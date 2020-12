TimVision: ecco le novità 2021 per la piattaforma streaming

Arriviamo alla fine di un anno difficile, ma non certo un anno in cui in casa TimVision sono stati con le mani in mano. Tanto lavoro per rilanciare la piattaforma di casa TIM e renderla il principale aggregatore di contenuti sportivi e d'intrattenimento sul mercato italiano. Ce ne hanno parlato Luca Josi e Andrea Fabiano, rispettivamente Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment e Responsabile Entertainment della piattaforma di casa TIM, riepilogando le importanti partnership con Netflix e Disney+ da una parte e NOW TV e DAZN dall'altra, oltre che annunciare il nuovo accordo con Discovery e i contenuti che vedremo nel prossimo anno attraverso "la scatola magica dei tuoi desideri", come viene definito il TimVision Box.

La strategia e l'accordo con Discovery

La strategia annunciata lo scorso anno è stata portata avanti con convinzione e si è lavorato molto per intensificare le alleanze con i principali player del settore, andando a coprire uno spazio ben definito, con la funzione di aggregatore di contenuti di qualità e per soddisfare le esigenze del pubblico. Va visto in questa ottica il nuovo accordo con Discovery, sia per fornire ai propri clienti tutti i canali free to air che l'appena annunciato Discovery+ da gennaio, che porterà 8000 ore di intrattenimento, 3000 di serie complete e 2300 di contenuti in anteprima digitale. Tra queste anche i XXXII Giochi Olimpici di Tokyo che si terranno l'estate prossima.

Discovery+: la nuova piattaforma di streaming debutterà il 4 gennaio 2021

La nuova partnership si affianca all'accordo in esclusiva con Disney+ (in abbinamento alle offerte di TIM) e alle collaborazioni con Netflix, NOW TV, DAZN, Mediaset, Turner, ViacomCBS Networks Italia, Chili, Prime Video e VatiVision. Il tutto per rendere sempre più ricca e appetibile l'offerta per un bacino d'utenza che ha superato i due milioni di clienti registrati e per affrontare un prossimo anno, "che sarà impegnativo e sfidante" con la giusta ambizione, per offrire "i contenuti migliori sul mercato" rivolgendosi alle eccellenze del settore.

Le novità di TIMVISION

Non si è rinunciato a produrre contenuti originali e sono state annunciate diverse novità anche in tal senso, realizzate in esclusiva per la TV di TIM.

Riccardo Muti Academy

Riccardo Muti Academy, il docu-talent in cinque puntate, in onda a partire dall'11 dicembre e con un nuovo episodio ogni venerdì, vede protagonista la grande musica classica e l'opera lirica. Un inedito racconto che descrive la selezione di quattro nuovi direttori d'orchestra dell'Italian Opera Academy, fondata dal Maestro nel 2015 a Ravenna. "Mi riempie il cuore di speranza per il futuro della nostra società" ha dichiarato Riccardo Muti, facendo riferimento a un periodo così difficile dal punto di vista culturale. Saranno inoltre disponibili anche altri due appuntamenti: una sessione integrale con il Maestro che accompagnandosi al pianoforte illustra aneddoti, storie ed elementi musicali di Pagliacci e Cavalleria Rusticana e il concerto da lui diretto di queste opere.

OnDance - Le Masterclass

OnDance - Le Masterclass è invece un progetto nato dall'idea di Roberto Bolle, punto di riferimento della danza, étoile mondiale, dedicato agli appassionati del ballo: da quello classico alla street dance. 16 appuntamenti in onda dal prossimo gennaio, dove un esperto maestro guiderà lo spettatore in una esclusiva masterclass sui diversi stili di ballo.

Dottoressa Giordy

Dottoressa Giordy è l'appuntamento dedicato agli amanti degli animali con Chiara Giordano, veterinario per studi e per passione sempre pronta ad aiutare i piccoli amici degli uomini. Giordy guiderà il pubblico attraverso le storie e gli ambienti di un magnifico casale interamente dedicato al benessere degli animali. Il format, una produzione "piccola ma di grandissima emotività" sarà in onda dal 14 dicembre, con due nuovi episodi ogni lunedì.

Brave! Le aziende che accendono l'Italia

È già disponibile su TIMVISIONE dal 2 dicembre Brave! Le aziende che accendono l'Italia, nella quale il pubblico incontra le eccellenze dell'imprese d'Italia. Attraverso le immagini e i racconti si possono scoprire come si realizzano quei prodotti "di cui riconosciamo l'indispensabilità, ma senza conoscerne la provenienza", come si è arrivati alle tecniche odierne o quali sfide innovative si sono intraprese. Si parla di "eccellenze Made in Italy alla base delle quali ci sono passione, idee, ingegno e tanto impegno."

Scuola TIMVISION

Scuola TIM VISION, il programma di edutainment rivolto ai bambini della scuola primaria. Un appuntamento quotidiano che i bambini possono seguire con tutta la famiglia per imparare in maniera giocosa, interattiva e divertente. Di questa nuova produzione è prevista un'anteprima il 21 dicembre per accompagnare i bimbi durante le feste, per poi riprendere l'11 gennaio con un appuntamento giornaliero.

I libri di Sonia

In arrivo a gennaio anche I libri di Sonia', il programma condotto da Sonia Bruganelli, che incontrerà gli autori dei libri in classifica, tra gli altri Federico Moccia e Raoul Bova.

L'attenzione per lo sport

Attraverso l'accordo con la Serie A che dura da vent'anni, e che ha tutti i presupposti per continuare anche oltre il termine di quest'anno, TIM conferma l'attenzione per lo sport e i contenuti sportivi. Lo fa con le già citate partnership con NOW TV e DAZN, ma anche con due interessanti produzioni originali, entrambe disponibili da gennaio. La prima è FABIO, Prendere o lasciare, il docu-film che racconta il percorso di riabilitazione di Fabio Fognini, atleta al vertice del tennis, nella Top 10 mondiale nel 2019, dopo l'intervento chirurgico dello scorso maggio. L'altra è invece Uniche, una docu-serie che ripercorre le storie e le emozioni delle calciatrici del campionato di Serie A Femminile.

Il mondo della serialità

Vikings 6: un'immagine di Jordan Patrick Smith

Confermata anche l'attenzione per la serialità internazionale, che ha permesso a TIMVISION di portare nel nostro paese alcune produzioni di grande livello, e il prossimo appuntamento già annunciato è con la stagione finale di Vikings, che sarà disponibile per intero il prossimo 30 dicembre. Non è stata esclusa la possibilità di una quinta stagione di SKAM Italia: "nella nuova strategia abbiamo deciso di non percorrere in modo strutturato la produzione di film e serie perché è un mestiere che altri fanno con mezzi e capacità maggiori rispetto alla nostra" ha spiegato Andrea Fabiano, "ma ci siamo riservati la possibilità di valutare singole iniziative e se su Skam dovessero esserci sviluppi, valuteremo." Insomma, mai dire mai!

Il TimVision Box e l'offerta commerciale

È il TimVision Box, per il quale è stata individuata la suggestiva definizione di "scatola magica dei tuoi desideri", la porta di accesso privilegiata al mondo della piattaforma, un'unica interfaccia per accedere ai contenuti TimVision così come quelli delle realtà partner, ma anche i canali del digitale terrestre e la nuova tecnologia DVB-T2. Sono diverse le offerte commerciali che permettono agli utenti di accedere, senza vincoli di abbonamento, ai contenuti, con pacchetti che prevedono l'inclusione di uno o più dei canali partner, che siano di intrattenimento o sport, con tariffe vantaggiose per i clienti TimVision.