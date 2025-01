The Apprentice - Alle origini di Trump: il blu-ray giusto al momento giusto

Il blu-ray giusto al momento giusto. Parafrasando un commento del The New Yorker stampato anche sulla copertina del prodotto ("Il film giusto al momento giusto"), si può davvero definire così la tempestiva uscita del blu-ray di The Apprentice - Alle origini di Trump, distribuito da Eagle Pictures. Lodato dalla critica ma clamoroso flop al box-office, il film magistralmente scritto da Gabriel Sherman e ben diretto da Ali Abbasi, ora ci riprova in homevideo.

Sebastian Stan nei panni di Donald Trump

Catapultato in piena campagna elettorale statunitense, il film che ricostruisce l'iniziazione di Donald Trump su ispirazione di Roy Cohn, ricostruendo in pratica quando Donald è diventato davvero Donald, ha subito ovviamente i feroci attacchi dei supporter del tycoon perché il ritratto da spietato affarista senza scrupoli non è certo positivo. Chissà, magari il racconto della sua giovinezza non ha attratto mentre l'ormai 78enne miliardario stava per diventare nuovamente Presidente degli Stati Uniti.

Il momento giusto: tra l'insediamento di Trump e le nomination degli attori

Il blu-ray di The Apprentice - Alle origini di Trump

Ma è proprio qui che viene in soccorso il blu-ray targato Eagle Pictures. Ora la campagna elettorale è finita, il voto è avvenuto, ma il prodotto esce esattamente nei giorni dell'insediamento alla Casa Bianca di Trump e dei suoi primi provvedimenti già così dirompenti e divisivi. È la giusta opportunità quindi per scoprire come Trump è diventato Trump, rivedere il suo addestramento da parte di Roy Cohn e ammirare le performance di Sebastian Stan nei panni del giovane rampante Donald e di Jeremy Strong in quelli dell'avvocato che lo ha aiutato a salire alla ribalta in una New York sporca e brutale.

Jeremu Strong e Sebastian Stan sono freschi di nomination agli Oscar

Non a caso Stan e Strong, per le loro straordinarie interpretazioni, sono stati entrambi appena nominati agli Oscar nelle rispettive categorie, ovvero come mglior attore protagonista e non protagonista. La dimostrazione del loro spessore e della loro capacità di mettersi nei panni di personaggi così particolari. Ma il blu-ray aiuta anche a captare a livello sensoriale l'avidità, l'ossessione per gli affari, il killer instinct per i soldi che trasudano da ogni scena del film.

The Apprentice, la recensione: il film di Ali Abbasi è un'istantanea perfetta del turning point americano

Un video che trasporta dritto nelle atmosfere dell'epoca

Maria Bakalova, qui con Sebasian Stan, interpreta Ivana Trump

Per trasmettere nel modo migliore le sensazioni e le emozioni di un'opera così sensoriale, serviva anche un blu-ray tecnicamente adeguato. Sotto questo aspetto il video supera positivamente la prova, perché non bada a estrema nitidezza e dettaglio chirurgico (e sia chiaro, è comunque molto buono), bensì è fedele al girato e riesce a evocare davvero tutto il look e le ambientazioni dell'epoca, con una certa granulosità, un effetto di passato che funziona e qualche anomalia assolutamente intenzionale. Davvero efficace la fedeltà alla fotografia e all'adeguamento dei colori che viene portato avanti dagli anni Settanta a metà anni Ottanta, con un quadro grezzo e dominato per lo più da tonalità calde e contrastate, fino a immagini più pulite, senza rinunciare a sequenze annegate in tonalità rosso o gialle.

The Apprentice e Roy Cohn: l'anima nera dell'America di Trump

Audio frizzante e gran colonna sonora. Negli extra solo il trailer

Jeremy Strong nei panni di Roy Cohn in The Apprentice

Sul fronte audio troviamo due tracce DTS HD 5.1 per italiano e inglese. Ovviamente per naturalezza dei dialoghi e impatto complessivo è preferibile l'ascolto in originale, ma anche quello nella nostra lingua risulta coinvolgente, anche se in misura minore, sia per gli effetti ambientali che trasmettono soprattutto il trambusto di New York o quello delle feste affollate, sia soprattutto per la frizzantissima colonna sonora che si mescola con celebri brani dell'epoca come Yes Sir, I Can Boogie delle Baccara, che suona decisa e dirompente dai diffusori con adeguato supporto dei bassi e aiuta anch'essa a immergere lo spettatore nelle atmosfere del film. Negli extra purtroppo è presente solamente il trailer.