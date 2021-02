The Flash 6 in blu-ray, la recensione: negli extra la chicca dell'episodio noir in bianco e nero

The Flash 6: Efrat Dor nel finale di stagione

Una stagione mozzata in chiusura causa pandemia con un adeguamento del finale, ma comunque altri 19 episodi ricchi di battaglie spericolate, riunificazioni e dolorosi segreti, per capire come Barry Allen, anche noto come The Flash, non può sfuggire al suo destino neppure con la sua velocità. Oppure sì? L'occasione migliore per scoprirlo, come vedremo nella recensione del blu-ray di The Flash - Stagione 6, è nella bella edizione slipcase confezionata da Warner Bros. Home Entertainment, con quattro dischi al suo interno contenenti i 19 episodi e gli extra.

The Flash 6: Un'immagine della sesta stagione

Nella stagione 6 di The Flash, mentre Central City è minacciata da una terribile crisi, Barry è impegnato a istruire il Team Flash su come andare avanti senza di lui, visto che assieme a sua moglie affronta il lutto della dolorosa perdita della figlia speedster, Nora. La minaccia è un disastro cosmico di enormi proporzioni: a lottare per proteggere la città e salvaguardare l'eredità di The Flash, ci sono comunque Killer Frost, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, Joe West e la sua fidanzata, Cecile Horton.

Tra gli extra il fascino dell'episodio noir in bianco e nero

Per esaminare l'edizione Warner della stagione 6 di The Flash in blu-ray, partiamo dai contenuti speciali, dove va subito segnalata la presenza di una bella chicca sul disco 1, ovvero l'episodio esclusivo Kiss Kiss Breach Breach - Noir con il commento di Eric Wallace (purtroppo non sottotitolato), showrunner e produttore esecutivo della serie: si tratta in pratica della versione in bianco e nero dell'episodio 5 originale, con preziose curiosità e aneddoti disponibili nel commento opzionale.

The Flash 6: Tom Cavanagh, Danielle Nicolet e Candice Patton nell'episodio Liberation

Del resto, anche durante il DC FanDome Eric Wallace aveva spiegato che nella sua idea di ispirazione a un noir, l'episodio originale diretto con il regista Menhaj Huda avrebbe dovuto essere già in bianco e nero, da qui la decisione di inserirlo negli extra. Nella stessa occasione Carlos Valdes aveva spiegato cosa abbia significato per lui aver girato quel particolare episodio, l'importanza di Cisco e quanto sia stato piacevole condividere il set con Danny Trejo, soprattutto in un episodio così emotivamente coinvolgente per i due personaggi.

Gli altri extra: scene eliminate, gag e il Comic Con di San Diego

The Flash 6: Danielle Panabaker, Grant Gustin, Hartley Sawyer, e Carlos Valdes nell'episodio A Flash of the Lightning

Per quanto riguarda gli altri extra, purtroppo nelle varie stagioni sono andati un po' diminuendo. Qui, a parte l'episodio citato prima, troviamo undici scene eliminate (alcune comunque molto interessanti) di nove episodi disseminate tra i vari quattro dischi (in totale durano circa 15 minuti in tutto). Sul disco 4 troviamo poi uno spassoso Gag Reel (7 minuti) e soprattutto The Best of DC TV's Comic-Con Panels, San Diego 2019, contributo che dura circa 51 minuti. Purtroppo non c'è il quinto disco presente nell'edizione Usa con i cinque episodi del crossover Crisis on Infinite Earths ambientato nell'Arrowverse, con tanto di oltre 40 minuti di extra.

The Flash 6: una scena del finale di stagione

Il video: anche la stagione 6 nel solco dell'alta qualità

The Flash 6: Un'immagine della sesta stagione

Presentato nel corretto formato video 1.78:1, anche la stagione 6 di The Flash ripercorre le orme di quelle precedenti sul fronte della qualità video, che resta ottima, anche se la fotografia piuttosto dark influenza un quadro che giocoforza risulta spesos morbido. La resa è comunque omogenea lungo tutti gli episodi, con qualche lieve accenno di compressione qua e là, ma con un video che quasi sempre si dimostra nitido, compatto e convincente. Il dettaglio, citata la naturale morbidezza, resta sempre di elevata qualità, sia sui primi piani che su costumi, particolari ambientali e design di produzione. L'aspetto cromatico non delude con l'audace costume rosso di Flash con inserti giallo/oro che offre sempre un surplus per gli occhi dello spettatore, mentre i neri sono profondi e aiutano a regalare una buona sensazione di profondità. Gli effetti CGI si rivelano fluidi e anche le sequenze con i rapidi e frenetici movimenti del protagonista scorrono senza particolari problemi.

L'audio: un abisso tra il buon italiano e l'eccellente inglese

The Flash 6: Tom Cavanagh in Kiss Kiss Breach Breach

Sul fronte audio, invece, continua a esserci un netto divario fra quello italiano, presentato ancora in un modesto Dolby digital 2.0, e quello inglese in DTS HD 5.1, che consente ben altro coinvolgimento. La traccia stereo italiana riesce a creare comunqu una discreta ambienza, presenta dialoghi puliti e una soddisfacente resa della colonna sonora, ma sul fronte della spazialità e dell'energia è ovviamente un po' limitata, e il paragone con la traccia lossless inglese risulta purtroppo impietoso.

The Flash 6: Efrat Dor nel dodicesimo episodio

In quest'ultima la spazialità grazie al multicanale è molto più elevata, con effetti più precisi e una pressione sonora di fondo notevolmente maggiore. L'attività surround è notevole e ha ben altro impatto e aggressività rispetto all'italiana, e soprattutto quando Flash viaggia attraverso i diffusori grazie alla sua velocità, la differenza è piuttosto marcata.