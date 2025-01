Amate le heist series? Allora non dovreste perdere The Bank Hacker!

Anche Mediaset Infinity dà il via al proprio catalogo in esclusiva in streaming del 2025 e lo fa con un titolo attualissimo, perfetto per gli appassionati di heist series ovvero le storie à là Ocean's Eleven che catturano lo spettatore fin dalle prime scene per la tensione messa in moto dai furti più celebri - veri o inventati - della storia. Qualcosa che affascina inevitabilmente il pubblico perché non avrebbe mai il coraggio di commetterli nella vita reale. Ecco quindi The Bank Hacker, uno show che dimostra quanto anche i belgi siano bravi nel costruire una storia... truffaldina.

The Bank Hacker: perché vederla

Il protagonista adolescente

La serie Mediaset Infinity unisce il fascino dei crimini informatici all'action drama di una rapina ad alta tecnologia. Il serial racconta, attraverso una narrazione tesa e coinvolgente, la storia (fittizia) di Alidor Van Praet (Gene Bervoets) un truffatore professionista appena uscito di prigione, pronto a ricostruire la sua fortuna dopo che la polizia gli ha sequestrato tutto. La sua opportunità arriva quando la figlia adocchia Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts), un giovane hacker con enormi potenzialità, ad una convention di informatica. Insieme, progettano un audace piano per dirottare il flusso di denaro tra le banche, dando vita a una rapina digitale su scala internazionale.

Una serie perfetta per il binge watching

La banda di truffatori

The Bank Hacker non poteva che finire in streaming: gli otto episodi che la compongono, dal ritmo serrato e dalla regia dinamica, sono perfetti per una maratona di visione casalinga: divano, pop corn e qualche bibita. Un intreccio fitto che si sviluppa sul filo del rasoio: si parte dall'arresto del ragazzo per poi andare a ritroso con il racconto in voiceover del protagonista per capire come sia potuto finire dentro il più grande colpo di sempre. Parallelamente si seguono le storie familiari dei vari membri della squadra, ognuno con le proprie motivazioni per fare ciò che fa, e si affrontano tematiche fondamentali oggi su chi ha davvero il controllo delle nostre vite e se esse sono al servizio della tecnologia o viceversa.

Heist series in giro per il mondo

I ladri si riuniscono

Un'altra caratteristica fondamentale dei prodotti di genere è lo svolgersi in varie location sparse per il globo per aumentare non solo il realismo ma anche e soprattutto l'appeal sul pubblico: in questo caso ci spostiamo tra Anversa, Amsterdam, Francoforte sul Meno, Tel Aviv e addirittura Hong Kong, attraversando quindi molteplici continenti.

Il punto di forza della serie è proprio il doppio protagonista coinvolto, che a volte sembra Jeremy, a volte Alidor come due facce della stessa medaglia. Inoltre la forza sta nel mettere al centro la figura dell'hacker; solitamente il "tech guy" nei titoli di questo tipo sta in disparte, è uno dei comprimari e non diviene mai il leader della squadra. Eppure è proprio il suo punto di vista che ci immergerà totalmente nella sua storia, a partire da un tragico lutto in famiglia, dalle difficoltà economiche che ne conseguono e dal mutismo selettivo della sorellina, che lui vorrebbe aiutare come la madre fiorista. Siete pronti per una scorpacciata di visione?