Rabbit Hole: ecco dove hai già visto i membri del cast della nuova serie con Kiefer Sutherland

Negli ultimi due anni Paramount+ ha realizzato alcuni degli show più avvincenti nel mondo dello streaming come Tulsa King e i vari spin-off di Yellowstone, per non parlare delle innumerevoli serie originali entusiasmanti che usciranno nei prossimi mesi. Una di queste è Rabbit Hole, un thriller di spionaggio creato da John Requa e Glenn Ficarra, due produttori che hanno spaziato parecchio nel corso della loro carriera, da Babbo Bastardo a I Love you Philip Morris, passando per Cani e Gatti e This Is Us.

Locandina di Rabbit Hole

Lo spy-thriller prodotto da CBS Studios sarebbe dovuto arrivare in Italia il 27 marzo ma la data di uscita è slittata al 26 maggio 2023. Rabbit Hole ha per protagonista John Weir (Kiefer Sutherland), un esperto di spionaggio industriale che, come dice lui stesso, "aiuta i ricchi stronzi a far perdere soldi ad altri ricchi stronzi". Ma ora è arrivato il momento di dare un'occhiata al cast al fine di scoprire dove abbiamo gli visto gli interpreti dell'attesissima serie targata Paramount+.

Kiefer Sutherland (John Weir)

The Contractor: Kiefer Sutherland in una scena del film

Al centro di Rabbit Hole, e del suo cast, c'è Kiefer Sutherland, che interpreta il ruolo di John Weir. Figlio del leggendario attore Donald Sutherland, Kiefer è principalmente noto al grande pubblico per il ruolo di Jack Bauer nella serie televisiva 24. Oltre alla recitazione, possiede anche uno studio di registrazione e un'etichetta discografica: la Ironworks.

Dopo aver recitato in Per fortuna c'è un ladro in famiglia nel 1983 e ne Il ragazzo della baia, l'interprete ha preso parte al cast di Storie incredibili e del più celebre Stand by Me - Ricordo di un'estate. In seguito Sutherland fu ingaggiato dall'allora emergente Joel Schumacher per recitare nel ruolo del capo di una banda di vampiri nel cult Ragazzi perduti. Questo ruolo lo fece notare al grande pubblico e lo condusse sul set della precedentemente citata 24, con il ruolo di Jack Bauer. Tra il 2012 e il 2013 ha preso parte alla serie TV Touch, per poi tornare a ricoprire il ruolo di Bauer in 24: Live Another Day due anni dopo. Dal 2016 al 2019, invece, è stato protagonista della serie TV Designated Survivor.

Parlando di che cosa lo ha attratto della trama di Rabbit Hole, Kiefer ha dichiarato: "Lo spionaggio aziendale è un universo che la maggior parte di noi non conosce. Per me, è stato molto eccitante dar vita a un personaggio la cui intera essenza si fonda sull'avere il controllo degli altri prima di essere catapultato in un mondo in cui tutto è capovolto. All'inizio della serie tv, Weir è una specie di cattivo ma ciò che rende le sue azioni giustificabili è il fatto che lavora per conto di persone che sono ripugnanti. Poi, comincia a inseguire la cosa giusta da fare ma non è detto che sia la cosa giusta per lui".

Charles Dance (Dottor Ben Wilson)

Il trono di spade: Charles Dance in un'immagine della quarta stagione

In Rabbit Hole Charles Dance, un vero e proprio veterano della TV, del cinema e del palcoscenico, veste i panni del dottor Ben Wilson, la figura oscura che assume John Weir per riuscire a realizzare il suo ambizioso piano di spionaggio aziendale. I fan de Il Trono di Spade riconosceranno Dance per la sua spietata e sublime performance nei panni di Tywin Lannister durante le prime stagioni dello show, mentre coloro che hanno visto The Crown lo ricorderanno per la sua interpretazione di Lord Mountbatten durante la terza e la quarta stagione della costosa serie Netflix.

Ma questa è solo una piccola parte della carriera di Dance, il quale nel corso degli anni ha interpretato svariati cattivi nella saga di James Bond, figure chiave del franchise di Alien e dozzine di altri film e programmi TV. Alcune delle sue altre interpretazioni più note sono: Sardo Numspa ne Il bambino d'oro (1986), Benedict in Last Action Hero - L'ultimo grande eroe (1993) e Thomas in Underworld - Il risveglio (2012) e Underworld: Blood Wars (2016).

