Stories of a Generation con Papa Francesco, la recensione: L’importanza del legame tra generazioni

Stories of a Generation con Papa Francesco: una foto di scena

C'è un punto essenziale che teniamo a sottolineare in questa nostra recensione di Stories of a Generation con Papa Francesco e riguarda il nome importante presente sin dal titolo della docuserie Netflix: pur essendo il pluripremiato libro Sharing the Wisdom of Time (La saggezza del tempo), scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro, la fonte di ispirazione per il lavoro di Simona Ercolani, il valore del discorso portato avanti da Stories of a Generation non si limita al contributo del pontefice, ma si dimostra interessante per come sa concentrarsi sulle storie che racconta, che sia l'etologa Jane Goodall, il regista Martin Scorsese o personaggi meno in vista il cui contributo non è meno preponderante nell'economia del messaggio che si vuole veicolare.

Raccontare la generazione over 70

Stories of a Generation con Papa Francesco: Martin Scorsese e sua figlia in una scena del documentario

Amore, sogni, lotta, lavoro. Quattro grandi temi per altrettanti episodi che raccolgono le storie, le esperienze e le testimonianze di donne e uomini over 70, ma osservate da un punto di vista originale e inedito: quello di giovani filmaker under 30 che vi ci sono dedicati per un anno di riprese. Sono diciotto le storie raccolte nei quattro episodi, diciotto le figure che vengono raccontate, da personaggi famosi come Martin Scorsese a eroi del quotidiano che sono stati meno sotto i riflettori, provenienti da status sociali differenti, da culture ed etnie diverse e da ogni continente, per mostrare l'universalità di questi valori attorno ai quali è costruito il discorso. Figure che possono rappresentare un insegnamento con le proprie esperienze di vita.

I 20 migliori documentari su Netflix da vedere assolutamente

Guardare e capire

Stories of a Generation con Papa Francesco: una scena della docuserie

Proprio a causa di questo ultimo aspetto, acquista maggior valore il punto di vista adottato, lo sguardo giovane che filtra i racconti che ci vengono proposti, per far sì che le esperienze di vita che ci vengono raccontate abbiamo un valore in quanto fonti di ispirazione o modelli da seguire. Il tutto è però raccolto e confezionato con la preziosa accortezza di non lasciarsi andare a un intento didattico e lezioso, incoraggiando l'interscambio e il legame tra le generazioni: le tante esperienze sono mostrate e testimoniate, accostate tra loro e proposte al pubblico con onestà e umanità, con l'intento di costruire un discorso più complesso e completo di una semplice proposta di modelli edificanti.

Il valore aggiunto di Papa Francesco

Stories of a Generation con Papa Francesco: Il Santo Padre in una scena

Abbiamo messo in guardia in apertura riguardo il non lasciarsi distrarre dal nome del pontefice nel titolo Stories of a Generation con Papa Francesco, ma sarebbe altresì sbagliato non considerare il valore aggiunto fornito dalla sua partecipazione, concentrata in una conversazione con il suo fidato consigliere Antonio Spadaro, che fa da filo conduttore per le storie presenti in ognuno dei episodi. Il suo apporto è duplice, in quanto Papa e guida spirituale, ma forse ancor di più in quanto Jorge Maria Bergoglio, ovvero in quanto essere umano dietro il suo ruolo religioso: nel raccontare a sua volta le proprie esperienze, i ricordi e gli aneddoti, riesce a raggiungere anche gli spettatori meno coinvolti dal punto di vista religioso, dando maggior risalto ed evidenza alla portata delle sue parole e del suo pensiero.