Vita da Carlo 2: cosa sappiamo della serie di Carlo Verdone in arrivo su Paramount+

Carlo Verdone, protagonista della serie Vita da Carlo, saluta i ragazzi presenti al Giffoni Film Festival, accompagnato da Sangiovanni e Ludovica Martino, nel cast della seconda stagione. Giovani di ogni età acclamano le star sul blue carpet e li raggiungono per conoscere i segreti degli artisti e della serie in arrivo. Mentre la sala Truffaut del festival campano gioisce, viene svelata la data di uscita della seconda stagione. Ecco cosa sappiamo di Vita da Carlo 2.

Vita da Carlo: La data di uscita della serie

L'altro buio in sala: Carlo Verdone in un'immagine

Svelata la data di uscita, che sarà il 15 Settembre 2023 su Paramount+; prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la serie risulta essere in linea con le alte aspettative che si sono create sin subito, dall'uscita della prima stagione, nel 2021, su Prime Video. Completamente incentrata su Carlo Verdone, Vita da Carlo sposa finzione e realtà in modo oculato e strategico. I due co-protagonisti sanno di essere coinvolti in un grande progetto. Sangiovanni commenta la serie e il lavoro sul set con entusiasmo: "La spontaneità e la verità, in una serie che parla di vita sono la cosa migliore". Ludovica Martino si ritiene fortunata di aver lavorato con Carlo Verdone: "Anche solo incontrarlo mi sembrava un'aspirazione irraggiungibile. Sono grata ed emozionata". Averci lavorato è quindi un obiettivo importante per l'attrice, che scherza sulle incredibili capacità fantastiche di Verdone: "Lui poi porta fortuna a tutte le attrici con cui lavora: spero succeda anche con me!"

La trama di Vita da Carlo

La serie Vita da Carlo è diretta da Carlo Verdone con Valerio Vestoso, scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone stesso. Le musiche sono firmate da Fabio Amurri, Edizioni Musicali Filmauro. La seconda stagione riprende ed amplifica le dinamiche già approfondite nella prima, in cui il rapporto tra Carlo Verdone e la sua famiglia, gli amici e il lavoro si interseca con le storie di fantasia create per la fiction.

Vita da Carlo: un'immagine della serie

Un film nel cassetto di cui tutti si informano, risate ispirate alla propria vita reale e incredibili vicende esasperate con ironia e freschezza sono gli ingredienti basilari della serie, che rispetterà queste caratteristiche e si incentrerà ancora di più sull'attore e sui suoi ricordi.

Il cast e le guest star di Vita da Carlo 2

Vita da Carlo: Carlo verdone in una scena della serie

Sangiovanni è entusiasta del rapporto che si è instaurato con Carlo Verdone: "Con lui è stato bello, perché mi sono sentito a mio agio. La spontaneità e la verità, in una serie che parla di vita, sono la cosa migliore". Il cantante interpreta Carlo Verdone da giovane, nella sua prima esperienza da attore. Verdone sorride quando parla della scelta dell'interprete: "Ma è di Vicenza, non è di Roma!" ricorda di aver detto al produttore davanti alla proposta del nome di Giovanni Damian, in arte Sangiovanni. Verdone conferma di aver addirittura sperato che fosse Damian a rifiutare il ruolo. Ma per fortuna ciò non è accaduto: in questo modo ha potuto scoprire un grande talento.

"Andando avanti mi rendevo però sempre più conto che questo ragazzo aveva delle grandi qualità e alla fine mi ha dato davvero delle bellissime soddisfazioni". Ludovica Martino invece racconta emozionata di quanto sia rimasta sorpresa dopo essere stata scelta da un pilastro del mondo del cinema del genere "Non mi aspettavo che scegliesse me per qualcosa di suo!" dichiara apertamente e con candore al pubblico dei giovani Giffoners. La ragazza è entusiasta, arricchita dal metodo insegnatole sul set da Carlo Verdone. "Ci ha insegnato solo guardandolo!" esclama entusiasta e grata, rivelando anche l'importanza della spontaneità sul set. "Abbiamo provato poco perché Carlo voleva che stessimo sulle emozioni del momento."

Tra le altre guest star sono stati annunciati i nomi di Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.