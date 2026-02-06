Sky Showcase: le serie italiane e internazionali che vedremo, da Quelli che... la Mala a Gucci

"La colonna portante della nostra offerta, da sempre. E vogliamo continuare". Così è stata definita l'offerta seriale di Sky Italia da Giuseppe De Bellis Executive Vice President Entertainment, Sport & News, allo Showcase Serie TV tenutosi nella nuova sede milanese a Rogoredo: ampie vetrate, arredamento minimal e moderno, una sala cinema accogliente. Ci siamo stati poco prima dell'inizio dei Giochi Olimpici Invernali: in città si respirava l'aria frizzante e competitiva che avrebbe a breve invaso il capoluogo lombardo.

Gomorra - Le origini: Francesco Pellegrino è Angelo 'a Sirena

"Un'offerta che si concentra sulla qualità": abbiamo lodato in più in un'occasione il valore produttivo dei prodotti Sky e le nuove proposte sembrano confermarlo. "Tanto passato alle spalle, ancora più futuro davanti" dice chiaro e tondo Nils Hartmann Executive Vice President degli Studios, pronto a svelare i titoli in arrivo tra 2026 e 2027, che spaziano da vecchi brand della pay tv italiana a soggetti nuovi, forti del successo di Gomorra - Le Origini: "Il pubblico ha compreso la nostra operazione, che non replicava l'originale in un copia/incolla".

Le date di uscita delle serie già annunciate, da Avvocato Ligas a Nord Sud Ovest Est

Luca Argentero è l'Avvocato Ligas

Hanno aperto l'evento i titoli già annunciati con qualche data di uscita. Si inizia il 6 marzo con Avvocato Ligas in cui Luca Argentero sveste il camice e indossa la toga "un avvocato anticonvenzionale che ricorda quanto fatto da Timothee Chalamet in Marty Supreme". L'8 maggio arriverà invece Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei panni di una poliziotta che deve scortare un giovane malavitoso alla protezione testimoni, un crime on the road"_.

In autunno Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 secondo album musicale e seconda stagione della serie fenomeno prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto nella Pavia degli anni '90. La seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli, che hanno appena finito di girare nella città partenopea, chiuderà come tradizione l'anno.

Gucci - Fine dei giochi: la risposta di Sky ad House of Gucci

Già annunciata come progetto, Gucci - Fine dei giochi diretta da Gabriele Muccino ha finalmente svelato il proprio cast. Il regista racconta di nuovo un'epopea familiare seriale dopo A casa tutti bene e ritrova Francesco Scianna che sarà Maurizio Gucci e definisce il ruolo "un onore, all'interno di una dinastia in cui senti il peso della storia familiare e sviluppi conflitti e complessità per dimostrare che sei degno di farne parte".

Francesco Scianna e Allegra Gucci allo Showcase Sky

Miriam Leone, alla sua seconda collaborazione dopo Le cose non dette, sarà Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio del marito: " un ruolo sfaccettato e iconico, che ha segnato un'epoca, nel bene e nel male" Hartmann aggunge: "Per la prima volta utilizzeremo in modo intensivo l'intelligenza artificiale". A condonare il progetto la figlia Allegra Gucci, che ha scritto il libro da cui è tratta questa serie e sullo schermo sarà interpretata da Matilda Luz: "mi sento fiduciosa del risultato". Arriverà nel 2027.

Le nuove serie Sky italiane, da Quelli che... la Mala a Il sospetto e Fuori Menù

Per i progetti nuovi di zecca (in arrivo nel 2027) Sky ripesca ancora una volta dalla propria storia televisiva: La Mala era una docu-serie di successo del 2022 sulla scena criminale a Milano negli anni '70, segnata dai tre criminali Renato Vallanzasca, Francis Turatello e Angelo Epaminonda.

