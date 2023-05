Vivarium, la recensione: casa, dolce casa... o forse no

Gemma e Tom sono una coppia di giovani fidanzati che desiderano formare una famiglia. Un giorno si recano a una peculiare agenzia immobiliare con l'obiettivo di trovare la casa dei propri sogni e vengono accolti dal misterioso Martin, il quale li informa che in una zona di periferia è stato sviluppato un nuovo quartiere: una lunga sfilza di casette unifamiliari, tutte uguali tra loro, soprannominato Yonder.

Vivarium: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Vivarium, Gemma e Tom si lasciano sedurre dall'offerta ma fin dal loro arrivo notano come il complesso edilizio sia molto strano e oltre a essere completamente vuoto è anche pervaso da un silenzio per nulla naturale. Mentre stanno visitando la casa numero 9, si accorgono di come Martin sia scomparso nel nulla e decidono allora di far ritorno a casa, ma inutilmente. Scoprono ben presto infatti come tutte le strade finiscano per riportarli inesorabilmente al civico 9 e quando, dopo ore di tentativi, rimangono senza benzina, optano per soggiornare nella suddetta dimora. Non sanno che la loro permanenza sarà molto più lunga del previsto...

Nel cuore dell'incubo

Vivarium: una scena del film

Vibrazioni funeste emergono fin dai primi istanti di Vivarium, con le riprese documentaristiche di alcuni uccelli che suscitano una sincera inquietudine. E d'altronde proprio i protagonisti finiscono per risultare come una sorta di volatili in gabbia, una volta che si scatenano effettivamente le dinamiche alla base del racconto, virato a toni mistery e sci-fi che prendono progressivamente il sopravvento, guardando ai classici con un taglio moderno. Suggestioni horror si innestano nella progressiva discesa negli abissi di Gemma e Tom, con il confine tra reale e irreale che si adagia a tocchi visionari e ci mette davanti a un'inesorabile crisi di coppia, più o meno giustificata/provocata dai traumatici eventi che la vedono coinvolta. Quando entra in scena la figura del bambino, un bambino "non come tutti gli altri", lo spettatore comprende di ritrovarsi in un circolo senza fine, con la progressione nella follia ormai inevitabile.

Il mattino ha l'oro in bocca

Vivarium: una scena del film

Le suggestive scelte ambientali e scenografiche, con le riprese dall'alto e gli sfondi cartonati a suggellare i confini spazio-tempo di un mondo fuori dal mondo, dove tutto accade in un percorso ciclico destinato a coltivare nuove vittime, rendono il palcoscenico della vicenda vivo e pulsante anche nelle sue effettive falsità e quelle classiche casette a schiera tipiche di molteplici immaginari, sogni di famiglie borghesi pronti a costruirsi il proprio nucleo familiare, diventano teatro di un qualcosa di inenarrabile. E proprio in questo nido che dovrebbe garantire quiete e sicurezza i protagonisti si ritrovano risucchiati in un gioco di specchi dove il tempo passa inesorabile, senza un inizio apparente e una altrettanto (in)decisa fine, come sospeso in un limbo tragicomico.

Dove tutto ebbe inizio

Vivarium: una scena del film

La paranoia prende ben presto il sopravvento e si comprende come non sarà semplice tornare alla normalità, quasi che il mondo di ieri sia ormai un lontano ricordo, un miraggio irraggiungibile per via del nuovo, obbligato, status quo che rende che vede Gemma e Tom schiavi dell'inspiegabile e che li porta sull'orlo di un reciproco esaurimento nervoso, dove la crisi relazionale è dietro l'angolo fino al colpo di scena dell'epilogo. Imogen Poots e Jesse Eisenberg si adattano magnificamente, con le giuste fobie e formalità espressive, a due ruoli in procinto di esplodere, distaccandosi dalle leggere atmosfere di partenza in un'evoluzione drammatica sempre più perturbante e morbosa, dove il pericolo si nasconde sia fuori che dentro di loro. Il regista Lorcan Finnegan, autore in tempi recenti di Nocebo (2022) con Eva Green, aveva già affrontato un tema simile con il suo precedente cortometraggio Foxes (2011), e qui sembra espandere quel senso di impotenza e ineluttabilità, spingendo il tutto all'ossessione in un'opera che sa come colpire lo spettatore.