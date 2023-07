Oppenheimer, L'Esorcista e Wes Anderson: ecco il listino Universal Pictures 2023

Il listino Universal Pictures per il 2023 mette molta carne al fuoco, dagli horror al ritorno di Wes Anderson e Christopher Nolan, passando per il reboot de L'Esorcista e molto altro ancora.

La Universal Pictures ha davanti a sé un finale di stagione ricco di titoli attesissimi dagli amanti del cinema, tra cui il nuovo Wes Anderson, L'esorcista: Il credente di David Gordon Green, Oppenheimer di Christopher Nolan e molto molto altro ancora. Scopriamo insieme tutti i film in uscita nel 2023 per Universal.

Alta tensione per Universal

The Exorcist: Believer, David Gordon Green nella prima foto dal set

Il 12 ottobre 2023 è tempo di uno dei titoli più discussi dal momento in cui è stato annunciato: arriva L'esorcista - Il credente, diretto da David Gordon Green, che sarà un vero e proprio sequel alla pellicola originale del 1974 di William Friedkin. Al centro della trama ci sarà il padre di un bambino posseduto che chiederà aiuto a Chris MacNeil (Ellen Burstyn, che ritorna a quasi 50 anni dal capitolo originale). La donna, infatti, ha dovuto affrontare la possessione demoniaca che ha messo a rischio la vita e l'anima di sua figlia Regan (Linda Blair) e il protagonista interpretato da Leslie Odom Jr. le chiederà consiglio. Il programma di David Gordon Green è di realizzare una trilogia, i cui due titoli successivi potrebbero essere destinati direttamente allo streaming.

Five Nights At Freddy: il poster italiano del film

Il 9 novembre 2023 è tempo di Five Nights at Freddy's, l'adattamento targato Blumhouse dell'omonimo videogame survival horror. Il film, diretto da Emma Tammi, è basato sul franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon, che ha pubblicato il primo capitolo nel 2014 e ha rapidamente raggiunto un'enorme popolarità. Il film è interpretato da Josh Hutcherson (The Hunger Games), Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, con Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard. Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy's non sarà così facile da superare...

Freaky e i film Blumhouse da vedere assolutamente

Largo ai più piccoli

Locandina di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli

Il 7 dicembre 2023 arriva Prendi il volo, film di animazione diretto da Benjamin Renner, regista della saga di Ernest & Celestine, che si baserà sulla sceneggiatura di Mike White (School of Rock, The White Lotus). Al centro della trama troveremo una famiglia di papere che convince il padre ultraprotettivo ad andare in vacanza, passando dal New England a New York fino alle Bahamas. Il 5 luglio 2023 è tempo di Ruby Gillman: la ragazza coi tentacoli: al centro della trama del film d'animazione c'è la dolce e imbranata sedicenne Ruby Gillman che cerca disperatamente di integrarsi nel suo liceo. Non può frequentare i ragazzi più fighi della spiaggia perché la sua mamma iperprotettiva (la candidata all'Oscar Toni Collette) le ha proibito a di avvicinarsi all'acqua. Quando Ruby infrange la regola n. 1 di sua madre, scoprirà di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e di essere destinata a ereditare il trono della nonna (Jane Fonda), la Regina Guerriera dei Sette Mari.

Il 31 ottobre 2023 arriva in sala Trolls 3 - Tutti insieme: Anna Kendrick e Justin Timberlake, nella versione originale, sono tornati a dare voce ai protagonisti del nuovo capitolo del franchise musical campione d'incassi della DreamWorks Animation. Dopo due film all'insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy e Branch sono ufficialmente una coppia. Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. Quando Floyd viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar - Velvet (Amy Schumer) e Veneer - Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell'oscurità della cultura pop.

Trolls e generi musicali: come cambiano le sei diverse tribù di Trolls World Tour

L'armata dei film più attesi: da Nolan ad Anderson

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Universal Pictures mette in campo dei veri nomi da urlo. Arriverà il 23 agosto 2023 Oppenheimer, l'atteso film di Christopher Nolan basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin. Il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica. Cillian Murphy guida il cast del film nei panni di Oppenheimer. Con lui troviamo Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altri.

Asteroid City: una foto del film

Il 14 settembre 2023 è il momento del ritorno di Wes Anderson con il suo Asteroid City, di cui sarà regista e sceneggiatore, oltre che produttore in collaborazione con Steven Rales e Jeremy Dawson. Il progetto viene descritto come una meditazione poetica sul significato della vita: al centro della trama c'è una città americana situata vicino al deserto nel 1955 e la sua convention Junior Stargazer, che fa arrivare studenti e genitori provenienti da tutte le parti degli Stati Uniti per una gara scolastica, dando vita a situazioni divertenti, drammatiche, a romanticismo e a tanto altro. Come sempre il cast è quello delle grandi occasioni: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie e Jeff Goldblum, tra gli altri.

Il 5 ottobre 2023 arriva Drive-Away Dolls, la nuova fatica di Ethan Coen, stavolta senza il fratello Joel in cabina di regia. Al centro della trama ci sono Jamie, uno spirito libero disinibito che è un po' in crisi dopo la fine di una relazione con una ragazza, e la sua pudica amica Marian, che ha un disperato bisogno di rilassarsi. Alla ricerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato a Tallahassee, ma la situazione precipita quando incontrano un gruppo di criminali inetti lungo la strada.

Locandina di Drive-Away Dolls

Il 30 novembre invece ritorna Alexander Payne (Paradiso amaro, Nebraska) con The Holdovers - Lezioni di vita: il protagonista sarà l'attora Paul Giamatti nel ruolo dell'insegnante della Deerfield Academy Paul Hunham, che non piace a nessuno, non ai suoi studenti, non ai suoi colleghi e nemmeno al suo preside. Senza famiglia e un luogo dove andare durante le vacanze di Natale del 1970, Paul rimane a scuola per controllare gli studenti che non possono tornare a casa. Dopo alcuni giorni, rimane un solo studente: un complicato quindicenne chiamato Angus, un bravo studente il cui comportamento negativo gli fa rischiare spesso di essere espluso. A Deerfield è rimasta anche la capo-cuoca Mary, che si occupa dei figli dei privilegiati e il cui figlio è stato recentemente ucciso in Vietnam. I tre si ritrovano a formare un'improbabile famiglia nel periodo natalizio, condividendo delle comiche disavventure durante due settimane davvero nevose in New England.

Ecco il listino completo 2023 della Universal Pictures: