trattato il tema della transessualità, l'amore che scoppia tra Sol e il suo collega (Todd Grinnell) è naturalmente realistico e privo di momenti drammatici, cosa che non è usuale nella rappresentazione televisiva di coppie di questo tipo.

Detto questo, comunque, la scelta di dedicare ogni episodio ad una diversa festività ci è sembrata originale e convincente, la serie è a nostro parere un ottimo prodotto di genere, perfetto per gli amanti delle rom-com ma anche per chi si approccia a questo tipo di storie solo con l'avvicinarsi di San Valentino.