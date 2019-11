Uan, la video intervista a Lucca Comics 2019: "Volete uno più Stranger Things di me?"

Un'immagine del pupazzo Uan.

Il pupazzo Uan è stato uno degli ospiti più graditi dell'Area Movie di Lucca Comics & Games 2019 e ci ha graziosamente rilasciato una video intervista in cui ha svelato cosa ha fatto in tutti questi anni di assenza dal piccolo schermo dopo la fine di Bim Bum Bam.

A Lucca Comics & Games 2019 Uan di Bim Bum Bam è stato protagonista, insieme a Cristina D'Avena e Marco Bellavia, di un nostalgico incontro-revival dedicato alle serie tv ispirate a Kiss Me Licia e Arriva Cristina (disponibili su Mediaset Play), ma anche agli anni d'oro di Bim Bum Bam, che hanno visto Bellavia tra i conduttori che si sono succeduti a fianco di Uan.

Il pubblico accorso all'evento ha dimostrato che la fama e l'affetto nei confronti di Uan e dei suoi amici umani prosegue anche oggi nonostante il personaggio sia assente da tempo dalla televisione. Non sono mancati siparietti piccanti su Paolo Bonolis, la spalla umana di Uan più celebre a Bim Bum Bam, e sulla lavorazione di Kiss me Licia sul cui set Cristina D'Avena ha dovuto far fronte agli impeti focosi del collega napoletano Pasquale Finicelli, che interpretava Mirco dei Beehive, prima spasimante e poi marito di Licia.

La video intervista a Uan