Meta Golding (Hailey Winton)

Meta Golding in una scena di 'Normal' della quarta stagione di Criminal Minds

Meta Golding appare in Rabbit Hole nei panni di Hailey Winton, un altro personaggio enigmatico e decisamente oscuro. I fan di The Hunger Games: La ragazza di fuoco, ovvero il miglior capitolo della saga secondo gli spettatori, molto probabilmente riconosceranno Meta per la sua interpretazione di Enobaria nel film d'azione fantascientifico distopico del 2013, così come per il suo Sequel del 2015, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2. Nel corso della sua carriera la Golding è anche apparsa in show come Empire, Colony, Dark Blue e House.

Non tutti sanno che l'attrice ha deciso di dedicarsi al teatro, laureandosi in Arti Teatrali e Relazioni Internazionali presso la Cornell University, dopo aver soggiornato in Italia: gareggiò come pattinatrice sul ghiaccio della nazionale italiana e dopo la fine della sua carriera sportiva (dovuta ad un infortunio) decise di incominciare a recitare.

Enid Graham (Josephine 'Jo' Madi)

Boardwalk Empire: Enid Graham e Paz de la Huerta in una scena dell'episodio The Age of Reason

La prossima attrice della lista è Enid Graham, che in Rabbit Hole veste i panni di Josephine "Jo" Madi, un agente dell'FBI che incontra John Weir durante la sua missione segreta. Se hai guardato Omicidio a Easttown, la serie drammatica poliziesca della HBO del 2021, probabilmente riconoscerai la Graham per il ruolo di Dawn Bailey, la madre della ragazza scomparsa che è al centro della trama dello show.

Nel corso degli anni, Enid ha anche ottenuto altri ruoli importanti in serie come The Sinner, Boardwalk Empire e persino Oz, oltre ad apparizioni saltuarie in dozzine di show come The Good Wife, Law & Order, Blue Bloods e FBI: I più ricercati. I suoi crediti cinematografici includono The Rewrite, Silver Tongue e Blue Valentine, solo per citarne alcuni.

Rob Yang (Edward Homm)

Una foto di Rob Yang

Rob Yang interpreta il ruolo di Edward Homm in Rabbit Hole, un dirigente che finisce per diventare il bersaglio di uno dei complessi piani di spionaggio aziendale di John Weir.

Prima di entrare a far parte del cast della serie e del recentissimo The Menu, Yang ha avuto ruoli secondari in molti film come Glass, The Bourne Legacy, The Adjustment Bureau e The Unidentified, così come in dozzine di programmi TV: da Law & Order, Law & Ordine: Criminal Intent, The Americans, Ryan Hansen Solves Crimes on Television, The American Rust fino alla prima stagione di Succession, l'acclamata serie drammatica della HBO. Yang ha anche doppiato diversi personaggi della serie di videogiochi Grand Theft Auto, tra cui Grand Theft Auto IV del 2009, The Ballad of Gay Tony e il super-successo Grand Theft Auto Online.

Walt Klink (Lo stagista)

Il prossimo interprete della lista è Walt Klink, che si presenta nel cast di Rabbit Hole come un personaggio misterioso noto semplicemente come "Lo stagista". Durante la sua breve carriera, iniziata soltanto nel 2019, Klink è apparso in numerosi programmi TV come Brugklas, Lieve Mama, Maus, _Arctic Circle e The English, solo per citarne alcuni. Klink ha anche ottenuto ruoli in alcuni cortometraggi, il più recente dei quali è Barrier di Niels Bourgonje.

Jason Butler Harner (Miles Valence)

Alcatraz: Jason Butler Harner nell'episodio Kit Nelson

A completare la lista dei membri principali del cast dell'attesa serie c'è Jason Butler Harner nei panni di Miles Valence, un socio di John Weir che sceglie la spia aziendale per il fatidico incarico che cambierà per sempre la sua vita. Nel corso degli anni, Harner è apparso in quasi tutte le versioni immaginabili di Law & Order, così come in altri titoli fondamentali del mondo del "tv crime" come The Closer e CSI: Crime Scene Investigation. Harner ha anche ottenuto ruoli in serie come The Handmaid's Tale, The Walking Dead e Ozark negli ultimi anni. I suoi crediti cinematografici includono svariate pellicole: da The Good Shepherd - L'ombra del potere, Changeling e Blackhat con Chris Hemsworth, a La famiglia Fang di Jason Bateman.