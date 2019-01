Winx Club in mostra a Milano: alla scoperta di un fenomeno animato tutto italiano

Un caso fortuito. Sicuramente una coincidenza fortunata, quasi provvidenziale. Nello stesso mese in cui l'animazione goffa, raffazzonata e autoreferenziale di Adrian catalizza l'attenzione della pubblica opinione, c'è un'eccellenza animata italiana che festeggia con fierezza i suoi 15 anni di gloria. Era il 28 gennaio del 2004 quando Rai 2 trasmetteva il primo episodio di Winx Club, prima tappa di una lunga saga di avventure magiche e, soprattutto, enormi successi in tutto il mondo. Nata dalla felice intuizione dello studio d'animazione Rainbow, piccola realtà marchigiana diventata un colosso dell'animazione europea, la serie dedicata alle imprese dei sei amiche fate approda tra le mura del WOW Spazio Fumetto di Milano con una mostra dedicata al fenomeno Winx.

Dal 26 gennaio al 12 maggio 2019 il museo del fumetto meneghino ospiterà una ricca esposizione di sketch, tavole, bambole e abiti che hanno segnato l'immaginazione di milioni di bambini in tutto il mondo. Basato su una mitologia ricca e stratificata, Winx Club non ha solo raccontato l'amicizia in modo accessibile, semplice ma allo stesso tempo affascinante, ma ha avuto il grande merito di aggiornarsi del tempo. E lo ha fatto adattandosi ai tempi e ai gusti del pubblico a cui si è sempre rivolto. Nato con un approccio più favolistico, il cartone animato creato da Iginio Straffi si è evoluto verso una narrazione più contemporanea e attuale, anche grazie a un approccio grafico più accattivante e meno morbido di quello degli esordi.

Tutte queste attenzioni ai dettagli (narrativi ed estetici) hanno reso Winx Club molto più di un cartoon, avvicinandolo a un vero e proprio brand molto ben riconoscibile ed esportabile in tutto il mondo. E il fine di questa mostra è proprio quello di creare molta più consapevolezza in un pubblico a cui far capire che si tratta di un'eccellenza tutta italiana. Sì, nel cuore delle Marche c'è la nostra Pixar.

Trendy, belle, affiatate, portatrici di valori sempreverdi come l'altruismo, il coraggio e il bisogno dell'altro. Il segreto dietro la travolgente affermazione delle Winx è una complessa miscela di buoni sentimenti ed eroine intraprendenti quanto sensibili in cui milioni di bambine si sono identificate per 15 anni. La longevità del fenomeno Winx ha permesso a Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha (ognuna con una connotazione e un carattere ben delineato) di fare del loro cartone animato la proprietà intellettuale italiana più esportata all'estero di sempre. I numeri parlano da soli: più di 130 Paesi raggiunti, 8 stagioni di cartoni animati (l'ottava stagione arriverà ad aprile su Rai YoYo), 3 film per la tv, 4 per il cinema e la serie tv live action di Netflix in produzione, prevista per il 2020. Quest'ultima declinazione conferma quanto la Rainbow ci tenga a coccolare tutti i suoi fan, cercando non solo di saziare gli appetiti delle bimbe di oggi, ma di puntare sull'affetto nostalgico delle ormai ragazze che sono cresciute in compagnia delle fatine alate.

La mostra: dietro le quinte delle fate

Anno fondamentale per dare nuova linfa al fascino delle Winx, il 2019 sarà ricco di celebrazioni dedicate al mitico sestetto. In attesa dell'ottava stagione, si parte proprio con la mostra 15 Years of Magix, ospitata dal Museo del Fumetto di Milano, ormai sempre più predisposto verso linguaggi altri rispetto alla nona arte e aperto all'audiovisivo. Dal 26 gennaio al 12 maggio, con un biglietto che varia dai 3 ai 5 euro, WOW Spazio Fumetto propone una mostra ricca, capace di portare il visitatore dietro le quinte del fenomeno Winx. Si parte infatti dai primi bozzetti, ovvero dagli embrionali sketch dedicati al character design delle fate sino alle piantine degli ambienti visti nel cartone animato.

Nella prima parte dell'esposizione viene dato grande risalto al lavoro certosino svolto in Rainbow, dove vengono impiegati ben 4 giorni di lavoro per ottenere 1 minuto di animazione. E se in 15 anni sono stati realizzati oltre 6000 minuti di animazione grazie a oltre 9 milioni di frame, è facile rimanere colpiti dalla dedizione di una realtà ancora troppo poco nota al grande pubblico. La mostra continua mettendo in luce tutta la potenza transmediale del brand Winx: tavole di fumetti, abiti di scena degli spettacoli teatrali e un grande spazio dedicato al ricco merchandising (capitanato da statue e giocattoli rari). Non mancano anche attività interattive, come un karaoke e una proiezione olografica. Insomma, un soddisfacente, ricco e appassionato dietro le quinte di un'eccellenza made in Italy che non vuole proprio saperne di appendere le ali al chiodo.