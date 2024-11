Un Paso Adelante Next: come arrivare preparati al revival della serie spagnola

In occasione dell'arrivo di Un Paso Adelante Next, che riapre 20 anni dopo la Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz, facciamo il punto sui nuovi episodi. Dal 27 novembre su Mediaset Infinity.

Uno, dos, tres, cuatro. Pronti a ballare nuovamente sulle note di una delle serie musical più amate di sempre, che hanno caratterizzato i pomeriggi dopo scuola su Italia1, durante la nostra adolescenza. Stiamo parlando di Un Paso Adelante tornato in tv con nuove puntate in UPAS: Next. Il pretesto? Una serie revival, come spesso capita, che riapra le porte della scuola al centro del racconto insieme a tutti i suoi avventori. Cogliamo l'occasione per fare un utile recap e farvi trovare preparati alla visione.

Un paso Adelante Next: chi, dove, quando, come, perché

Il ritorno di Paso Adelante

La serie revival è composta da 8 episodi da 50 minuti che andranno in onda in due tornate. I primi quattro il 27 novembre, gli altri il 4 dicembre su Mediaset Infinity. Al centro, sempre la Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz dove le storie personali e professionali di insegnanti e studenti si intrecciano inevitabilmente, tra colpi di scena, relazioni amorose, drammi, tradimenti e ripicche. Il remake nudo e crudo non funziona più nella serialità, e quindi meglio questo "nuovo" format che mette insieme sequel e reboot tra vecchio e nuovo cast, per provare ad accontentare tanto i fan della prima ora quanto nuovi possibili adepti.

Chi torna degli interpreti originali?

Sono passati 20 anni dalla prima messa in onda in Italia - Paso Adelante è andata in onda dal 2004 al 2006 sulle reti Mediaset - e una nuova generazione di ballerini e artisti è pronta ad entrare nel cuore degli spettatori. Monica Cruz (la sorella minore di Penelope) torna a vestire i panni di Silvia, che nel frattempo è diventata Direttrice dell'Accademia. Nuove responsabilità e sfide la accettano in quello che dall'inizio sembrava essere il suo destino. Non l'unico ritorno del cast storico: Beatriz Luengo è di nuovo Lola, divenuta un importante coreografa e insegnante di danza moderna che, varcando di nuovo quella soglia che ha fatto avverare i suoi sogni, dovrà ricostruire il suo rapporto con Silvia.

La pool dance in Un Paso Adelante Next

Miguel Ángel Muñoz - che all'epoca proseguì dopo aver lasciato il serial con una carriera da cantante, anche in Italia, dove partecipò come guest ad Amici - interpreterà nuovamente Rober, tornato da Miami a Madrid proprio per provare a far risorgere il brand UPA. Il pretesto? Simile a quello della serie tratta da High School Musical: un musical che raccolga i vecchi successi degli UPA Dance accanto a nuove performance. Ne potranno far parte i nuovi studenti, e saranno proprio Silvia, Lola e Rober a curare gli esami di ammissione: entrambe le parti sapranno insegnarsi qualcosa e imparare l'una dall'altra mentre gli ex adolescenti ora adulti dovranno capire come rapportarsi ad una generazione completamente diversa dalla loro.

Dove eravamo rimasti?

Una scena danzereccia di UPA Next

Nel finale di Paso Adelante Lola e Ingrid si esibiscono durante quel provino che aveva creato un fraintendimento. Per il ruolo in un grande film hollywoodiano viene scelta Ingrid ma lei e l'amica si chiariscono augurandosi buona fortuna. Ingrid quindi è pronta a volare alla volta di Los Angeles. Lola affronta Nacho che l'aveva imbrogliata sul provino, ma viene a sapere che lo aveva fatto perché innamorato di lei, non volendo perderla. Alicia riesce a recuperare l'orologio di famiglia di Silvia che Horacio aveva venduto ad insaputa della fidanzata. Juan viene recuperato in mare dalla nave russa su cui era finito per provare a raggiungere JoJo e riesce a tornare a Madrid, dove finalmente si riconcilia con la ragazza con un bacio. Silvia propone a Carmen di diventare nuova socia della scuola investendo il proprio denaro: potrebbe essere una nuova era per l'Accademia.

Come arrivare preparati alla serie revival

Non è finita qui: per prepararsi al meglio all'arrivo di Un Paso Adelante Next, su Mediaset Infinity sono già disponibili UPAS - Le storie: una serie composta da sei mini episodi che faranno da ponte tra lo show originale e il revival. Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Monica Cruz, Lola Herrera, Lucas Velasco e Marta Guerras, insieme ai giovani attori della nuova serie, saranno i protagonisti di queste mini puntate, disponibili su Mediaset Infinity al ritmo di un episodio al giorno.