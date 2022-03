Trust No One, la recensione: su Netflix il documentario sulla truffa dei Bitcoin

La recensione di Trust No One, il documentario Netflix che racconta la truffa portata avanti da Gerry Cotten, fondatore della piattaforma per l'exchange di criptovalute QuadrigaCX.

Il catalogo true crime Netflix è di certo il più corposo tra quelli delle piattaforme più famose: dai serial killer ai casi irrisolti, il colosso dello streaming è capace di soddisfare la curiosità, con documentari e docuserie, degli amanti di questo genere di storie. Di recente è evidente come il pubblico, oltre che dai violenti omicidi, sia attratto anche da un'altro tipo di vicende, ossia quelle che ruotano attorno a truffe incredibili e a maghi dell'imbroglio, capaci di estorcere denaro a vittime innocenti senza che queste se ne accorgano. Che in questo periodo ci sia bisogno di storie più leggere, o magari si ricerchi in questi resoconti un modo per sfuggire a questi inganni, nel caso sfortunato in cui si capitasse sulla strada di uno di questi truffatori, Netflix sta rispondendo con una serie di prodotti particolarmente interessanti, da Il truffatore di Tinder a Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (per non parlare poi di una serie che ha fatto molto parlare di sé, Inventing Anna). Come vedremo in questa recensione di Trust No One, il documentario dedicato al caso di Gerry Cotten e QuadrigaCX (che nel 2019 fece scandalo tra chi è interessato e si intende di criptovalute) si inserisce perfettamente in questo nuovo filone tematico ma, a differenza degli altri prodotti che vi abbiamo citato, non cattura lo spettatore fino in fondo. Si tratta, come vedremo, di una vicenda decisamente particolare, che non viene però approfondita abbastanza da coinvolgere chi guarda.

Gerry Cotten e QuadrigaCX

Trust No One mette è dedicato all'ascesa e al crollo di QuadrigaCX, la piattaforma canadese fondata nel 2013 da Gerry Cotten per l'exchange di criptovalute. Per diversi anni numerosissime persone investono nella piattaforma creata da Cotten - ritenuto un giovane genio della finanza e dell'informatica -, sperando in un guadagno facile e veloce grazie al grandissimo successo che, in quel periodo, stavano riscuotendo i Bitcoin. Quando però Cotten muore misteriosamente, mentre si trovava in India con la moglie per fare beneficenza, oltre 250 milioni di dollari scompaiono nel nulla: l'unico a possedere la password che dava accesso ai beni digitali era l'imprenditore trentenne, e nessuno è più in grado di recuperare quanto migliaia di persone hanno investito.

Come è possibile che una così ingente somma di denaro si sia misteriosamente volatilizzata? Gli sfortunati investitori si rendono velocemente conto di essere stati truffati, e le speculazioni su quanto sia realmente accaduto si sprecano. Cotten è veramente morto o è scappato con la somma cambiando identità? E se fosse la moglie la vera colpevole, una vedova nera che si impadronisce dei beni dei propri mariti prima di ucciderli? La storia si fa via via più intricata e - insieme alle vittime della truffa, che hanno partecipato con le loro testimonianze al documentario - ci ritroviamo a scoperchiare un inaspettato vaso di Pandora, mettendo in discussione le intenzioni di chiunque abbia avuto a che fare con Cotten e con QuadrigaCX. Spesso, però, la verità è molto più semplice di quel che possa sembrare.

Teorie del complotto

Trust No One si sviluppa attraverso le diverse testimonianze di chi ha preso parte alla vicenda: chi è stato truffato da Cotten e chi ha indagato sulle circostanze della sua morte, giornalisti ed investigatori, ma anche chi lo conosceva personalmente, come sua cognata (la moglie Jennifer invece non ha partecipato alla realizzazione del documentario). Per quanto la storia della truffa portata a termine da Cotton risulti piuttosto particolare, a renderla decisamente più intrigante è il contributo dato dalle vittime del suo imbroglio, che decidono di investigare personalmente su quanto accaduto: le teorie che mettono in luce sono le più disparate e assurde (c'è addirittura chi dice che Cotten si sia operato per cambiare i propri connotati dopo aver finto la morte), e anche messi di fronte alla realtà - decisamente meno bizzarra di quel che vorrebbero - non sono capaci di accettarla. Peccato che questo aspetto non venga approfondito maggiormente, perché si poteva dare il via ad un'interessante - e attualissima - riflessione sulla natura dei complottismi.

A visione ultimata l'impressione che resta di questo documentario è di un prodotto dalle premesse davvero singolari, che racconta una storia che sotto certi aspetti ha dell'incredibile, ma che non viene sviluppato come dovrebbe per risultare davvero significativo e coinvolgente.