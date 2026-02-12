Prime Video: le serie e i film che vedremo nel 2026, da La casa degli spiriti a Postcards from Italy

Durante il Prime Video Presents International Originals sono state presentate le maggiori novità e gli attesi ritorni che vedremo in piattaforma: dominano Wattpad, gli young adult e le produzioni spagnole.

"Ossessionati dal pubblico". Questo il mantra al Prime Video Presents International Originals, il primo evento globale - in diretta da Londra - organizzato per annunciare le serie e i film non in lingua inglese che vedremo nel corso del 2026.

Il cuore del catalogo? "Partire da ciò di cui il fandom parla e delle IP che gli spettatori vogliono vedere" come hanno detto Kelly Day (VP of Prime Video & Amazon MGM Studios International), Nicole Clemens, Vice President of International Originals, Nicole Morganti (Head of Southern Europe Originals), Tara Erer (Head of Northern Europe Originals), Javiera Balmaceda (Head of Latin America, Canada & Australia Originals), Gaurav Gandhi (VP of Prime Video APAC) e Nikhil Madhok (Head of India Originals).

È colpa mia?: una scena del film

Non sorprende quindi che a tenere banco siano stati soprattutto gli originali in lingua spagnola, coreana e indiana, il genere young adult e Wattpad, piattaforma che permette l'auto-pubblicazione di romanzi (soprattutto romance). Uno spazio dove costruire e far crescere una fanbase sempre più forte, ed è proprio da lì che oramai partono i responsabili della programmazione di Prime Video per instaurare un dialogo diretto con gli spettatori/lettori/utenti.

Lo confermano il successo della trilogia di film spagnola Culpables (100 milioni di visualizzazioni) e della serie tedesca Maxton Hall - Il mondo tra di noi che sono stati i contenuti più visti nel 2025 in tutto il mondo; e l'aver individuato un target preciso che corrisponde ad un fandom forte, come dimostra l'accoglienza all'anteprima romana di Love Me Love Me. L'obiettivo è sempre lo stesso: portare i trionfi locali ad un successo globale, facendo aumentare le vendite e traduzioni di libri una volta diventati film e serie original.

Da Wattpad allo schermo: i film spagnoli che vedremo nel 2025 su Prime Video

House of Ron è la collana sotto cui entreranno 10 nuovi adattamenti filmici dai romanzi Wattpad di successo di Mercedes Ron (da 1 a 5 milioni di copie vendute per È colpa mia): tra questi Marfíl ed Ébano e la trilogia Dímelo di cui Tell Me Softly (Bajito) è uscito a dicembre; oltre a 30 sunsets para enamorarte primo adattamento americano della scrittrice ed Enfrentandos (Drawn Together) di prossima uscita (settembre 2026) definito "un Guardia del Corpo 2.0" con protagonisti Ester Esposito di Èlite e Jugo Diego Garcia di The Substance.

La cover del nuovo romanzo di Mercedes Ron

Dice l'autrice: "Il primo libro l'ho scritto quando ero adolescente e quindi comprendevo bene come si sentivano i teenager. Ora che ho trent'anni cerco di raccontare storie più mature e dark, non voglio scrivere sempre la stessa cosa. Forse l'elemento thriller unito al romance è ciò che li rende più facilmente trasformabili in lungometraggi. Dopo tre anni di lavoro con Amazon posso dire di sentirmi protetta, capita e valorizzata".

Altro adattamento sarà Perfect Liars (Perfectos Mentirosos) saga Wattpad young adult mystery di Alex Mírez (140 milioni, il più letto al mondo): Jude entra nella prestigiosa università Tacos, scontrandosi con i popolari e manipolatori fratelli Cash (in particolare Aegan), tra segreti oscuri, bugie e dinamiche tossiche. Sarà diretta dal regista de La casa di carta Jesús Colmenar e arriverà a fine anno.

