Sul tuo cadavere, recensione: una commedia nera che gioca sulla crisi di coppia

Ma perché tutti parlano del film (remake) con Jason Segel e Samara Weaving? Una trama semplice, qualche buona trovata e un'immediatezza perfetta per una visione streaming. Su Prime Video.

Anche gli americani li fanno. Cosa? Facile, i remake. Già perché Sul tuo cadavere diretto da Jorma Taccone e scritto da Nick Kocher e Brian McElhaney è l'adattamento in lingua inglese del norvegese The Trip di Tommy Wirkola, un buon successo del 2021. A dirla tutta, più che remake, è un diretto copia-e-incolla, costruito sapientemente per acchiappare il pubblico streaming (nello specifico il titolo in questione lo recuperate su Prime Video).

Jason Segel e Samara Weaving in scena

Ci riesce? In parte sì, merito anche della coppia protagonista (inusuale, e per questo vincente) che, nemmeno a dirlo, è tra i motivi portanti per dedicare tempo e attenzione al film. In mezzo? Sangue, botte e un'irreparabile (?) crisi di coppia.

Sul tuo cadavere: Jason Segel e Samara Weaving, coppia scoppiata

Al centro di Sul tuo cadavere (titolo originale Over Your Dead Body) ci sono Dan e Lisa (Jason Segel e Samara Weaving). Lui è un regista fallito, lei è un'attrice dalla carriera, diciamo, inespressa. Sono sposati e profondamente infelici.

Samara Weaving in scena

Che fare, quindi? Decidono di passare un fine settimana nella loro baita in mezzo al bosco con l'obiettivo non detto di eliminarsi a vicenda. Di mezzo, tra l'altro, c'è pure una lauta assicurazione. Tuttavia, quando entrano in scena tre pazzi criminali in fuga (interpretati da Keith Jardine, Timothy Olyphant e Juliette Lewis) le cose cambiano.

Un'immediatezza perfetta per lo streaming

Ora, mentre scriviamo questa recensione il film del buon Taccone sta andando forte, generando una notevole quantità di commenti e condivisioni social che rimpinzano il passaparola, generando una sorta di curiosità. Oggi funziona così. Facile capire il motivo: una storia di forte presa, semplice nella sua struttura, perfetta per una visione condivisa con il proprio partner.

Il regista, membro dei Lonely Island (gruppo hip-hop comedy) nonché autore del Saturday Nigh Live, dimostra di saperci fare con certi temi e certi linguaggi, progredendo sicuro verso il finale che, bisogna però dirlo, è altamente telefonato. Se è tutto ampiamente prevedibile, la spinta cinetica - grazie all'umore da commedia nera - non manca, soprattutto nella prima parte.

No, questo non è un film horror

Certo, chi accosta Sul tuo cadavere a un film horror, beh, non ha mai visto un film horror, in quanto l'opera dal canto suo tende invece alla comedy disfunzionale, dove il sangue e la violenza (elementi presentissimi, ma sono tutti molto relativi) sono il pretesto per raccontare, appunto, la deriva sentimentale di una coppia scoppiata e incattivita che, volenti o nolenti, torneranno a far squadra.

Un momento del film

Essenzialmente, dietro qualche battuta ben assestata e qualche momento particolarmente riuscito, il film riflette sull'incomunicabilità (piaga contemporanea), e su quanto anche l'amore - se dato per scontato - possa trasformarsi in materiale velenoso capace di tirare fuori il peggio da ciascuno.