Una scena della docu-serie

Sono partiti da lì per creare un racconto di finzione in cui "la malavita si intreccia col Derby, il locale 'porto franco' d'epoca in cui si potevano trovare tranquillamente tanto parlamentari quanto criminali" dice Hartmann, che ha lavorato con un consulente d'eccezione Cochi di Cochi & Renato e nuovamente con Rovere e Sibilia. Quest'ultimo aggiunge: "Commettevano reati ma facevano anche morire dal ridere: vogliamo dare al racconto un piglio molto ironico per raccontare questa città che non c'è più, romantica e criminale allo stesso tempo".

Alla scrittura un "veterano seriale" come Stefano Sardo: "Milano in quegli anni aveva 180 omicidi l'anno, un tasso di criminalità incredibile che oggi copre un anno: il punto di vista è quello del migliore amico di Vallanzasca, Charlie, aspirante comico cresciuto al Derby perché sua mamma era barista. Vallanzasca era bello come il sole, ingestibile con il Joker e questo rende tutto più affascinante". A dirigere Luca Ribuoli dopo la scommessa riuscita di Call My Agent.

Il sospetto è il secondo titolo nuovo annunciato: per la prima volta una serie interamente girata a Viareggio e ambientata durante il Carnevale. Non è ispirata ad una storia vera ma potrebbe tranquillamente arrivare dalla nostra cronaca nera: il ritrovamento del corpo di una ragazza fa nascere il dubbio di colpevolezza all'interno di tutta la comunità.

Si parla di femminicidio attraverso il punto di una ipoudente, compagna di scuola della ragazza uccisa, che sospetta del padre dopo aver trovato un oggetto personale della defunta in casa, mentre la madre (Claudia Pandolfi) è il commissario di polizia locale incaricato delle indagini. Dice la sceneggiatrice Francesca Manieri: "Racconta molto bene lo stato di complessità sonora tra le generazioni, con gli adolescenti che ci rimandano una visione disforica, in cui sono i giovani a guardare agli adulti e non viceversa". A dirigere Mauro Mancini.

Lastrico sarà uno chef diretto da Paladini & Falsetti in Fuori Menù

Ultimo titolo annunciato direttamente dal mondo della cucina, in questo caso dietro le sbarre. A Bollate c'è In Galera, ristorante gestito da carcerati dove si può mangiare da liberi cittadini. Da qui nasce l'idea di Fuori Menù che avrà come protagonista Maurizio Lastrico che scherza: "Nils mi ha sorpreso con questa proposta. Dopo CMA un'altra serie con un'ambizione bellissima, io stesso ho fatto un corso accelerato dato non avevo grande dimestichezza ai fornelli". Accanto a lui Fabio Balsamo.

Gli fa eco il regista Fabio Paladini, dietro la macchina da presa anche per Ligas: "Una dramedy tra carcere e cucina, un'unicità da esplorare e raccontare. Ci sarà spazio per tanti tipi di temperature nella storia". Gli fa eco l'altro regista Niccolò Falsetti: "Abbiamo tutti gli ingredienti, ora dobbiamo solo cucinarli nel modo giusto".

Le serie tv internazionali che vedremo su Sky: da Prisoner a Uomini che odiano le donne

Cécile Frot-Coutaz durante lo Showcase

Cécile Frot-Coutaz CEO Sky Studios & Chief Content Officer presenta così il modus operandi di Sky Global: "Premium ma local. Il comune denominatore è una visione ottimista che porti speranza e redenzione. La serialità sta cambiando continuamente, più che inseguire la corsa allo streaming puntiamo sul contenuto e sui talenti, invece di adattare semplicemente un format. L'Italia è un esempio lampante di grande cinematografia e radici profonde nell'artigianato artistico".

First look alla nuova serie Sky Prisoner

A fine aprile arriverà Prisoner action thriller con Tahar Rahim e Izuka Hoyle in cui l'agente penitenziaria di ritorno dal congedo di maternità Amber Todd è incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale ma i due subiscono un'imboscata: "è talmente adrenalinica che ti fa venire voglia di mettere pausa per prendere fiato".

In estate Atomic in cui un trafficante di droga e un fuggitivo ex jihadista, interpretati da Alfie Allen e Shazad Latif, trasportano un camion in cui non sanno c'è dell'uranio che potrebbe diventare la prossima bomba atomica: "Una buddy series con due bad boys che devono salvare il mondo da altri ancora più cattivi".

