Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono ufficialmente fidanzati!

Come riportato dal magazine Us Weekly, Joaquin Phoenix e Rooney Mara sarebbero ufficialmente fidanzati e prossimi al matrimonio!

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono fidanzati ufficialmente e pare che il matrimonio sarà celebrato molto presto. Le voci circolavano già da tempo, dopo che l'attrice era stata avvistata con un prezioso anello al dito.

A riportarlo è Us Weekly, che ha confermato la notizia per la gioia dei fan dei due attori. Secondo lo stesso magazine, le nozze potrebbero arrivare tra la fine di quest'anno e il 2020. Alcuni amici parlano di una cerimonia che si terrà in forma privata, lontana anche dai social. Già a gennaio 2017, il sito Page Six aveva riferito che i due si stavano frequentando dopo essersi conosciuti sul set di Maria Maddalena, con Joaquin Phoenix che interpretava Gesù di Nazareth e Rooney Mara nella parte della protagonista del film. E' proprio li che i due sarebbero stati travolti dalla passione. A maggio 2019, lo stesso sito aveva già fatto circolare voci di fidanzamento ufficiale dopo che Mara era apparsa con un enorme anello di diamanti al dito.

I due attori si conoscono dal 2013 e sono insieme dal 2016, ma sono sempre stati riservati sulla loro vita privata senza mai esporsi troppo. Rooney Mara ha avuto una relazione di lunga durata con il regista e sceneggiatore Charlie McDowell, mentre Joaquin Phoenix ha alle spalle parecchie relazioni piuttosto importanti, una anche con Liv Tyler, durata qualche anno. In questo periodo, oltre a pensare alle prossime nozze, i due attori sono molto impegnati con lavorativamente: Phoenix vestirà i panni del Joker nel prossimo film di Todd Phillips, mentre Rooney Mara sta lavorando al film A House in the Sky.