Una Notte al Museo - La vendetta di Kahmunrah, Joshua Bassett: "Bisogna credere nei sogni: io l'ho fatto!"

Una notte al museo - La vendetta di Kahmunrah è su Disney+ dal 9 dicembre. Il film di animazione diretto da Matt Danner e Justin Lovell continua la saga cinematografica con protagonista Ben Stiller, interprete della guardia notturna del museo di storia naturale di New York Larry Daley.

Questa volta seguiamo la storia del figlio del suo personaggio, Nick, scelto dal Larry come suo sostituto durante il periodo estivo. Durante la sua prima notte al museo, il ragazzo vede i personaggi storici e gli oggetti prendere vita. Compreso il terribile faraone Kahmunrah, ancora intenzionato a conquistare il mondo.

A dare voce a Nick Daley è Joshua Bassett, cantante, attore e doppiatore diventato noto al pubblico statunitense grazie a High School Musical: The Musical: La serie. Lo abbiamo incontrato virtualmente e fatto un po' di domande su questa saga che continua a raccontare la storia in modo divertente.

Intervista a Joshua Bassett

Una notte al museo: le 10 trovate migliori della saga

Una Notte al Museo - La vendetta di Kahmunrah: la saga continua

Una notte al museo - La vendetta di Ahmunrah: una scena del film d'animazione

Com'è portare le scarpe di Ben Stiller?

Non è esattamente così, ma quando mi hanno parlato del progetto sono stato felice. È un po' come per High School Musical: non abbiamo ricreato Una Notte al Museo, abbiamo fatto una cosa diversa. Interpreto il figlio cresciuto. Non c'era tutta questa pressione perché è un personaggio completamente diverso. Ero sicuramente nervoso e non sapevo come avrebbe reagito il pubblico. Ma una volta che ho incontrato il team, il regista e ho letto la sceneggiatura ho pensato che fosse fantastico. È un film di animazione, quindi non è esattamente la stessa cosa, è un po' diverso, non è proprio come se avessi interpretato il ruolo fisicamente. È stato divertente.

Una Notte al Museo - La vendetta di Kahmunrah: padri, musica ed errori

Il padre di Nick gli dice che è la persona migliore che conosce e che può fare qualsiasi cosa. Quanto è importante avere il pieno supporto dei nostri genitori?

È tutto! Non devi averlo per forza, ma penso che quel tipo di incoraggiamento aiuti moltissimo. Sono abbastanza fortunato da avere genitori che hanno creduto in me e mi hanno lasciato seguire la mia passione. Mio padre è un musicista, quindi ogni volta che era al piano andavo a chiedergli consigli. Quando volevo cominciare a recitare mi hanno sostenuto. È stato fondamentale. Non tutti sono così fortunati da averlo, ma penso sia una cosa molto importante.

Una notte al museo - La vendetta di Ahmunrah: una scena

A proposito di musica: sappiamo che balli e canti molto bene. Se dovessi riprendere questo ruolo in futuro, ti piacerebbe fare un numero musicale in Una Notte al Museo?

Sarebbe fantastico! Sarebbe molto divertente. Lo farei subito!

Il tuo personaggio dice che la sua prima volta al lavoro è proprio questa al museo di notte: come si fa a imparare dai propri errori e andare avanti nonostante tutto?

Devi farlo e basta! Quando ho cominciato a recitare non avevo nessuna esperienza. Ho semplicemente continuato a presentarmi sul set e dare il massimo. Anche se non sapevo bene come fare non mi sono fermato. A volte le persone si accontentano del piano B e non seguono i propri sogni perché hanno paura di fallire. Personalmente preferisco fallire facendo ciò che amo invece che avere successo in qualcosa che non voglio fare. Bisogna trovare il coraggio in noi stessi e continuare.

Una notte al museo - La vendetta di Ahmunrah: una scena del film animato

Quando entri in un museo ora immagini mai che le cose dentro possano prendere vita? Sarebbe più divertente o spaventoso?

Dipende da che tipo di persona sei: magari se sei uno dei cattivi sarebbe spaventoso. Ma se sei nella squadra giusta può essere piuttosto divertente. L'idea stessa è talmente assurda che è difficile immaginare possa accadere davvero, ma lo scheletro di un dinosauro che ti insegue per me sarebbe terrificante!

Una Notte al Museo - La vendetta di Kahmunrah: storia e villain

Questi film sono molto divertenti e pensati per un pubblico più giovane. Pensi che possano spingere i bambini a conoscere di più la storia e la scienza?

Non sono sicuro di quanto possano essere istruttivi, ma vedere tutti questi personaggi storici insieme, nello stesso momento, è molto divertente da vedere. Ognuno ha un'idea della vita diversa, una cultura diversa ed è bello vederle a confronto e unirsi per sconfiggere Kahmunrah.

Una notte al museo - La vendetta di Ahmunrah: una scena del film

Il faraone è l'antagonista, ma scopriamo che ha problemi con suo padre. Quindi, secondo te, cosa rende tale un villain?

Penso che il detto "se fai male alle persone ti hanno fatto male" sia vero. Se qualcuno è trascurato dal punto di vista emotivo, o non riceve l'amore che dovrebbe avere, capisco che possa diventare insensibile. Mi faccio spesso questa domanda: cos'è che spinge qualcuno a infliggere dolore? Devi essere davvero molto ferito se hai il bisogno di fare del male agli altri. Non so davvero come rispondere se non: forse bisogna chiedere a uno psichiatra!