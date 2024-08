Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, la recensione: l'orsetto e i suoi amici sono sempre più cattivi

Per quanto sia stato stroncato ed effettivamente fosse di livello a dir poco discutibile, Winnie the Pooh: Sangue e miele del 2023 aveva avuto un grande successo incassando oltre 7 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget molto risicato, pare attorno ai 100mila dollari. Niente di cui stupirsi pertanto se a un solo anno di distanza sia già arrivato il sequel: Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele (titolo italiano di Winnie the Pooh: Blood and Honey II) è ora disponibile grazie all'uscita homevideo Midnight della Plaion, addirittura con una steelbook in 4K che analizzeremo in seguito.

Anche Winnie the Pooh ha il diritto di riposarsi su una poltrona dopo tanti eccidi

Prima di parlare in questa recensione del secondo capitolo appena uscito, va doverosamente ricapitolata la nascita del progetto: scaduti nel 2022 i diritti d'autore su Winnie The Pooh, le gesta dell'orsetto ghiotto di miele e dei suoi amici nati dalla mente di A. A. Milne, possono essere legalmente riutilizzate senza permesso. Ne ha approfittato subito Rhys Frake-Waterfield, che ha sfoderato una rivisitazione horror del classico di Alan Alexander Milne con il simpatico orsetto impegnato a fare stragi di ragazzi. E come detto, forte del risultato del primo film, in un battibaleno il regista sceneggiatore ha fatto il bis girando Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele.

Winnie e i suoi compagni sono sempre più assetati di sangue

Scott Chambers interpreta il protagonista Christopher Robin

In Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele siamo circa un anno dopo gli omicidi nel Bosco dei 100 Acri, con gran parte della città di Ashdown che sospetta fortemente del chiacchierato Christopher Robin (ora interpretato da Scott Chambers al posto di Nikolai Leon), il ragazzo che ha rivelato l'esistenza delle creature, ritenendolo il responsabile delle uccisioni.

Un particolare raccapriciante in una scena di Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele

Nonostante il ragazzo abbia un atteggiamento bonario e mansueto e lavori addirittura in un ospedale per bambini, solo in pochi credono alla sua innocenza e gli danno fiducia sull'esistenza dei mostri. Ma intanto gli omicidi riprendono perché Winnie The Pooh esiste davvero, anzi le minacce diventano sempre più numerose, visto che a dargli man forte arrivano Pimpi, Uffa e Tigro, violenti e affamati di sangue come lui.

Winnie the Pooh - Sangue e miele, la recensione: l'apogeo del weird movie, ma senza cognizione di causa

Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele è sicuramente un upgrade

Una ragazza vittima degli omicidi delle strane creature

Grazie a un budget sensibilmente più cospicuo, Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, mostra diversi miglioramenti rispetto al raffazzonato predecessore. Le imbarazzanti maschere di Winnie e di Pimpi del primo capitolo, davvero troppo povere per rappresentare almeno vagamente creature antropomorfe e non invece attori con indosso un trucco da carnevale da quattro spiccioli, sono sicuramente più decenti e realistiche denotando un miglior lavoro di make up. Inoltre la varietà di mostri è più ricca: a Winnie e Pimpa si aggiungono infatti Uffa e Tigro.

Winnie the Pooh è sempre più assetato di sangue

Ma oltre alla maggior cura per aspetti tecnici come fotografia, messa in scena e inquadrature, il vero balzo è quello della cruda e schietta violenza, a tratti selvaggia e senza remore. Molte scene sono molto più spinte, gore e splatter impazzano senza limiti con sangue a secchiate, smembramenti, squartamenti, disossamenti e decapitazioni varie per stomaci forti. Un armamentario esposto senza freni che farà la gioia degli appassionati del genere.

Bagni di sangue e spunti interessanti, ma non è tutto rose e fiori

In Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, più di qualcuno finisce davvero molto male

Durante il film si arriva anche a una spiegazione, ovvero si svela la vera natura e l'origine delle sanguinarie creature, una misteriosa e orripilante storia di bambini rapiti per esperimenti con DNA animale, ribaltando così quello che si era capito nel primo film. Anzi, quel primo capitolo, qui viene ridotto a un film nel film, con un interessante approccio metacinematografico. Ma allora è tutto rose e fiori? Non proprio, perché nonostante questi passi avanti la storia rimane piuttosto debole, con alcuni passaggi narrativi oggettivamente arditi, se non assurdi, che non danno spessore ai personaggi, anche se va riconosciuto il tentativo di dare un certo background al protagonista.

Nella loro tana, i mostri studiano il da farsi

Tra l'altro il ritmo non beneficia di alcuni spiegoni troppo elaborati, come quello iniziale con disegni animati, che tolgono fluidità al film. Inoltre non ci è piaciuta una quasi totale mancanza di ironia, fondamentale per questo tipo di prodotti. E se c'era, sinceramente non l'abbiamo percepita. Ma sia chiaro che non è finita qui. E non è solo questione dello scontato terzo film con Winnie the Pooh, perché sono in arrivo horror con Pinocchio, Bambi, Peter Pan e altri, insomma il cosiddetto The Twisted Childhood Universe, nel quale diversi personaggi classici saranno rivisitati in questa chiave sanguinosa. Un bene o un male? Irrilevante per i produttori: finché il giochino funziona...

Una fantastica steelbook 4K targata Midnight con un mare di extra

La cover della steelbook di Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele

Come detto, Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele è arrivato in homevideo con una bellissima edizione Midnight Factory, una steelbook dall'artwork molto suggestivo con all'interno due dischi (con il film in 4K UHD e in blu-ray) e un booklet. Ottimo il video, che oltre a un croma acceso che esalta il tanto sangue del film, presenta un buon dettaglio in quasi ogni circostanza, percepibile anche nelle numerose scene con scarsa illuminazione. Anche in questi casi la tenuta e la compattezza del quadro resta valida. L'audio in DTS-HD 5.1 sia per la traccia in italiano che in inglese, mostra tanta energia nei molti momenti truculenti: gli effetti sonori, anche quelli disgustosi, escono decisi da tutti i diffusori con un buon apporto anche dei bassi.

La bellissima steelbook targata Midnight

Ma a stupire è un reparto extra da primato, sia per la qualità del materiale che per l'abbondanza, con quasi tre ore di contributi presenti sul disco blu-ray (solo i trailer sono anche sul disco 4K). Si parte con un Making of (8'), poi uno speciale su La colonna sonora (25'), quindi Poohniverse (5'), con i realizzatori ad anticipare i prossimi film che coinvolgeranno altre creature. Poi ancora Sul set con TheCritizMan (20'), Scene eliminate (1' e mezzo) particolarmente truculente, Interviste al cast (21' e mezzo) e Le audizioni del cast (11' e mezzo). Spazio poi ancora a un'intervista a Scott Chambers (16'), a un corposo Dietro le quinte (54') con tanti momenti delle riprese sul set, e infine trailer inglese, trailer italiano e galleria fotografica.