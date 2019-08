The Handmaid’s Tale 3x13: la recensione del finale di stagione, Mayday

The Handmaid's Tale 3x13, la recensione del finale della terza stagione, Mayday: June mette in atto il suo piano di fuga in Canada in un episodio carico di tensione.

It was you breathless and torn/ I could feel my eyes turning into dust/ And two strangers turning into dust

The Handmaid's Tale: un'immagine del finale della terza stagione

È un sorriso a dipingersi sul volto paralizzato di June Osborne, trasportata da un manipolo di ancelle all'interno del bosco, nella scena con cui si chiude la terza stagione di The Handmaid's Tale. Mentre la macchina da presa si sofferma sul primo piano di Elisabeth Moss, abbattuta da un colpo d'arma da fuoco ma soddisfatta di aver portato a compimento il proprio piano, ad accompagnare l'epilogo è la voce dolcissima ed ipnotica di Hope Sandoval, che scorre sull'avvolgente melodia di una delle canzoni più famose dei Mazzy Star, Into Dust. È dalla potente immagine finale di Mayday che abbiamo scelto di partire per la nostra recensione di The Handmaid's Tale 3x13, episodio firmato dal creatore della serie di Hulu, Bruce Miller.

The Handmaid’s Tale: Elisabeth Moss nel finale della stagione 3

Fin dal suo debutto, nella primavera del 2017, The Handmaid's Tale si è rivelato una delle serie più importanti del decennio che ormai volge al termine: partendo dal capolavoro letterario di Margaret Atwood del 1985, Il racconto dell'ancella (di cui è in arrivo fra pochi giorni in libreria il sequel, I testamenti), Miller e i suoi co-autori hanno ampliato progressivamente l'universo di questa inquietante distopia, a costo di dilatare, in molti casi, il ritmo narrativo delle singole puntate, ma restando comunque fedeli allo spirito originale della serie.

La grande fuga

The Handmaid's Tale: Elisabeth Moss in una scena del finale della terza stagione

Ed è sempre lei, June Osborne, il cuore pulsante della serie. Elisabeth Moss ha disegnato un personaggio che, da una stagione all'altra, ha acquisito una ferrea determinazione e una forza incrollabile, a dispetto di tutte le difficoltà e le umiliazioni che si sono materializzate sul suo cammino. Un personaggio che si è fatto scudo della propria resilienza, ha imparato a conoscere il nemico e soprattutto come combatterlo, anche a costo di sporcarsi le mani di sangue: ne abbiamo avuto più di un esempio, inclusa l'uccisione del comandante George Winslow nell'episodio 3x11, Liars. In Mayday June, con la complicità del comandante Joseph Lawrence (Bradley Whitford), è pronta a mettere in atto il proprio piano: raggiungere con altre ancelle, insieme ad un gruppo di bambini, l'aeroporto che li condurrà in salvo in territorio canadese.

The Handmaid's Tale: Elisabeth Moss e Bradley Whitford in una scena del finale della terza stagione

Le dinamiche della fuga, gli imprevisti e la decisione di June di creare un diversivo sono gli elementi che, nella seconda parte di Mayday, trasformano l'episodio in un thriller notturno ad alta tensione; stavolta però June non è la preda impaurita e braccata dai soldati, come accaduto in passato, ma la donna che dirige la partita, che getta il fumo negli occhi dei propri avversari e che non esita a premere il grilletto, se questo significa guadagnarsi una chance di sopravvivere. O che, all'occorrenza, sceglie lei stessa di diventare la preda, il bersaglio delle pallottole, pur di allontanare l'attenzione delle guardie dai piccoli fuggiaschi in procinto di sottrarsi al controllo di Gilead.

The Handmaid's Tale 3, la recensione dei primi episodi: la Resistenza delle donne di Gilead

June, la guerriera in rosso

The Handmaid’s Tale: Elisabeth Moss nel ruolo di June

L'intera credibilità della serie, nonché il senso di The Handmaid's Tale, si reggono in fondo sulle spalle di June, sulla sua evoluzione e sulle ragioni alla radice dei suoi comportamenti; ed è una fortuna che, a sostenere un tale peso, ci sia un'attrice del calibro di Elisabeth Moss, capace di sfruttare al massimo gli sguardi e i movimenti del volto per far emergere le sfumature della sua eroina vestita di rosso, senza mai ridurla a un semplice stereotipo. Non a caso una delle scene più significative dell'episodio consiste in un dialogo fra June e Rebecca, una dei bambini raccolti per la fuga: "Non dovrai essere una moglie o una madre, se non vorrai", dichiara la donna, prefigurando a Rebecca la sua imminente libertà. "E allora che cosa sarò?"; "Tu", è la risposta cristallina di June.

The Handmaid's Tale: le canzoni della serie, da Nina Simone a Kate Bush