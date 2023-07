Prime Video Presents 2023: cosa aspettarsi quando si aspetta Prime Video

Oramai una tradizione Prime Video Presents in Italia per presentare le novità in arrivo nella prossima stagione sul servizio streaming nato da una costola dell'e-commerce internazionale a livello locale. Giunta al quarto appuntamento, si è concentrata sulle produzioni e acquisizioni di Prime Video Italia piuttosto che sul comparto internazionale. Non solo factual ma anche scripted, con varie nuove serie originali annunciate e qualche gradito ritorno. A condurre le danze un'effervescente Debora Villa. D'altronde come dice Marco Azzani, Country Managing Director: "Ci sono principalmente due elementi che ci rendono unici nel panorama streaming sempre più vasto e competitivo. Investire in Italia sui contenuti locali e continuare ad essere la casa dei grandi talenti, sia davanti che dietro la macchina da presa. La nostra offerta gioca una partita diversa dagli altri perché continua a concentrarsi sullo spettatore e sul target, da cui parte e da cui torna cercando di soddisfare i suoi desideri e i suoi bisogni, e un business model unico nel panorama streamer, con oltre 40 canali di terze parti, tra cui Paramount+ e MGM+, ma anche quelli dedicati alle squadre di calcio, in più c'è lo store per il noleggio e l'acquisto di film, e lo sport in diretta. Siamo diventati tanto dei produttori quanto dei distributori consolidati in Italia".

Continua Azzani riguarda all'offerta straniera: "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, The Boys, Citadel sono sicuramente tra i nostri titoli di punta, LOL è diventato parte della conversazione internazionale come The Ferragnez, ora abbiamo una serie in arrivo che unirà internazionale e locale, Citadel: Diana, primo spin-off del progetto dei Fratelli Russo realizzato insieme a Cattleya, italiano ma con un'ambizione globale, scavalliamo lo stereotipo nostrano. Proviamo sempre ad alzare l'asticella, 'Ogni giorno è il primo giorno' è il nostro motto, cerchiamo di essere innovativi non solo lato spettatore ma anche industry, come dimostra ad esempio Costiera la serie che gireremo sulla costiera amalfitana insieme a Lux Vide. Proviamo a visitare attraverso i nostri original location e set non tradizionali come Dinner Club in giro per il mondo o Prisma ambientata a Latina, o ancora LOL: Talent Show con i provini tra Milano e Napoli, per un divertimento a 360°".

Prime Video Presents, gli original italiani

Immancabile Nicole Morganti Head of Italian Originals - Amazon Studios pronta a presentare ciò che vedremo tra scripted e unscripted nostrani nella prossima stagione. Si parte da Amazing un nuovo format factual che vedrà protagonista Fabio De Luigi che dice: "Un One Man Show destrutturato oppure se preferite un One Prank Show. Ci eravamo conosciuti a Dinner Club e ci hanno messo un po' a convincermi. È stato bello sia partecipare alla scrittura del programma sia diventarne vittima. Un mix di scripted e unscripted. Il filo rosso è che sto per ricevere un premio ed entro in un albergo di Roma con tante guest star comiche".

Altra proposta della piattaforma sarà No Activity - Niente da segnalare, remake di una comedy australiana ambientata in polizia, che ha fatto ridere dal primo minuto conferma Morganti. Al centro sei poliziotti a coppie di due che stanno aspettando un carico di droga che non si sa che arriverà. Nel cast Carla Signoris che assicura "Un'attesa fatta di tante parole, ridevamo alla fine di ogni scena e speriamo che questo passi anche agli spettatori, altrimenti ci saremo sputtanati a vita", Alessandro Tiberi e Luca Zingaretti in un'inedita veste comica che hanno dovuto girare sempre chiusi durante un appostamento in macchina e trovare nuovi escamotage comici "come i vecchietti del Muppet Show, era quella la reference". Emanuela Fanelli dice che il regista Valerio Vestoso "ha dato ad ognuno di noi la possibilità di esprimere la propria comicità". Infine scherza Fabio Balsamo sull'aver lavorato in coppia con Rocco Papaleo "che non rideva mai". Nel cast anche Maccio Capatonda, Diego Abatantuono, Tommaso Ragno, Sara Lazzaro, Edoardo Ferrario.

