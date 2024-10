Rita, la recensione: Paz Vega racconta la violenza di genere con gli occhi di una bambina

Che sorpresa l'esordio alla regia di Paz Vega. L'attrice, dopo il passaggio a Locarno 2024, presenta ad Alice nella Città Rita, il suo primo lungometraggio in oltre vent'anni di carriera in cui ha spaziato tra generi e lingue, da Parla con lei di Pedro Almodóvar a The OA di e con Brit Marling. Poi il desiderio di raccontare una storia tutta sua per "mettere a tacere le voci che, giorno dopo giorno, risuonano nella mia mente e mi legano a troppi ricordi di incerta bellezza".

La macchina da presa ad altezza bambina

Paz Vega sul set di Rita

Ambientato in una calda estate del 1984 a Siviglia, con gli europei di calcio che vedevano impegnata la Spagna a contendersi la coppa, Rita racconta la storia della bambina di sette anni che dà il titolo al film (un'altra sorpresa, Sofía Allepuz). Ha un fratellino più piccolo, Lolo (Alejandro Escamilla), di cui si prende cura e con cui vive insieme ai genitori, il tassista José e la casalinga Mari. La sequenza iniziale del film, con estrema delicatezza, fotografa l'atmosfera che aleggia nella casa. La macchina da presa inquadra con un lungo movimento di macchina giochi e disegni sparsi nella cameretta dei due bambini e il risveglio della piccola protagonista che si dirige in cucina dalla madre.

Sofía Allepuz, la protagonista

Le due chiacchierano mentre Rita imburra del pane tostato. Ma non appena si apre la porta della camera da letto dei genitori e il padre fa il suo ingresso nella stanza, ecco piombare il silenzio. Una sequenza apparentemente semplice e innocua ad uno sguardo distratto che, al contrario, segna l'inizio di quella traccia di tensione lasciata sullo sfondo ma perennemente presente e che attraversa tutta la pellicola. In quei primi minuti Paz Vega ci dice anche che Rita ha un punto di vista ben preciso: quello della sua protagonista.

La macchina da presa è all'altezza del suo sguardo con gli adulti inquadrati a metà, da lontano, di lato. O mostrandocene le gambe. Così da sottolineare quanto la storia sia filtrata da uno sguardo innocente che ricorda la lezione di Vittoria De Sica. In questo è esemplare un'altra sequenza: la conversazione tra sua madre - interpretata dalla stessa Paz Vega, anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva - e un'altra donna a cui confida la volontà di separarsi da quel marito violento e tirannico. È una conversazione tra adulti involontariamente ascoltata dalla bambina. Una di quelle che chiunque di noi ha origliato alla sua età. Così potente al punto da sembrare un ricordo.

L'indipendenza per essere donne libere

Intriso di quotidianità, Rita ha un andamento quasi episodico. Piccoli quadretti di vita che vedono la protagonista farsi strada nel mondo. La colonna sonora di Pablo Cervantes amplifica l'impronta giocosa e innocente tipica di quell'età che va in contrasto con il clima che vivono in casa i personaggi. Senza mai schiacciare il pedale del ricatto emotivo, Rita mette in scena quello che avviene, ieri come oggi, tra le mura di troppe case. Uomini violenti e possessivi convinti che tutto gli appartenga. Anche le persone che gli sono accanto.

Sofía Allepuz e Alejandro Escamilla in scena

Mari, casalinga che non ha mai messo il naso fuori dal contesto familiare, vuole allontanarsi da quel marito oppressivo. Ma è difficile quando non puoi contare nemmeno su te stessa. Per questo dà alla figlia l'insegnamento più importante, quello dell'indipendenza. Studiare, lavorare, essere libera. Non dipendere da nessuno. Molte donne, molte madri, quella rivendicazione di autonomia la pagano con la vita. Raccontare le loro storie è importante, così come educare i propri figli.