Da Off Campus a You+Me, i titoli francesi che vedremo su Prime Video

Dalla Francia arriverà la serie Off Campus (Campus Drivers), la fortunatissima saga young adult (1.5 milioni di copie vendute) in cinque libri con ogni volta una coppia diversa (in stile Bridgerton), scritta dall'autrice canadese Elle Kennedy, praticamente un "Maxton Hall francese" che incontra l'hockey di Heated Rivalry. Protagonisti della prima stagione la studentessa Hannah Wells (Ella Bright, The Crown) e il bad boy Garrett Graham (Belmont Cameli, Until Dawn). La stessa Maxton Hall ha avuto successo perché aveva una forte identità tedesca ma l'ambientazione in una scuola inglese le dava un respiro internazionale, e qui potrebbe accadere lo stesso.

Ci sarà poi il film You+Me (Toi+Moi: Seuls contre tous) dal romanzo di Emma Green (1 milione di copie) con protagonisti Vittoria Di Savoia (erede dell'ex famiglia reale) e Lucas Barsky e la soundtrack firmata Taylor Swift.

Le produzioni tedesche. Non solo Maxton Hall

I protagonisti di Drive - The Pretenders

Passando alla Germania, ci sarà il film Drive - The Pretenders dal bestseller Wattpad di Tamara Lushdove, girato tra Monaco e la Costiera Amalfitana. Jeanette Hain e Philippe Brenninkmeyer interpretano un meccanico di macchine da corsa che finge di essere fidanzato con la star più scandalosa del circuito automobilistico: si odiano ma finiranno per innamorarsi. Back to the 90s è una serie che farà tornare tutti nostalgici mentre The Tank un thriller psicologico sulla guerra e le profondità dell'animo umano.

Oltre la Spagna: i titoli post-apocalittici in uscita

I film in lingua spagnola, anche da oltreoceano, impazzano sul servizio streaming che continua a puntarci soprattutto a livello di cinema di genere. I'd Rather Die è un teen romance ambientato al liceo durante un'Apocalisse zombie e c'è la stagione 2 dell'Emily in Paris indiana _Call Me Bae _ e un "Romeo e Giulietta nella musica trap" (a marzo): Amor Animal una serie argentina che esplora due mondi socialmente opposti che vanno a collidere, tra action thriller, musica, violenza e legami passionali.

First look ad Amor Animal

Apocalypse Z: Part II il secondo capitolo tratto dalla saga letteraria bestseller di Manel Loureiro dopo che il primo è diventato lo spy thriller dell'anno. Zeta si muove su binari simili ma più spionistici con protagonista la star spagnola Mario Casas. Il primo original messicano Vengeance action su larga scala e il brasiliano Beast Race action fantasy distopico da Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e il regista di City of God Fernendo Meirelles in cui gli uomini combattono per la sopravvivenza indossando una maschera.

Il reboot di Ken il Guerriero e le serie anime e coreane in arrivo

Un primo sguardo alla grafica del nuovo Ken il Guerriero

"Vogliamo che dal Giappone arrivino in tutto il mondo" così viene presentata l'offerta anime di Prime Video originals che includerà: il reboot di Ken il Guerriero (Fist of the North Star) in occasione del 40° anniversario, le atmosfere cyberpunk di Ghost in the Shell (che uscirà dappertutto tranne Giappone, Cina e Russia) e la stagione 2 di Da campagnolo stagionato a gran maestro di spada (From Old Country Bumpkin to Master Swordsman), dall'omonima light novel di Shigeru Sagasaki e Tetsuhiro Nabeshima.

Per quanto riguarda i k-drama che secondo le loro star abbracciano sentimenti universali e per questo vengono apprezzati in tutto il mondo, dopo il successo di Marry My Husband e No Gain No Love arriveranno: Siren's Kiss (12 marzo) la storia d'amore durante le indagini di un omicidio tra l'ispettore e la principale sospettata (Park Min-young e Wi Hajun).

