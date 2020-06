We Die Young, la recensione: gang criminali, voglia di redenzione e un Van Damme crepuscolare

La recensione di We Die Young: nel film di Lior Geller ragazzini che lavorano per una gang criminale, la voglia di un'altra vita e l'aiuto di un Van Damme intimista e senza voce.

We Die Young: una scena del film

Se volete vedere un Jean-Claude Van Damme crepuscolare, ridotto al mutismo causa ferite di guerra, piombato nel quartiere più malfamato di Washington e neppure protagonista principale, ecco a disposizione il film di Lior Geller uscito da poco direct to video per Koch Media e disponibile anche su alcune piattaforme streaming. Come vedremo nella recensione di We Die Young, siamo di fronte a un action-thriller che alterna buone cose a ingenuità, forse dovute alla voglia di strafare tipica di un esordiente, ma comunque degno di una visione. E nel quale, nonostante quanto premesso, la fisicità di Van Damme fa comunque la sua figura.

We Die Young: una scena del film

Ragazzini, gang criminali e la voglia di un'altra vita

We Die Young: David Castaneda in una scena del film

Il vero protagonista di We Die Young è però il quattordicenne Lucas (Elijah Rodriguez), ormai ben introdotto in una delle gang messicane più potenti di Washington, dove fa il corriere al servizio del boss Rincon (David Castaneda), che lo ha cresciuto dopo la morte dei suoi genitori e lo alleva con affetto. Il problema è che Lucas ha un fratellino di nome Miguel: ha 10 anni e il destino, visto il contesto, sembra ormai segnato.

We Die Young: Elijah Rodriguez in una scena del film

Ma Lucas non vuole che anche Miguel faccia quella vita fra crimine e violenza, sogna per lui un futuro migliore, anche perché è il fratellino è una giovanissima promessa del baseball. E proprio la volontà di salvare Miguel, sarà la molla per lasciare sempre quel mondo che farà scattare il corto circuito.

Un Jean-Claude Van Damme intimo, crepuscolare e... muto

Jean-Claude Van Damme e Nicholas Sean Johnny in We Die Young

Bene, ma Jean-Claude Van Damme allora, direte voi? Fa la parte di un veterano della guerra in Afghanistan, che ha perso l'uso delle corde vocali per una ferita durante il conflitto bellico e lavora come meccanico nella zona della gang. Anche lui fa uso saltuario di sostanze e si rifornisce da Lucas, ma solo per lenire il dolore e tenere a bada i suoi dolorosi flashback che lo riportano sul fronte. Visto che è senza voce, per comunicare fa uso di un apparecchio elettronico, o al massimo butta già qualche scritta. Sarà lui a prendere a cuore le sorti dei due ragazzi e aiutarli a cercare di farsi un'altra vita nella resa dei conti finale. Un personaggio che permette la scoperta di un Jean-Claude Van Damme più intimista e tormentato, ormai disilluso dalle vicende della vita, un ruolo che riesce a scavare il lato drammatico dell'attore più che quello fisico, cosa che sembra preferire lui stesso in questo momento della sua carriera.

We Die Young: Jean-Claude Van Damme in una scena del film

Quando il regista si fa prendere troppo la mano

We Die Young: una scena del film

Questo aspetto di Van Damme è forse fra le cose più apprezzabili di We Die Young, assieme a un paio di sequenze di azione ben riuscite e a un ritratto del mondo malfamato delle gang piuttosto coinvolgente, fra riti di iniziazione, tatuaggi e violente ritorsioni. Il problema è che poi il regista Lior Geller, che ha anche scritto e montato il film, si fa un po' prendere la mano e denota un po' le ingenuità dell'esordio sul grande schermo dopo varie esperienze televisive. La decisione di risolvere sempre le questioni in fretta e a revolverate sembra troppo esagerata, come forzata la scelta di inserire tutta la resa dei conti finale durante il matrimonio della sorella di Rincon, a cui lui tiene alla follia perché la figura del boss crudele e spietato, questo non ci viene risparmiato, si abbina sempre ai nobili sentimenti per i familiari.

We Die Young: una scena del film

Se la redenzione diventa confusione

We Die Young: David Castaneda in una scena del film

Ma dove Geller perde veramente il filo, dopo aver mantenuto un ritmo credibile lungo il film (a parte i flashback bellici un po' inutili), è proprio dal matrimonio in poi, dove nella casa e attorno si consuma la resa dei conti, che poi travolge le stesse nozze e i suoi invitati. Forse anche per qualche pecca di montaggio, tra inseguimento e sparatorie caotiche, a tratti c'è una sensazione di grande confusione e incoerenza, oltre alla troppa faciloneria di certe soluzioni. Peccato, perché il discorso della redenzione che fa da comune denominatore a vari personaggi, anche se non certo originale, era comunque interessante e coinvolgente, e avrebbe meritato una costruzione migliore.