Tito e Vinni a tutto ritmo, la recensione: animazione dal Brasile nel nome della Bossa Nova

"Era una casa molto carina, senza soffitto senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, perché non c'era il pavimento..." Quanti ricordi in questa canzone che ascoltavamo da bambini, e che ogni bambino, prima o poi, ha sentito. È La casa di Sergio Endrigo, che apre e chiude il film d'animazione in arrivo dal Brasile, che vi raccontiamo nella recensione. Parliamo di Tito e Vinni a tutto ritmo, al cinema dall'11 aprile. Ma che ci fa una canzone di Sergio Endrigo in un film brasiliano? La cosa ha perfettamente senso. Perché La casa (A casa in portoghese) è stata composta dal poeta e cantautore brasiliano Vinícius de Moraes, e cantata poi, con il testo italiano di Sergio Bardotti, da Sergio Endrigo.

Tito e Vinni, i topolini protagonisti

Il testo di A casa faceva parte di una raccolta di poesie di de Moraes, scritte per i suoi bambini, che sono state pubblicate con il titolo A arca (L'arca, o L'arca di Noè). Ed è proprio a Vinícius de Moraes e alle sue poesie che è dedicato questo film, adattato per lo schermo da Susana de Moraes, la figlia del poeta. I due protagonisti, due ratti, Tito e Vinni, un poeta e un musicista, sono ispirati a de Moraes e Tom Jobim, gli inventori della Bossa Nova, e della più famosa canzone brasiliana, Garota de Ipanema, cantata anche da Frank Sinatra (The Girl From Ipanema). Il risultato è un film che porta con sé un pezzo importante della cultura del Paese che rappresenta e ha una sua anima musicale, anche se, d'altro canto, in alcuni aspetti deve molto all'animazione più mainstream.

Due ratti e un'arca

Tito e Vinni - A tutto ritmo: una scena del film

"Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero". Tito e Vinni stanno cantando la canzone ad un concerto, sotto i riflettori, davanti a un grande pubblico. Ma è solo immaginazione. Le luci non sono altro che quelle di due lucciole. E Tito e Vinni stanno cantando da soli all'interno della locanda che li ospita. Tito e Vinni sono due ratti, uno azzurro e uno marrone, e sognano di cantare e di raggiungere il successo. Ma chi dovrebbe uscire dalla sua tana per ascoltare due ratti? Cacciati dalla locanda, perse le speranze, i due sentono una voce. È una voce potente autorevole. È quella di Dio: sta spiegando a Noè che manderà un diluvio universale, e gli chiede di costruire un'arca su cui, come sapete, potranno entrare solo due rappresentanti di ogni specie, un maschio e una femmina. Tito e Vinni sono due, ma sono due maschi. Che fare allora? Ma questo è solo l'inizio.

Quel character design che riprende Ratatouille

Tito e Vinni, animazione dal Brasile

La prima cosa che balza agli occhi è il character design. Tito e Vinni, nei colori e nella forma, ricordano da vicino i due protagonisti di Ratatouille, Remy ed Emil, uno azzurro e uno marrone. Ma, con il noto film Pixar, Tito e Vinni a tutto ritmo ha in comune un altro aspetto. Parliamo del coraggio di fare dei protagonisti della sua storia dei ratti, animali non molto amati dalla gente (ma amati dai più piccoli). Non parliamo di Topolino, Topo Tip, Geronimo Stilton, Jerry o Speedy Gonzales, tutti i topolini antropomorfi, o comunque molto carini, a cui tutti siamo abituati. Parliamo proprio di ratti, quelli pelosi, un po' sgraziati, più grossi. Ovviamente il tratto, l'espressività degli occhi, le gag slapstick, li rendono immediatamente simpatici.

L'arca di Noè: una storia che non muore mai

Sull'arca... Brasiliana

Tito e Vinni - A tutto ritmo è interessante per come rilegge ancora una volta una storia tra le più suggestive della Bibbia, quelle dell'Arca di Noè. Una vicenda che è stata tramandata anche al di là dell'aspetto religioso, tanto da ispirare libri, canzoni, filastrocche, e diventare una moderna favola. La presenza degli animali l'ha resa un classico per i bambini di ogni tempo. Ed è interessante vedere questa storia riletta proprio per il pubblico under 10.

Personaggi curiosi e altri più scontati

Foto di gruppo!

La storia si presta all'ingresso in scena una serie di personaggi curiosi, accanto ad altri che sembrano già visti. Il leone, il cattivo della storia, fa pensare allo Scar de Il re leone, e anche le iene, inevitabilmente, fanno pensare a quel mondo. L'elefante ci riporta a Ortone e il mondo dei Chi, gli uccelli a Rio. Ma ci sono anche personaggi più originali: uno scarafaggio amichevole e schivo, un verme rotondo rastafariano, una pulce adolescente e una mosca eccentrica. Il film si muove tra racconto picaresco, film d'avventura e musical, e verso la fine si avvicina a opere come Sing.

L'animazione dal Brasile e il mainstream

Bossa Nova e poesia

È sempre interessante trovare animazioni che arrivano da altri Paesi del mondo, e che escano dal solco del mainstream delle tre-quattro case d'animazione che hanno l'oligopolio dei grandi film animati. Spostandosi verso altri Paesi si scopre che il mondo dell'animazione da un lato ha una sorta di riverenza verso i grandi film, osando poco nel disegno dei personaggi e rifacendosi a modelli già conosciuti. Dall'altro, ogni Paese prova a portare in questi lavori la propria cultura e prova a creare atmosfere diverse. In questo senso la novità sembra essere negli sfondi e nella luce del film: ambienti più poveri ed essenziali, lontani dalle città americane che vediamo ormai in ogni film, e una fotografia più ombrosa, scura, che dà una patina diversa all'opera. Il film dunque prova a farsi permeare dal senso della musica dei brasiliani. E, come vi abbiamo detto, fa un ottimo lavoro di recupero culturale. E poi c'è quella canzone di Endrigo, che ci ha fatto tornare bambini.