Absolute Value of Romance, Human x Gumiho, See You at Work Tomorrow! come office romantic comedy, Love in Disguise e The Sacred Jewel ambientata durante l'invasione mongola. Una storia indiana che rompe confini e barriere sarà invece la romcom musical Don't Be Shy, un racconto al femminile che diventa romanzo di formazione.

La casa degli spiriti: un maestoso adattamento letterario con Nicole Wallace

Titolo su cui il servizio streaming punta molto è la serie cilena prodotta da Eva Longoria La casa degli spiriti, dall'omonimo romanzo di Isabel Allende, che racchiude il realismo magico della letteratura in lingua spagnola. A dirigere Dolores Fonzi (già dietro l'acclamato Belen), protagonista Nicole Wallace di Culpables nei panni di Clara che può vedere i fantasmi.

Nicole Wallace in un'immagine

Una produzione mastodontica, per scenografie e costumi, come raccontano entrambe, sull'importanza della cultura latino-americana. "È stato il primo libro che ho letto da ragazza quindi essere stata chiamata a dirigere la serie è quasi un segno. Siamo tutte un po' sensitive nella nostra cultura, abbiamo un rapporto profondo con la natura e con l'Aldilà". La stessa Allende ha fatto endorsement, definendola pubblicamente "l'adattamento più fedele ed autentico del romanzo". Un grande attestato di stima.

A proposito di tradizione e folklore, passando in Colombia, successo incredibile è stata Betty la Fea - La storia continua telenovela da cui è stata tratta la serie americana Ugly Betty che torna con la terza stagione. Un reboot 20 anni dopo con il cast originale, una "commedia romantica dell'assurdo", in cui Betty e il marito stanno per divorziare mentre la figlia vuole entrare in azienda: "La chiave è rispettare il materiale originale e trovare i temi che possono risuonare tutt'oggi".

I partner in crime di Regina Rossa

Dalla Spagna la seconda stagione di Regina Rossa (mentre sono appena iniziate riprese della terza) dall'omonimo romanzo più letto in terra ispanica (2.5 milioni di copie) su una consulente della polizia molto particolare.

L'Italia su Prime Video tra Non è un paese per single, Postcards from Italy e Masterplan con Stanley Tucci

L'Italia propone un film, una serie e una co-produzione: Non è un paese per single dal libro di Felicia Kingsley, l'autrice più letta da noi e vincitrice del booktok award negli ultimi tre anni nonché regina delle romcom con Matilde Gioli, Cristiano Caccamo e Amanda Campana.

Wallace chiude il set di Postcards from Italy

Postcards from Italy - questa volta un'idea originale - con protagonista ancora Nicole Wallace che reciterà per la prima volta in inglese (una produzione americana girata a Palermo e diretta da Jessica Wu), di cui si è da poco chiuso il set: una ricca e viziata ereditiera viene mandata come punizione dal nonno nell'azienda di famiglia e si troverà in un triangolo amoroso.

Wallace ha firmato un contratto esclusivo con Prime Video: "Un grande segno di responsabilità e fiducia nei miei confronti, ma è sempre una questione di posto giusto al momento giusto, è bello entrare nel cuore della gente con storie leggere in modo che dimentichino per un po' ciò che di brutto sta accadendo nel mondo".

Stanley Tucci in scena

Annunciata infine la prima co-produzione italo-francese della piattaforma: Masterplan diretto da Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard) con Stanley Tucci (Citadel), Simona Tabasco (The White Lotus2) e Victor Belmondo (Bastion 36). Un famigerato ladro torna in attività dopo anni per compiere il colpo del secolo e rubare la Gioconda; per farlo coinvolge due giovani truffatori (un francese e un'italiana) a cui rivela di essere il loro padre. Dice Tucci: "Uno script molto divertente e toccante, con vari twist inaspettati e location magnifiche, dal Lago di Como a Parigi". Un affare di famiglia insomma.