L'altra nuova comedy scripted (remake anch'essa) è Gigolò per caso in un cui un padre (Christian De Sica) passa in eredità il proprio mestiere e le proprie clienti al figlio (Pietro Sermonti), diretti da Eros Puglielli. Scherza Sermonti: "Fare l'attore per me in realtà è una copertura per il vero lavoro di gigolò. Finalmente ho conosciuto la persona per cui ho perso un anno a scuola" riferendosi ad un vecchio episodio riguardante una cassetta registrata insieme ad un amico che lo portò alla bocciatura, "Il mio personaggio è un uomo goffo, grigio, trattato da sua moglie (Ambra Angiolini, ndr) come un comodino ed eredito le clienti che sono attempate e anche questo porterà a svariate riflessioni e momenti comici". Gli fa eco De Sica: "Puglielli ha dimostrato grande classe nel dirigere noi e in come ha costruito gli episodi, non avevo mai fatto una serie se non una vecchia fiction Rai ed è stata una bella esperienza, lo trovo molto elegante, delicato e di classe come racconto". Nel cast anche Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Asia Argento, Virginia Raffaele, Gloria Guida, Frank Matano, Antonio Bannò, Francesco Bruni. Prime Video per l'occasione ha anche svelato la data di uscita di Everybody Loves Diamonds (13 Ottobre), la heist series con protagonista Kim Rossi Stuart nei panni di Leonardo Notarbartolo, che compì per davvero un furto record ad Anversa nel 2003. Nel cast anche Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Leonardo Lidi, Carlotta Antonelli e la partecipazione di Rupert Everett e Malcom McDowell. Una bella sorpresa l'annuncio di una serie tratta dal film di culto tra i giovani Sul più bello, con lo stesso cast del film a partire da Ludovica Francesconi.

Sul più bello: Prime Video annuncia la serie tratta dalla saga cinematografica più amata dai teenager

Prime Video Presents, i ritorni

Tanti i ritorni confermati sul servizio streaming. A partire dal factual di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo 4 e Prova Prova Sa Sa 2 che vedrà l'ingresso di nuovi comici accanto al mattatore Frank Matano, fino agli scripted: la seconda stagione di Prisma, di cui sono iniziate le riprese a Latina e fresca vincitrice del Nastro d'Argento, sull'identità di genere, alla comicità meta-televisiva di Sono Lillo 2 che arriverà nel 2024, mentre entro fine anno i fan potranno seguire la nuova avventura dei Me contro te - La famiglia reale 2. Ritornerà anche l'autore televisivo e detective in erba Monterossi dai romanzi di Robecchi con la seconda stagione di 5 episodi entro fine anno, con protagonista nuovamente Fabrizio Bentivoglio: "Le nuove puntate faranno succedere qualcosa che nella prima non c'era portando a nuovi interessanti sviluppi. Secondo me abbiamo fatto molto meglio del ciclo inaugurale perché è come quando a teatro riproponi uno spettacolo un anno dopo e lo puoi migliorare. Per me Monterossi è un vincente involontario innamorato dei perdenti". Aggiunge Carla Signoris, che interpreta Flora De Pisis: "Flora è una presentatrice del dolore barbara e cinica, estrema e non vedo l'ora che ci sia l'episodio in cui la rapiscono, avendo letto i romanzi (ride). È il mio opposto quindi è stato stimolante interpretarla".

Prime Video Presents, le acquisizioni e le co-produzioni

La palla passa a Viktoria Wasilewski Head of Content acquisiti e co-prodotti, con una lunga lista che parte da un nuovo format factual con un ospite d'eccezione ovvero Dargen Damico, basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom. Si intitolerà Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna e sarà una sfida canora tra talent - Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi.

Tra i progetti più interessanti presentati c'è sicuramente Antonia, ideata e creata da un team tutto femminile - Chiara Martegiani, Chiara Malta, Elisa Casseri, Carlotta Corradi - a cui ha collaborato anche Valerio Mastandrea come figura maschile davanti e dietro le quinte. Questo perché racconta una versione sopra le righe della vita di coppia di Valerio e Chiara, una dramedy che è la storia di una trentenne a cui viene diagnosticata l'endometriosi e la sua vita cambia, portandola a fare i conti con tutta una serie di aspetti della propria vita che non voleva affrontare e con una scelta difficile come cura palliativa: o diventa madre o entra in menopausa, portando a una riflessione sul ruolo della donna nella società di oggi: "C'è chi cresce prima di trent'anni e chi dopo, soprattutto oggi, Chiara è andata dalle autrici perché voleva raccontare la propria storia di donna in crisi e in seguito ha scoperto di avere l'endometriosi, di cui fino a qualche anno fa si parlava poco e non è molto conosciuta. A quel punto è sembrata un'opportunità di aumentare la crisi e le necessità narrative. Dovevamo farlo con l'ironia perché è la cifra giusta per sensibilizzare su argomenti delicati e importanti come questo ma non sarà solo una comedy sulla diagnosi bensì una metafora per una crisi più profonda. È ora di ritrarre e raccontare anche maschi fragili in modo che il pubblico vi si possa identificare".

