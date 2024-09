Thelma, recensione: June Squibb a 90 anni tra Tom Cruise e John Wick

Per omaggiare la nonna centenaria, il regista e sceneggiatore Josh Margolin ha scritto Thelma, storia di vendetta alla John Wick con protagonista la novantenne June Squibb: un'interpretazione divertentissima. In sala il 18 settembre.

Nella vita non è mai troppo tardi: a 94 anni, June Squibb ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista. E non uno qualsiasi: in Thelma, nelle sale italiane dal 18 settembre, è Thelma Post, appunto, signora novantenne che subisce una truffa telefonica. Ma non ci sta: ispirata da Tom Cruise, di cui guarda sempre Mission Impossible con il nipote ventenne, si mette in testa di andare a cercare chi le ha estorto parecchi soldi con l'inganno.

June Squibb e Richard Roundtree in Thelma

Film d'esordio di Josh Margolin, anche autore della sceneggiatura e del montaggio, Thelma è nato come un omaggio alla vera nonna del regista, oggi centenaria, che gli ha insegnato a non arrendersi mai e a prendere sempre la vita di petto. Quello della protagonista è infatti un "grande spirito", come viene detto anche nel film: pur non riuscendo più a correre e, anzi, dovendo usare uno scooter per spostarsi, il suo temperamento è come quello di John Wick.

Qualcosa che crea un effetto comico istantaneo. E non soltanto perché, come ci tiene a sottolineare nelle interviste, June Squibb ha fatto gran parte delle scene d'azione da sola, senza usare controfigure. Ma sopratutto perché, effettivamente, i grandi eroi d'azione oggi stanno tutti superando la soglia pensionabile, con Cruise che ha detto di voler continuare a interpretare Ethan Hunt fino alla morte e la Marvel che, in Deadpool & Wolverine, ha avvertito l'attore Hugh Jackman, mettendo in chiaro che sarà Wolverine fino a 90 anni.

Una riflessione sul tempo

Una volta finito di vedere Thelma il primo istinto è quello di abbracciare i propri cari. Inevitabile infatti pensare al tempo che passa, anche se Margolin non ne parla con toni drammatici, ma sempre con la leggerezza della commedia. Il tempo è limitato per tutti, ma è un concetto relativo: vediamo infatti tre generazioni a confronto: quella della novantenne, i suoi figli cinquantenni che pensano di avere il mondo in mano, e infine quella del nipote, Danny (Fred Hechinger). Per uno strano cortocircuito, le due persone agli estremi anagrafici vengono entrambe trattate come fossero bambini piccoli, perché, agli occhi di chi è totalmente immerso nella propria carriera, non sono produttivi.

Valutare una persona in base al fatturato è però triste, oltre che umiliante. Non sorprende quindi che Thelma e Danny si capiscano molto meglio tra loro, cercando costantemente il sostegno l'una dell'altro. Lui la aiuta a entrare sul sito della banca, lei lo incoraggia, dicendogli che se la caverà. È interessante notare come una persona anziane quale è la protagonista abbia molta più fiducia nel futuro del ventenne. Negli scambi tra questi due personaggi c'è una tenerezza infinita: se avete ancora i nonni portateli a vedere questo film con voi. Sarà una bella esperienza insieme da ricordare.

June Squibb da Oscar

La scrittura brillante di Josh Margolin è fondamentale, ma Thelma non potrebbe esistere senza l'interpretazione di June Squibb. L'attrice meriterebbe una nomination all'Oscar per l'ironia, la tenacia e la dedizione con cui interpreta questa donna anziana che però è ancora affamata di vita e non vuole mollare di un centimetro. La sua filosofia si può sintetizzare nella metafora dello scarafaggio: tutti noi abbiamo bisogno di nuove sfide per svegliarci la mattina pieni di energia e voglia di fare. E non devono essere imprese eroiche, ma anche una cosa semplice, piccola. Come dare la caccia a un insetto.

June Squibb e Fred Hechinger in Thelma

Nel mezzo l'autore fa anche un po' di critica sociale, parlando della situazione delle armi negli Stati Uniti, dell'assistenza sanitaria e del trattamento riservato agli anziani nelle case di riposo, ma niente è forte come Squibb che impugna una pistola (e non ha paura di usarla) e tiene testa a un Malcom McDowell che appare poco ma è decisivo. Se avete visto Inside Out 2 in lingua originale conoscete la voce dell'attrice, che doppia Nostalgia: qui però la sua Thelma non ha tempo, né voglia, di guardarsi indietro. Lei guarda avanti, anche fosse solo al giorno dopo. E quella che ci regala è una dose di entusiasmo e sicurezza che fa bene, soprattutto di questi tempi sempre più incerti.