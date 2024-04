Spice and Wolf, la recensione dei primi episodi: un remake necessario?

Tra le uscite primaverili di Crunchyroll, i non più giovanissimi ne avranno subito colta una che li riporta indietro di ben sedici anni. Stiamo parlando di Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf un nuovo adattamento anime di una serie di celebri light novel di Isuna Hasekura, illustrate da Jū Ayakura, che hanno visto la loro prima pubblicazione nel lontano 2006. Ma la strada che ha portato a quest'ultima costola del franchise uscita in piattaforma è stata lunga e tortuosa: poco dopo la pubblicazione dei romanzi, infatti, è stato creato un primo tentativo di adattamento, un manga, edito in Italia da Panini Comics, che condensava le vicende e tratteggiava in maniera più completa quell'immaginario che porta il lettore in un fittizio continente europeo nel tardo medioevo.

Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf - Holo in una scena

Ma la storia del mercante Lawrence e della saggia lupa Holo ha continuato ad appassionare lettori, giungendo finalmente dopo più di dieci anni sul piccolo schermo grazie ad un'anime composto da due stagioni e due OAV che comunque non mostravano ancora agli spettatori una definitiva conclusione della storia. E, dopo uno spin-off manga (Parchment and Wolf) non propriamente interessante, è arrivato un nuovo tentativo di narrare le vicende che tanto seguito hanno avuto negli anni, ma stavolta ricominciando tutto dal principio, ovvero dall'incontro dei due protagonisti che segna l'inizio del loro viaggio. Ricomincia così un'avventure che mescola l'avventura alla commedia, il mito ad un viaggio on the road tra villaggi e terre selvagge.

Nella trama il racconto di un road-trip

Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf - i protagonisti in una scena

Lawrence Kraft è un mercante che viaggia di villaggio in villaggio per comprare e vendere merci di ogni tipo. Nel suo lungo peregrinare ha fatto molte conoscenze, contatti utili per il suo lavoro che però non leniscono in alcun modo la solitudine che comporta il doversi spostare di luogo in luogo con la sola compagnia del suo cavallo. Quando giunge nel piccolo paesino di Pasloe, però, succede qualcosa di totalmente inaspettato: l'uomo arriva infatti nel pieno della festa dedicata al raccolto e durante la quale gli abitanti festeggiano la buona riuscita della mietitura, occasione che si riteneva un tempo frutto del patto con una divinità pagana dalle sembianze di lupo.

Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf - una scena

Durante la notte, poco prima di prendere sonno, Lawrence sente dei rumori sospetti provenire dal mucchio di pellicce stipate nel suo carro. Sollevandole viene colto di sorpresa da una ragazza con coda e orecchie di lupo, che dorme comoda e tranquilla tra la merce e che gli si presenta come la leggendaria e saggia lupa Holo, colei che veniva considerata la divinità protettrice del raccolto e che ora gli fa una proposta: l'accompagnerà nel suo viaggio se lui accetterà di riportarla alle terre del nord da cui proviene. È così che inizia un'avventura nel mondo del commercio e tra le terre di un continente molto simile all'Europa medievale, un periodo in cui due individui così diversi impareranno a conoscersi e a trovare appoggio e conforto l'uno nell'atra.

Il monologo della speziale, la recensione: su Crunchyroll un anime che non ti aspetti

Serviva un nuovo adattamento?

Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf - una scena con Lawrence e Holo

La lunga serie di light novel dedicate a Spice and Wolf accompagna i lettori da ben 18 anni dimostrandosi un franchise amato e sicuramente redditizio ed è proprio per questo che l'annuncio fatto nel 2022 al New York ComicCon di un nuovo anime non ci aveva sorpreso più di tanto. La precedente serie animata era stata, sì, molto apprezzata dai fan, ma comunque percepita come incompleta. Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf, sembra promettere infatti una maggiore aderenza alla fonte originaria pur non tradendo nemmeno le altre amatissime produzioni, anzi, mantenendone, per quanto possibile, il character design dei personaggi impostato dall'illustratrice Jū Ayakura e utilizzato anche nei vari adattamenti.

Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf - un'immagine di Holo

Se il tentativo è quello quindi rendere finalmente Spice and Wolf una serie caratterizzata da maggiore compiutezza allora, sì, abbiamo bisogno di questo nuovo anime, un'opera che mira a richiamare vecchio e nuovo pubblico, generazioni differenti alle quali è necessario parlare spesso in modi differenti. Risiede qui la particolare difficoltà che questa serie deve incontrare: coniugare una storia di quasi due decenni fa ad un linguaggio, visivo e non, più contemporaneo e accattivante. Un'impresa non da poco ad opera dello studio Passione, che in questi primi episodi disponibili su Crunchyroll, ancora non sembra aver trovato una direzione chiara da seguire, riproponendo, almeno per ora, le vicende del manga e delle light novel in modo piuttosto fedele, anche per quanto riguarda il fanservice, senza troppi guizzi o licenze. Ci riserviamo quindi l'intenzione di prenderci ancora un po' di tempo per esprimere un parere definitivo su quest'anime, che comunque continueremo a seguire con interesse.