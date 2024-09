Taxi Driver in 4K UHD e steelbook: il cult di Martin Scorsese come non l'avete mai visto prima

Il cult di Martin Scorsese con uno strepitoso Robert De Niro è uscito in una bellissima steelbook e con una versione 4K UHD che permette di vedere il film come mai si era visto prima. E ci sono anche tantissimi extra.

Finora esisteva un'edizione 4K UHD di Taxi Driver solo all'interno del cofanetto Columbia Classics Collection: Volume 2 di Sony, ormai fuori produzione. Adesso finalmente, grazie a Eagle Pictures che distribuisce il prodotto, il celebre capolavoro di Martin Scorsese del 1976 è uscito come edizione singola in 4K UHD, tra l'altro in una sfiziosa steelbook.

Robert De Niro nella celebre scena davanti allo specchio

Un'uscita assolutamente da non perdere per i fan del grande regista e per quelli in particolare del film che ha lanciato nell'olimpo Robert De Niro e che ha vinto la Palma d'oro al 29° Festival di Cannes. Innanzitutto per la qualità del 4K UHD che permette di vedere Taxi Driver come mai era stato possibile prima in homevideo, e poi per un'edizione che grazie alla bellissima custodia metallica deve entrare di diritto nella bacheca dei collezionisti.

Video 4K folgorante e fedele al girato fra grana, look oscuro e luci intense

La steelbook di Taxi Driver in 4K Uhd

La prima parola che viene in mente ammirando il video 4K di Taxi Driver, è rispetto. Rispetto per il materiale originale, che poi significa fedeltà al girato, senza maldestre manipolazioni o tentativi di edulcorare un quadro che invece si presenta con la sua bellissima sensazione squisitamente cinematografica. Ovvero con l'accentuata granulosità tutta naturale e ruspante insita nel girato e nella pellicola e gestita nel migliore dei modi, ovvero lasciandola libera di agire senza alterazioni. Una caratteristica che abbinata con i toni torbidi e i colori decisi rendono il film giustamente grintoso e sporco come lo voleva Scorsese, con tanto di ombre soffocanti che a volte cancellano i dettagli.

Jodie Foster e Robert De Niro in una scena di Taxi Driver

E a proposito di colori, l'HDR esalta l'intensità dei neon e delle luci notturne della città, con una tavolozza permeata da rossi e verdi così allucinati da diventare inquietanti. Certo, in alcune scene scure il nero tende a schiacciare un po' tutto, cosa del resto logica con un'illuminazione naturale e un look così oscuro, ma in ogni altra occasione, come nelle scene diurne, il dettaglio è eccellente su ogni elemento con contorni nitidi e mai alterati da filtri, con primi piani incredibili per porosità ma con una resa spettacolare anche su abiti e ambientazioni, dalle strade della città agli interni, fino alle goccioline d'acqua sul vetro del taxi. Insomma il film come doveva essere secondo Scorsese.

Joker e Taxi Driver: un confronto tra due film sull'anima nera dell'America

Audio in DTS HD 5.1 anche per l'italiano, ma l'inglese è più immersivo

Uno dei momenti più drammatici di Taxi Driver

Per quanto concerne l'audio, troviamo le tracce inglese e italiana in DTS HD Master Audio 5.1. Sicuramente più timida ma comunque pulita e godibile quella nella nostra lingua, soddisfacente per i dialoghi e per la resa del tema malinconico della celebre colonna sonora jazz di Bernard Herrmann, un po' meno per gli effetti sonori e l'utilizzo dei surround, comunque presenti in alcune scene. Decisamente più incisiva e coinvolgente la traccia inglese, che spicca maggiormente sul piano del dettaglio e della dinamica, e offre un'atmosfera più immersiva nei suoni della città, ma anche nelle sequenze più movimentate con gli spari.

Dopo tanta insistenza, De Niro riesce a portare a colazione Cybill Shepherd

Reparto extra super: tre commenti audio e quattro ore di materiale

L'allora giovanissima Jodie Foster nei panni della baby prostituta

Come sempre monumentale per questo film il reparto degli extra, con quasi quattro ore di materiale e tre commenti audio. Alcuni contributi sono già presenti sul disco 4K UHD, ovvero il lungo making of Realizzazione di Taxi Driver (71 minuti), purtroppo in SD, che offre uno sguardo alla produzione, all'uscita del film e alla sua eredità duratura, corredato da tante interviste, poi l'Introduzione di Martin Scorsese agli storyboard (5'), il Paragone tra lo storyboard e il film (8'), alcune gallerie fotografiche e il trailer. Tutto il resto è sul disco blu-ray, a partire dai tre commenti audio: il primo del 1986 con Martin Scorsese e Paul Schrader, il secondo del professore di cinema Robert Kolker e il terzo più recente con il solo Schrader. Troviamo poi Domande e risposte al 40° anniversario del Tribeca Film Festival (42') con Martin Scorsese, Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Paul Schrader, Michael Phillips e Harvey Keitel.

Sybill Shepherd e Robert De Niro a passeggio

A seguire Produzione di Taxi Driver (10') con il produttore Michael Phillips che parla del suo ruolo e della lotta tra il regista e lo studio, poi L'uomo solitario di Dio (22') con un'analisi approfondita di Travis Bickle. Troviamo poi Influenza e gradimento: un omaggio a Martin Scorsese (19') con Oliver Stone, Paul Schrader, Roger Corman, Robert De Niro, Robert Kolker e altri che parlano del regista, quindi Storie di Taxi Driver (22') con veri tassisti che parlano del lavoro negli anni '70. Si prosegue con Martin Scorsese su Taxi Driver (17') con riflessioni più recenti del regista, La New York di Travis (6') con pensieri sulla città negli anni '70, e infine Le riprese in esterni di Travis a New York (4') e il trailer.