Prime Video Presents, i film

A proposito di creatività femminile che prova ad allontanarsi dagli stereotipi tra i film originali in arrivo c'è Pensati Sexy, diretto da Michela Andreozzi, scritto da Daniele Delle Foglie e interpretato da Diana Del Bufalo e Valentina Nappi nei panni di una ragazza che vuole riscoprire il piacere sessuale e per il proprio corpo e del suo spirito guida nato dai porno. La Nappi dice: "Non ho mai avuto problemi a sentirmi sexy perché il piacere per me non ha nulla a che fare con la forma. Bisogna essere felici e goderci il nostro corpo. Io sono stata in carne e magra nei porno, pelosa e non pelosa. Finalmente un film leggero e pop sul porno che non debba svelare il suo lato oscuro e pruriginoso". Le fa eco la sceneggiatrice: "Guardando i porno mi sono resa conto che il corpo che si vedeva era meno perfetto di quello che sembra nella comunicazione mainstream, quindi è un po' una storia autobiografica in un certo senso". La Andreozzi si dice contenta di sdoganare il tema sulle nostre vite segrete che così diventano di tutte e vengono in un certo senso disinnescate: "Mi sono tolta la soddisfazione di fare un film scorretto e l'alchimia tra Diana e Valentina è pazzesca e non era scontato. Sono il diavolo e l'acqua santa. Una è iper cinetica, l'altra ha la tranquillità di un gatto. Il film in fondo parla dell'inconscio e del nostro rapporto con l'autostima".

Non poteva poi mancare il film di Natale su Prime Video e quest'anno sarà Elf Me, diretto dagli YouNuts! una favola piena di effetti speciali con un concept un po' scorretto. Protagonisti nei panni degli elfi Lillo Petrolo e Caterina Guzzanti entusiasti di avervi partecipato. Citano il villain di Claudio Santamaria che parla burino: "È una caratteristica di Prime Video spingere tutti fuori dalla propria comfort zone". Anna Foglietta e Federico Ielapi sono invece madre e figlio protagonisti della storia. La Foglietta dice del suo personaggio: "Ho provato a infondere romanticismo, ironia e dolcezza nella mia giocattolaia e finalmente un film che posso vedere coi miei figli! (ride). È un film scorretto ma senza tradire il messaggio del Natale. Si tratta di difendere un immaginario anche ora che è diventata adulta. È portatrice sana dello spirito natalizio e si rivelerà molto più felice dei bambini nel conoscere degli Elfi!" (ride). Tra i lungometraggi in arrivo sulla piattaforma, anche ritorni e novità: Falla girare 2 diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, le amiche di Addio al nubilato 2 interpretate da Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa, Gli addestratori con Lillo e Il migliore dei giorni con Maccio Capatonda.

Prime Video Presents, lo sport

Chiude la presentazione fiume di Prime Video Presents Italia 2023 la parte dedicata all'offerta sportiva della piattaforma, passando la parola al Business Lead - Sport Marco Foroni: "È stata una stagione pazzesca, un successo clamoroso per le squadre italiane di nuovo protagoniste, il pubblico ha continuato a darci fiducia ogni mercoledì. Il match Milan-Napoli del 12 aprile è stata la partita più vista di sempre da Prime Video, un derby dopo tanti anni tra due grandi squadre in Champions League, per la prima volta in diretta streaming su Prime Video: è stato un investimento nell'infrastruttura tecnologica da parte nostra per poter tenere così tanti spettatori contemporaneamente live su piattaforma, e abbiamo avuto feedback eccezionali da parte del pubblico, uno spettacolo importante nel migliore dei modi".

Poi Foroni passa ai piani per il futuro: "Ora abbiamo rinnovato l'accordo per altre tre stagioni di UEFA Champions League, fino al 2027, e ogni mercoledì gli spettatori potranno trovare la miglior partita su Prime Video in esclusiva. Squadra che vince non si cambia, come si dice nello sport, e quindi tutti i conduttori, opinionisti e commentatori sono confermati". Con l'importante new entry Miroslav Klose, che commenta: "Vedo bene la Lazio per la prima volta in Champions League dopo anni, e la vedo pronta per giocare. Se devo commentare la performance di Ciro Immobile alla Lazio, lo vedo come star della squadra anche perché ha segnato più gol di me (ride). Ora devo trovare il mio posto nel team di Prime Video e non vedo l'ora di cominciare, mi impegnerò anche con la lingua per arrivare preparato al massimo. Mi sentirò ancora più vicino all'erba e al campo".