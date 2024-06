Gemelli, cucina e amore, la recensione: una commedia romantica sullo scambio di identità

Mentre Josh Northrup è rimasto nella sua cittadina natale in Alaska per gestire il ristorante tradizionale di famiglia, lasciatogli dal defunto padre, suo fratello gemello Julian è si è trasferito lontano per aprire un locale chic nella grande città con suo marito Henri Vermeiren, un'attività che riceve elogi ma poco redditizia. Julian si è qualificato per l'annuale edizione di Escoffier, un concorso di chef di classe mondiale, organizzato a Malta in uno degli hotel di lusso appartenenti al magnate Preston Wescott. La figlia di questi, la bella Meg, spera di dare inizio al suo sogno di avviare una prestigiosa azienda di eventi.

Jeremy Jordan e Callum Blue in una scena di Gemelli, cucina e amore

In Gemelli, cucina e amore Julian convince Josh ad accompagnarlo come ospite quando rimane vittima di un infortunio alla schiena che gli impedisce di partecipare all'evento; chiede perciò al gemello di sostituirlo, ignaro delle conseguenze. Infatti Josh finisce per innamorarsi di Meg ma non può dichiararle i suoi veri sentimenti in quanto fingendosi Julian non è soltanto già sposato ma per di più con un uomo, e quindi omosessuale. La situazione prende così una piega del tutto imprevista...

Questione d'identità

Sarà amore tra i protagonisti di Gemelli, cucina e amore?

Sembrerebbe la classica dinamica del lui, lei e l'altro. Ma se l'altro è tuo gemello - identico come una goccia d'acqua - e per di più gay, è ovvio che l'intreccio sia destinato a complicarsi come avete potuto modo di leggere nella sinossi sopra esposta. In questa produzione Hallmark pensata al solito per il piccolo schermo d'Oltreoceano e destinata a sbarcare anche sul nostro, la girandola degli equivoci si basa proprio su questa premessa, singolare soltanto sulla carte giacché ben presto gli eventi finiscono per seguire una deriva alquanto scontata, sessualità cambiata a parte. Gemelli, cucina e amore, adattamento italiano molto libero dall'originale Mix up in the Mediterranean, vede al centro della vicenda una competizione culinaria, un argomento capace di attirare il grande pubblico televisivo come dimostrato dal grande successo dei programmi a tema che invadono i palinsesti di tutto il mondo.

Pancia mia...

Ancora Jeremy Jordan e Callum Blue in una scena

Certo qua la preparazione dei piatti è elemento in fin dei conti secondario alla trama romantica e non vi è molto spazio per ciò che concerne la messa in atto delle varie ricette, con qualche critica non troppo velata a quella cucina gourmet facile da ritrovare nei ristoranti più quotati - ma anche più costosi. L'esito della competizione va da sé che è già scontato, così come il proverbiale lieto fine nel quale tutti i nodi vengono sommariamente sciolti. La sceneggiatura d'altronde è vittima di inverosimiglianze assortite nella gestione del poker di protagonisti, con i due gemelli a giocare uno scambio delle parti mai effettivamente divertente. Colpa anche della monodimensionale performance di Jeremy Jordan, che non riesce a distinguere a dovere i rispettivi fratelli e finisce per risultare anonimo quando non involontariamente caricaturale.

Dal primo al dolce

Gemelli, cucina e amore: una foto del film

L'amore tra i fornelli è così meno ispirato del previsto e ben presto si comprende il leit motiv che accompagnerà l'ora e mezzo di visione, priva a conti fatti di effettivi scossoni e con le potenzialità pur insite nelle sceneggiatura, con un parziale gender swap, che rimangono soltanto in superficie, finendo schiave di una logica d'insieme indirizzata a un target abitudinario. Target che ha voglia di personaggi amabili e love-story dolci, con qualche piccolo inghippo qua e là che non possa mai comunque guastare nemmeno per sbaglio quell'epilogo desiderato. Se appartenete a questa categoria di pubblico, Gemelli, cucina e amore fa al caso vostro, ma altrimenti statene tranquillamente alla larga.