Un'immagine promozionale di Atomic

A ottobre War, legal thriller con la coppia divorziata dentro e fuori dall'aula di tribunale Dominic West e Sienna Miller: "il divorzio del secolo tra due grossi studi di avvocati, uno vecchia maniera, uno appena aperto aggressivo e rampante. Una storia multigenerazionale con una posta in gioco molto alta".

È appena entrato in produzione e arriverà nel 2028 il primo adattamento seriale di Uomini che odiano le donne (The Girl With the Dragon Tattoo) di Stieg Larsson, dopo i tentativi fallimentari al cinema del 2009 da parte di Niels Arden Oplev con Rooney Mara, del 2011 di David Fincher con Noomi Rapace e del 2018 di Fede Álvarez con Claire Foy: "partiremo dal primo romanzo inserendo un serial killer che ci ancora alla realtà di oggi". Appena iniziate le riprese di The Day of the Jackal 2 con Eddie Redmaine.

Le acquisizioni: arrivano Poker Face, Twisted Metal, Il Signore delle Mosche

Tocca a Margherita Amedei Cinema & Series Director Sky Italia chiudere lo Showcase con le serie che arrivano dall'estero, senza essere prodotte o co-prodotte dalla pay tv: "il nostro è un'incredibile lavoro di scouting in giro per il mondo".

First look alla prima serie tratta da Il Signore delle Mosche, in anteprima alla Berlinale

Il titolo ad averci colpito più di tutti è Il Signore delle Mosche primo adattamento seriale del romanzo omonimo del 1954 di William Golding da parte di Jack Thorne di Adolescence, che sarà presentato in anteprima alla Berlinale e arriverà il 22 febbraio su Sky e NOW: "Un prodotto con una valenza cinematografica e un grande impatto musicale, un brano è firmato da Hans Zimmer. È una storia che ci porta un'attualità incredibile: la crisi della leadership quando cadono le regole".

Twisted Metal. Anthony Mackie e Stephanie Beatriz in un'immagine della serie.

In primavera The Miniature Wife è "una guerra dei Roses che incontra la commedia patinata. Un incidente tecnologico fa stravolgere le dinamiche tra moglie e marito quando lei viene rimpicciolita".

In estate Twisted Metal adattamento dell'omonimo videogioco con protagonista Anthony Mackie "puro action divertente e divertito con gag e inseguimenti mozzafiato" in due stagioni (la prima già andata su Playstation Plus).

Poker Face. Natasha Lyonne è la protagonista della serie spin-off.

Finalmente arriva in Italia (in primavera) Poker Face con Natasha Lyonne, spin-off della saga di Knives Out sempre curata da Rian Johnson: "un piccolo gioiello del crime contemporaneo in due stagioni: la protagonista sa leggere l'espressione delle persone e capire quando mentono. Una moderna Tenente Colombo". Già cancellata, con un tentativo del regista di riportarla in vita con protagonista Peter Dinklage.

Ovviamente torneranno i cult: Outlander (14 marzo, stagione finale), Euphoria 3 (13 aprile, ), House of the Dragon 3 (estate); queste ultime due in contemporanea anche su HBO Max.

Il ritorno di Beverly Hills, 90210 per la prima volta on demand

Il cast della serie cult

L'annuncio che tutti i millennial aspettavano. Da aprile torna Beverly Hills, 90210 in versione completamente rimasterizzata, per la prima volta disponibile in streaming in Italia. Una continuazione coerente del nuovo canale Sky Collection lanciato a dicembre con il meglio dei cofanetti storici: "Stiamo aprendo la scatola dei ricordi".

Sky vs HBO Max: è sfida aperta?

Sull'inevitabile domanda sulla concorrenza di HBO Max appena arrivata in Italia, De Bellis dice: "Non esistono anni più facili in questi tempi in cui siamo tutti inondati di contenuti, la migliore risposta è essere aggregatori di contenuti tra titoli prodotti da noi e da altri. Penso che il panorama attuale sia abbastanza grande da poterci stare tutti".