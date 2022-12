The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte, la recensione: un sole pallido per il film con Alessandro Borghi

La recensione di The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte: dopo aver chiuso Venezia 79, l'adattamento del romanzo di Jo Nesbø in esclusiva su Sky Cinema e NOW dal 12 dicembre.

Il thriller scandinavo è uno dei più interessanti fenomeni letterari degli ultimi anni. Atmosfere rarefatte, silenzi angoscianti, il gelo a rendere tutto distante. Tra tanti autori di successo Jo Nesbø è sicuramente uno di quelli più amati. Anche dal cinema: ha avuto già diversi adattamenti, come Headhunters - Il cacciatore di teste e L'uomo delle nevi, con Michael Fassbender. L'ultimo è quello diretto da Francesco Carrozzini, al suo esordio come regista di finzione, dopo il documentario Franca: Chaos and Creation, dedicato alla madre, Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue. La recensione di The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte parte però con un'amara constatazione: il thriller scandinavo, per ora, funziona meglio su carta che sullo schermo.

The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte, dal 12 dicembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW, dopo aver chiuso la 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è la storia di John (Alessandro Borghi), criminale che decide di non uccidere più. Il padre (Peter Mullan) non è per niente d'accordo con questa scelta e manda il fratello Michael (Frederick Schmidt) a recuperarlo per riportarlo a casa. Sì perché John è scappato in un paesino della Norvegia, dove vive con un bassissimo profilo.

La piccola comunità è fortemente religiosa: il pastore, Jacob, (Charles Dance) predica recitando frasi del tipo: "la paura ci protegge dal male che portiamo dentro". Ma sua figlia, Lea (Jessica Brown Findlay), la paura e il male ce l'ha in casa: il marito violento, una minaccia per sé e il figlio Aaron. Una società decisamente ipocrita: fumo e alcolici sono proibiti, ma si chiude un occhio sulla violenza domestica. In questo contesto quasi fuori dal mondo, John e Lea si incontrano e si capiscono: entrambi anime tormentate, che si sentono sbagliate e fuori posto. Il loro rapporto si trasforma presto in una forma di redenzione e una possibilità di sopravvivenza.

Regista anche di videoclip per star della musica (quali Beyoncé, JAY-Z, Marilyn Manson, Lana Del Rey e Lenny Kravitz), Francesco Carrozzini in The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte si è adeguato a quello che ormai è un genere con delle precise linee guida: paesaggio che diventa parte integrante della storia, poche parole, una sensazione quasi di immobilità. Tutto questo nel film dell'autore italiano c'è, ma, proprio perché estremamente conforme a un genere consolidato, manca di personalità. Tutto è al posto giusto in The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte, difficilmente però ce se ne ricorderà una volta finita la visione.

È chiaro che il film Sky Original, prodotto da Sky Uk in collaborazione con Cattleya e Groenlandia, abbia ambizioni internazionali. Rispetta infatti tutti gli standard necessari: ottimo cast, a cominciare da Alessandro Borghi, che recita ancora una volta in inglese e si trasforma fisicamente, dimostrando di essere uno dei nostri interpreti più versatili. Bella fotografia di Nicolaj Brue, le musiche di Andrea Farri a dare il passo al racconto. Manca però il cuore, una vitalità, una scintilla in grado di lasciare il segno.

Ed è stranissimo dato che a scrivere c'è Stefano Bises, autore delle migliori serie tv prodotte nel nostro paese, da Gomorra - La serie a The Young Pope, passando per Speravo de morì prima. Citando il sommo Stanis LaRochelle interpretato da Pietro Sermonti in un'altra serie, Boris, è quasi come se tutti avessero deciso di essere "molto poco italiani". Ci sono riusciti. Ma questa volta non è un vanto.