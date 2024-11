Twisters in blu-ray: quando il tornado arriva nel salotto di casa

Il famoso disaster movie degli anni Novanta sui tornado in una nuova versione, con tutti i benefici dei progressi tecnologici che questo può comportare. Se il Twister di quasi trent'anni fa era già spettacolare, potete immaginare a che livello di effetti si arrivi con Twisters, il film diretto da Lee Isaac Chung con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Un continuo flusso di emozioni, un ottimo prodotto di entertainment che ora approda in homevideo, palcoscenico ideale per impressionare nella visione casalinga.

Per Glenn Powell e Daisy Edgar-Jones le cose iniziano a complicarsi

E infatti l'avventura di Kate, meteorologa e "cacciatrice di tornado" che rimane traumatizzata da un'esperienza sul campo ma poi ritorna in pista per studiare meglio una soluzione contro questi devastanti fenomeni, è davvero tutta da gustare per lo spettatore, al quale sembrerà davvero di essere al centro dei tornadi. Questa infatti la sensazione che abbiamo potuto apprezzare nell'ottimo blu-ray targato Warner, grazie a una scelta che valorizza anche l'ascolto in italiano.

Audio in Dolby Atmos: dentro all'inferno del tornado travolti da una furia sonora

Il blu-ray di Twisters

Inutile sottolineare che in un film come Twisters l'aspetto principale di cui godere maggiormente in homevideo nel salotto di casa, sia quello audio. Ebbene Warner regala anche nell'ascolto italiano un formidabile Dolby Atmos, proprio come nella traccia inglese. Una codifica che consente veramente di essere in mezzo all'inferno del tornado, anzi sarà quasi come se la loro furia si scatenasse attorno a voi mentre sedete comodamente sul divano. Il coinvolgimento infatti è totale, e ovviamente l'arma in più dell'Atmos è di sfruttare la sua verticalità, fondamentale in un film di questo tipo.

I due protagonisti di Twisters in una scena drammatica

Lo spettatore è letteralmente travolto da effetti sonori violenti, potenti, precisi e dalla direzionalià chirurgica. Durante ogni tempesta attorno si scateneranno vento, pioggia, tuoni, grandine ma anche detriti, cose e veicoli che volano in modo fluido attraverso il campo sonoro, come del resto anche alcuni protagonisti che prenderanno drammaticamente il volo risucchiati dal turbine. Se tutti i diffusori sprigionano grande energia, i bassi fanno sentire il loro lugubre ululato e i loro tonfi pesanti facendo tremare i muri di casa. Tutto questo senza sacrificare la bella colonna sonora con tanto country e i dialoghi, che restano sempre chiari e percepibili in ogni circostanza.

Twisters, la recensione: un tornado di grande cinema d'intrattenimento

Un video splendido che esalta effetti digitali e riprese live

Glenn Powell sotto la pioggia in un momento di apparente tranquillità

Ma il video non è da meno. Girato con diversi tipi di telecamere e con riprese oggettivamente complicate tra effetti digitali e riprese live, le immagini proposte dal blu-ray di Twisters riescono a tenere bene a bada ogni tipo di difficoltà. Il film è visivamente imponente e terribilmente movimentato, aspetti non semplici da digerire per un video. Ma qui il quadro è davvero splendido, perché oltre a mantenere una sua compattezza in ogni circostanza, riesce a mantenere alto il livello del dettaglio anche nelle scene più frenetiche, quando pioggia, grandine, foglie e detriti turbinano vorticosamente attorno ai protagonisti.

Daisy Edgar-Jones in una scena di Twisters

Il tutto senza che la compressione faccia capolino, perché la grana che vediamo è squisitamente naturale. Anche le scene notturne, come del resto quelle buie e tempestose in mezzo ai tornado, non mostrano sbavature, sgranature o banding, nonostante le tonalità dei colori del cielo cambino velocemente. Gli incarnati sono naturali mentre i neri sono splendidi nella loro profondità, da ammirare soprattutto nella scena del rodeo. Come detto il dettaglio è sempre elevato, non solo sulle rovine, le devastazioni e gli agenti atmosferici, ma anche su volti e abiti. L'aspetto cromatico privilegia ovviamente le tonalità polverose e fangose che caratterizzano generalmente le ambientazioni del film, ma quando la scena lo richiede alcuni colori rivelano subito più intensità e brillantezza.

Gli extra: commento audio e oltre un'ora di segreti, retroscena e curiosità

I protagonisti preoccupati dalla situazione: il pericolo è imminente

Buono anche il reparto dedicato agli extra, con il commento audio del regista Lee Isaac Chung e oltre un'ora di contenuti. Si comincia con tre scene eliminate (in totale 2 minuti) e le Gag Reel (4') con momenti divertenti sul set. Si prosegue poi con Tracking the Fronts: The Path of 'Twisters" (15'), featurette nella quale Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, il regista Lee Isaac Chung e altri discutono del primo film e raccontano le loro esperienze di lavoro sul nuovo capitolo, soprattutto sulle riprese in esterni in Oklahoma ripetutamente influenzate proprio dal maltempo. Imperdibile poi il contributo Into the Eye of the Storm (24'), uno speciale molto interessante sul mix di effetti pratici e visivi per creare le scene dei tornado nel film, con focus sulle riprese con gli stunt e sulle varie location utilizzate, tra cui l'imponente set di Crystal Springs.

Ancora Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una scena di Twisters

Troviamo poi Glen Powell: All Access (3') con l'attore che offre un tour del suo appartamento di Oklahoma City e si prepara per la scena del rodeo, quindi Front Seat to a Chase (5') con i cacciatori di tempeste che portano il cast in cerca del maltempo. Infine troviamo Voice of a Villain (6') per scoprire come è stato creato il rumore del tornado utilizzando una varietà di suoni naturali e artificiali, e Tricked-Out Trucks (4 e mezzo) sui veicoli per dare la caccia alle tempeste utilizzati nel film.