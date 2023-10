Un'estate fa, Antonia Fotaras: 'La spontaneità? Sì, oggi l'abbiamo persa'

Il passato che torna, per un mistero da risolvere. Indietro negli Anni Novanta, tra le notti magiche e i primi amori. Avanti nel tempo, un tempo oscuro e spietato. Dietro Un'estate fa ci sono le influenze di Twin Peaks, ma è una references ingombrante secondo lo sceneggiatore Valerio Cilio: "La premessa è vicina a Twin Peaks, ma poi è meno marcata di ciò che potrebbe sembrare. Alla fine è una reference che non vorresti mai toccare".

Un'estate fa, nuova serie Sky Original

La serie, disponibile su Sky e NOW, racconta di Elio (interpretato da Lino Guanciale e da Filippo Scotti), che torna ad affrontare i demoni del passato quando viene ritrovato - trent'anni dopo - il corto di Arianna (Antonia Fotaras), scomparsa nel 1990. Il primo indiziato è proprio Elio, ma sotto sembra esserci altro. Sarà lo stesso Elio a viaggiare nel tempo, attraverso visioni, sciogliendo il mistero. A scrivere la serie anche Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini, con la regia di Davide Marengo e Marta Savina.

Un'estate fa: video intervista Davide Marengo, Marta Savina e Valerio Cilio

A proposito di passato, Un'estate fa mette in scena anche una certa leggerezza che oggi è stata persa. "La spontaneità si è trasformata, abbiamo perso il concreto delle cose. La serie racconta questo: quanto il passato può essere represso, e riportalo in luce aiuta a fare i conti, ad andare avanti", ci dice Davide Marengo. Della stessa idea Martina Savina: "La spontaneità oggi è immediata e accessibile. Vivere il presente è difficile, perché sei artefice di ciò che fai. E la bellezza del ricordo nostalgico è una sorta di Coperta di Linus".

Lino Guanciale, protagonista di Un'estate fa

Il raffronto, infatti, è immediatamente connesso con il presente che viviamo. Secondo Valerio Cilio: "Negli anni Novanta non c'era l'intelligenza artificiale. Sono passati pochi anni, eppure sembrano tantissimi. Però ecco, non sarei molto pessimista. Certe cose si capiscono solo grazie al tempo che passa. Il distacco è stata una delle cose più stimolanti di Un'estate fa. Cosa porterei indietro? Non lo so... sicuramente non porterei indietro il cellulare".

Antonia Fotaras: "Cosa porterei indietro nel tempo? Le AirPods!"

Come detto, i protagonisti maschili di Un'estate fa fa sono Lino Guanciale e Filippo Scotti, mentre nei ruoli femminili ci sono Claudia Pandolfi, Martina Gatti, Sofia Iacuitto e, appunto, Antonia Fotaras, che avevamo già visto ne Il primo re, in Il silenzio grande e nella serie cult Skam Italia.

Antonia Fotaras è Arianna in Un'estate fa

Tra i volti più rappresentativi della nuova generazione d'interpreti, la Fotaras è il legame principale della serie, così come le fotografie analogiche che accendono la memoria. "Ogni oggetto ha una storia, anche i vestiti. Penso ad un foulard regalato da mia nonna, che quando indosso mi fa sentire protetta", confida Antonia Fotaras a Movieplayer.it, che poi si sofferma su quanto, ora, si sia persa la leggerezza. "Forse sì, oggi abbiamo perso un po' di spontaneità. Il telefono ha influito, perché ti distrae dalla connessione diretta che puoi avere con chi hai davanti".