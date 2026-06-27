Prima di Obsession, Milk & Serial ci prepara all'orrore di Curry Barker (ed è gratis su YouTube)

Prima del successo di Obsession, Curry Barker ha stupito tutti con Milk & Serial, horror da 800$ disponibile gratis su YouTube. Ecco com'è nato e perché vederlo.

800 dollari di budget, tanto coraggio e un gruppo di amici. Tanto è bastato, due anni fa, a dare il via a un cammino filmico che si è concretizzato con l'incredibile successo di Obsession. Era infatti l'8 agosto 2024 quando Milk & Serial, il vero debutto di Curry Barker è stato pubblicato su YouTube, dove il regista si era già ritagliato uno spazio insieme all'amico e socio Cooper Tomlinson. Insieme i due formavano una coppia comica, che si era fatta conoscere con il nome That's a Bad Idea realizzando sketch e corti. Un lungometraggio di un'ora che si è fatto notare e ha aperto le porte per realizzare il progetto successivo. E raggiungere il successo.

Due amici e YouTube

That's a Bad Idea. Un nome fuorviante, perché, in definitiva, il lavoro di Curry Barker e l'amico Cooper Tomlinson non è stato affatto una cattiva idea. Tutt'altro! I due si sono conosciuti nel corso della prima settimana al campus di Los Angeles della New York Film Academy e iniziarono presto a far video insieme, pubblicandoli su YouTube e imparando tanto da quell'esperienza, tanto da definirla la loro "scuola di cinema fuori dalla scuola di cinema." Non sorprende quindi che i due abbiano lasciato presto gli studi, andando a vivere insieme per continuare il loro lavoro online, sia su YouTube che TikTok, mentre Barker lavorava da Starbucks e riusciva a conquistarsi qualche piccolo ruolo da attore, come le apparizioni in Dave e C'è sempre il sole a Philadelphia.

Curry Barker e Cooper Tomlinson

Se i primi esperimenti di That's a Bad Idea erano nel campo della commedia, ci sembra evidente che l'obiettivo finale era differente, perché già nel 2023 Barker ha diretto il corto horror The Chair, superando le 10 milioni di visualizzazioni e attirando l'attenzione di un produttore, James Harris, che gli ha proposto di trasformarlo in un lungometraggio. Ma non era l'idea di Barker, che a Harris ha proposto invece Obsession. Intanto però il grande salto verso il lungometraggio è passato per Milk & Serial, costato 800 dollari e rifiutato da vari produttori per un anno, tanto da spingere Barker a caricarlo online. In proprio, come fino a quel momento aveva fatto, facendolo diventare virale.

Complimenti per la festa

Inizia da una festa di compleanno, Milk & Serial, e c'è tanto di Barker e Tomlinson nel film. Non è un caso, infatti, che i due protagonisti siano Marshal "Milk" e Steve "Seven", noti per il loro canale di scherzi online estremi che coinvolgono spesso la loro cerchia di amici e conoscenti. Ed è proprio in occasione del compleanno di uno di loro che i due decidono di organizzare uno dei loro scherzi estremi, con una messinscena che coinvolge una pistola finta e un delitto per assicurarsi la viralità online. Non tutto fila liscio, però, e lo scherzo sfocia in una vera morte dando il via a una spirale di panico e una svolta horror che emerge a metà film, quando la verità su uno dei due viene fuori con tutto ciò che comporta.

Curry Barker in una scena di Milk & Serial

Non vi diciamo molto altro, perché il film si può guardare online e vi consigliamo di farlo, per anticipare o completare l'esperienza di visione di Obsession, che non accenna a uscire dalla nostra classifica di incassi. Possiamo però approfondire il tema, quello di una generazione che percepisce la realtà soltanto attraverso la sua rappresentazione online, che si nutre del feedback emotivo di un like e dell'approvazione sui social, che prova un bisogno ossessivo (sì, anche qui in qualche modo si parla di ossessioni, come nel successivo Obsession) di essere sempre sotto i riflettori. E che talvolta genera pericolose devianze.

Dalla mente di Curry Barker

"From the Mind of Curry Barker", queste le parole che si leggono al termine della visione di Milk & Serial. Ed è una frase che consideriamo carica di significato, perché dimostra da subito sia una visione autoriale che una consapevolezza di essa. Per un autore che al momento della realizzazione del film aveva soltanto 25 anni, essendo nato nel 1999. Una visione che, va detto, non è solo dichiarata ma esistente, presente nell'ora di Milk & Serial, film che anticipa quello che poi di buono abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Obsession.

Una scena del film pubblicato su YouTube

C'è coerenza tra racconto e mezzo scelto, l'espediente del found footage perfetto per veicolare personaggi e storia, ma anche nascondere limiti tecnici e soprattutto di budget; c'è il tema, perfettamente intrecciato al racconto e così attuale; c'è la voglia di proseguire il cammino con il compagno d'avventura Tomlinson, presente anche nel successivo Obsession e nel prossimo Anything But Ghosts, annunciato ancor prima del debutto del precedente a Toronto. Lì, accanto a Tomlinson che scrive anche la sceneggiatura con Barker, troveremo anche Aaron Paul e Bryce Dallas Howard. Insomma in quel di Hollywood, ma lontano dai grandi studios, è nata una nuova stella che promette di darci grandi soddisfazioni.