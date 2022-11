The Christmas Show, Serena Autieri e Raoul Bova: “Il nostro film di Natale per tutta la famiglia”

Aria di Natale e un film per tutti: il regista Alberto Ferrari e i protagonisti Serena Autieri e Raoul Bova raccontano The Christmas Show nella nostra video intervista.

La magia del Natale, un reality show, le emozioni che fanno da filo conduttore. Il cinema italiano ha (ri)scoperto i family movies, e allora ecco che Alberto Ferrari scrive e dirige The Christmas Show, ideato per un pubblico davvero trasversale che, tra sorrisi e risate, spiega quanto sia necessaria la magia. Oggi più che mai. Le commedie infatti dovrebbero riportare le famiglie in sala, e il film in questione va ad acchiappare anche e soprattutto i più piccoli, accompagnati dai genitori, dagli zii, dai nonni. "Abbiamo scritto il film durante il lockdown, volevamo provare una scintilla di rinascita", ci dice il regista, "E quale miglior periodo se non il Natale? Al centro c'è una sorta di ribellione alla vita: una famiglia che diventa personaggio, e farà scatenare di nuovo la vita creando speranza. Ogni personaggio ha una sua evoluzione. Mi piacciono le commedie alla Frank Capra, il realismo magico ci aiuta ad affrontare la realtà..."

The Christmas Show, la recensione: aria di Natale per un family movie tenero ma gracile

La video intervista a Serena Autieri, Raoul Bova, Alberto Ferrari

"Il Natale è cambiato, è dentro casa, con la propria famiglia. The Christmas Show è ambientato in una casa, che è la protagonista del film. Una location che muta in base ai personaggi. Quando la casa si illumina il film si accende", prosegue Serena Autieri che nella pellicola interpreta Sofia, una mamma rimasta vedova con due figli, Alice e Ricky. Ha un lavoro normale, una famiglia normale, giornate normali, tra il lavoro - fa la dottoressa - e una collaudata routine. Avvezza al Natale, decide di partecipare ad un reality show che dovrebbe farle riaccendere sogni e speranze. Non solo, il reality farà avvicinare Sofia a Pierre, il misterioso vicino di casa. Ad interpretarlo, Raoul Bova che durante l'incontro ha detto: "Il cinema sotto la pandemia si è trovato in difficoltà, ma l'intenzione era portare il film sul grande schermo. Volevo tornare a girare, il personaggio mi piaceva, la storia anche. Avevo bisogno di riaffacciarmi, ecco. È una speranza anche per chi vive il Natale in modo faticoso".

Un film corale

The Christmas Show: Serena Autieri e Raoul Bova in una scena del film

Una delle peculiarità di The Christmas Show è la sua coralità, spiegata così da Alberto Ferrari: "Il cinema è anche un'occasione per stare insieme, questo è un film corale, composto da tanti personaggi che funzionano come fossero un coro. Volevo che tutti fossero rappresentati al meglio. In fondo il senso è tornare a credere in Babbo Natale". "Girare questo film è stato un momento magico, siamo stati coinvolti in questa favola", continua Serena Autieri, "e il regista ci ha trasmesso questo senso di tenerezza e dolcezza. E poi abbiamo avuto dei fantastici compagni di avventura, come Francesco Pannofino, Tulio Solenghi e Ornella Muti".