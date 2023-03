Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo, la recensione: un'avventura animata senza sosta

L'esploratore Taddeo Jones continua a coltivare il sogno di diventare un grande archeologo, ma il suo impegno e i relativi propositi cozzano spesso con la dura realtà: quando è sul punto di realizzare una qualche scoperta, per un motivo o per l'altro finisce sempre per combinare un pasticcio che rovina tutto, portandolo dalla gloria al disonore in un battito di ciglia. La sola a supportarlo è rimasta Sara, la sua ragazza, mentre come invadente coinquilino ha a che fare con Mummia, il guardiano di Paititi, ormai presenza fissa nella sua rocambolesca quotidianità.

Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo, in quest'occasione il nostro ha a che fare con una nuova missione dopo che un antico sarcofago di origini egizie viene ritrovato nel sottosuolo messicano e trasportato a Chicago per poi esservi esposto. Taddeo è l'unico a possedere la chiave per venirne a capo, ma finisce per essere al centro dell'ennesimo guaio e sia Mummia che il suo amato cagnolino e il pappagallo muto sono vittima di una maledizione. Tra vecchi amici e nuovi nemici, il protagonista finirà per ritrovarsi prima al Louvre e poi addirittura al Cairo, lì dove tutto ebbe inizio.

Avventura dopo avventura

Nel primo episodio ha avuto a che fare con gli Inca, nel secondo addirittura con quel Re Mida che trasformava tutto in oro e in questo terzo capitolo tocca alla mitologia egizia, al centro di un racconto che segue le linee guida dei predecessori rivolgendosi principalmente a un pubblico di giovanissimi spettatori. Il personaggio di Taddeo è nato prima in forma di cortometraggio e poi espanso sulle pagine dei fumetti nel 2008, per mano di Javier Barreira e Gorka Magallón, esordendo poi quattro anni dopo sul grande schermo. Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo è l'ultimo capitolo di una - per ora - trilogia che ha garantito al principale target di riferimento un intrattenimento comico-avventuroso, guardante ovviamente ai classici in carne ossa stile Indiana Jones e La mummia nella gestione delle dinamiche narrative, con i pericoli nascosti dietro ogni angolo e misteri secolari che tornano alla luce a seconda dell'occasione.

Un intrattenimento semplice

Il protagonista è un pasticcione senza mezze misure, che non ne combina una giusta e non paga praticamente mai dazio per i propri errori: a differenza di altre operazioni omologhe manca forse quel percorso di formazione che insegna a fare i conti con gli sbagli commessi, ma è un difetto dovuto anche all'età adulta del personaggio, che non è più certo un ragazzino. Accettando le ingenuità nella caratterizzazione del suddetto ci si può divertire, pur senza pretendere originalità o guizzi stilistici di sorta. Nell'ora e mezzo di visione infatti tutto è ampiamente prevedibile, con le figure principali al centro di sequenze d'azione via via più frenetiche e spettacolari nel tentativo di risolvere il mistero in questione: la storia è puramente accessoria e inverosimile, atta a trainare l'impianto ludico verso colpi di scena in serie e fasi action di sorta.

In giro per il mondo

Lo stile animato è abbastanza classico e ovviamente questa produzione spagnola non può competere con Pixar e altri studi d'animazione più famosi, ma il character design pur senza eccellere è alquanto gradevole e in linea con le aspettative, con una buona gestione delle scelte cromatiche che rendono suggestivo anche il contorno scenografico, che vede tra i tanti luoghi visitati anche il Louvre e le piramidi egizie, con tanto di capatina a "sua maestà" la Sfinge. Proprio la città di Parigi, con l'inseguimento in motoscafo sulla Senna, un'involontaria ingerenza al Tour de France e la sfortuna che perseguita la cattedrale di Notre-Dame, gioca un ruolo determinante ai fini degli eventi, all'insegna di una varietà di situazioni e ambientazioni comunque ampia e tale da non far venire mai a noia quanto accadente su schermo, complice anche la breve durata che taglia le gambe sul nascere a ipotetici tempi morti.