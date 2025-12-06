Gli esordi alle regia di Kristen Stewart e Harris Dickinson segnano il listino 2026 di Wanted Cinema

Tanti titoli internazionali capaci di unire impegno, sguardo d'autore e storie più intime. In mezzo, anche un interessante debutto alla regia. Il listino Wanted Cinema per il 2026 - presentato alle Giornate professionali del Cinema di Sorrento - è coerente con la propria linea editoriale.

Un inverno in Corea, tra i titoli Wanted

Ad aprire la stagione Un inverno in Corea di Koya Kamura, in uscita l'11 dicembre, un dramma identitario ambientato nella cittadina costiera di Sokcho. Nel cast Bella Kim nei panni di Soo-ha e Roschdy Zem in quelli dell'illustratore francese Yan Kerrand. A Natale invece esce in sala Tony, Shelly e la luce magica film animato di Filip Pošivač.

Wanted Cinema: il listino 2026

Il 9 febbraio 2026 arriverà poi Più grande del cielo di Valerio Jalongo, documentario che attraversa città, laboratori, teatri e università di mezzo mondo per esplorare il rapporto - complesso, affascinante e a volte inquietante - tra intelligenza umana e intelligenza artificiale.

Il 26 febbraio sarà la volta di Homebound di Neeraj Ghaywan, con Ishaan Khatter, Vishal Jethwa e Janhvi Kapoor. Ispirato a un articolo del New York Times (e prodotto da Scorsese), il film racconta l'amicizia di due giovani - uno musulmano e uno dalit - che, nel tentativo di entrare nella polizia indiana, si scontrano con discriminazioni, pregiudizi e le ferite lasciate dalla pandemia.

Da Harris Dickinson a Kristen Stewart

Urchin: un momento del film

In primavera, ad aprile, il 16 esce in sala Urchin di Harris Dickinson, debutto alla regia dell'attore, mentre il 30, arriverà Love Me Tender di Anna Cazenave Cambet, con Vicky Krieps e Monia Chokri. Il film segue Clémence, avvocata e madre, che decide di lasciare il marito e vivere apertamente il suo amore per una donna.

A proposito di debutti, a maggio ecco Kristen Stewart che dirige The Chronology of Water, uno dei titoli più attesi del listino Wanted, e racconta la storia vera della nuotatrice Lidia Yuknavitch, segnata da un padre violento.

Sempre a maggio arriverà infine Agent of Happiness - Il Bhutan e la felicità di Arun Bhattarai e Dorottya Zurbò, documentario che segue i funzionari Amber Kumar Gurung e Guna Raj Kuikel mentre attraversano il Bhutan misurando il grado di felicità dei cittadini, secondo l'ormai celebre indice del "Gross National Happiness".

