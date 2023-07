Sydney Sibilia a Giffoni 2023: 'La serie sugli 883 è una storia di riscatto e amicizia'

Sydney Siblia sta lavorando alla serie Sky Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883, ma nel frattempo si è preso una bella rivincita con Mixed by Erry: quando il film che racconta la vera storia dei fratelli Frattasio è arrivato in sala a marzo 2023 non è riuscito a superare il milione d'incasso. Il periodo storico non è dei più fortunati per il cinema in Italia, soprattutto per quello prodotto nel nostro paese. Detto questo, quando poi, il 31 maggio, è arrivato in streaming su Netflix, il film è rimasto nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma per quasi due mesi.

Smetto quando voglio: il regista Sydney Sibilia sul set

Non solo: è scattato il passa-parola, con persone entusiaste per la colonna sonora e le battute dette dai giovani protagonisti, i bravi Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo: "Non mi aspettavo tutto questo casino: è bello! È per questo che uno fa i film, perché spera che la gente li veda", ci ha detto a Giffoni 2023.

Ospite del festival campano, al regista e sceneggiatore abbiamo chiesto anche perché da noi sia sempre più difficile creare hype attorno a un nostro film che esce in sala: "Il cinema italiano in termini di hype è sempre stato indietro. L'hype si basa moltissimo sulle IP (proprietà intellettuali n.d.r.) preesistenti. Barbie, e lo stesso Oppenheimer, lo sono. Il nostro cinema, che si basa più su storie originali, fa più fatica ad accenderlo. Però questo non vuol dire che non siamo in grado di fare film fighi e di culto".

Giffoni 2023: intervista a Sydney Sibilia

Mixed by Erry, la recensione: copiala ancora, dj Erry

Sydney Sibilia sullo sciopero degli sceneggiatori in USA

Smetto quando voglio - Ad honorem: il regista Sydney Sibilia sul set del film

Essendo anche sceneggiatore oltre che regista, impossibile non chiedere a Sydney Sibilia cosa pensi dello sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso in USA: "Io mi reputo sempre in primis uno sceneggiatore. Poi mi capita anche di dirigere film, ma la cosa più bella è scrivere. E non ti devi nemmeno svegliare presto! Scrivi quando ti pare. Lo sceneggiatore è una figura fondamentale. Ma tutte quelle della filiera lo sono. Poi di fatto lo sceneggiatore è quello che crea la storia, quindi figurati! Anni fa, in Italia, era una figura meno capita: era tutto più regista-centrico. Invece adesso, negli ultimi dieci anni, lo vedo, la figura dello sceneggiatore è diventata molto più autorevole".

Mixed By Erry, Sydney Sibilia: "Il vero Erry è un algoritmo umano"

Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883: anticipazioni

Smetto quando voglio: Sydney Sibilia, regista del film, sul set del film

Sibilia sta lavorando alla serie sugli 883, dicevamo. Gli attori sono l'esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei ruoli rispettivamente di Max Pezzali Mauro Repetto. In arrivo su Sky e NOW, il regista ci ha dato delle anticipazioni su Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883: "È un progetto diversissimo da Mixed by Erry: non potete capire quanto è diversa la Pavia del 1992 dal quartiere Forcella di Napoli del 1980. Hanno dei punti in comune, ma sono archetipici: anche questa è una storia di riscatto. È la storia di un'amicizia: sono due ragazzi, due compagni di banco, che da Pavia scalano le classifiche e segnano delle generazioni".

Quando gli chiediamo se "la regola dell'amico non sbaglia mai", ci dice sibillino: "Avrei una risposta. Anche bella, ma dovrei fare degli spoiler. Quindi te la dico quando ci vediamo che presento la serie".