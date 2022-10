Da Peppermint Candy a Burning: 5 film sudcoreani da riscoprire

Nell'ultimo decennio, la Corea del Sud si è affermata come uno dei centri più prolifici del mondo per quanto riguarda la settima arte. Vi proponiamo cinque film per iniziare a scoprire questa interessantissima cinematografia.

Parasite: Kang-ho Song durante una scena

Oltre a Parasite e Squid Game, c'è molto di più nell'industria dell'intrattenimento della Corea del Sud. Sì, la vittoria dell'Oscar 2019 di Bong Joon-ho è stata storica, così come l'enorme successo di Squid Game su Netflix e le recenti vittorie agli Emmy. Ma la Corea del Sud produce da decenni un cinema che confonde i generi e spinge i confini. Scavando nella sua storia troverete ulteriori esempi della sua famosa ultraviolenza e satira politica, ma scoprirete anche melodrammi strazianti, commedie sovversive, horror psicologicamente terrificanti e film d'azione da trattenere il fiato. Da dove partire? Bene, ecco 5 film sudcoreani per iniziare la vostra avventura in questa ricca e sfaccettata cinematografia.

Una scena di Squid Game

1. Peppermint Candy (1999)

Il debutto alla regia dello sceneggiatore Lee Chang-dong inizia con un uomo sconvolto che si getta davanti a un treno. Lavorando a ritroso nella sua vita, il film mostra cosa ha portato il protagonista a quel punto, ripercorrendo 20 anni di storia politica coreana, dalla crisi finanziaria asiatica della fine degli anni '90 allo scontro del 1980 tra cittadini e polizia, noto come il massacro di Gwangju. Peppermint Candy è un potente melodramma con un tono elegiaco e una nota di chiusura straziante. Tuttavia, le interpretazioni del suo cast sono all'altezza del fascino del film. Soprattutto Sol Kyung-gu offre una prova di alto livello, perché il suo approccio al personaggio di Yong-ho è sia psicologicamente che fisicamente impegnativo. Passare dal soave uomo d'affari, dall'ufficiale di polizia in difficoltà all'uomo disperato che urla in un'indicibile agonia all'inizio, dimostra l'enorme talento di questo attore. Allo stesso tempo, rimane una sorta di enigma per lo spettatore: il personaggio è imprevedibile nei suoi atti di gentilezza e crudeltà, alle prese con problemi profondamente sepolti dentro di lui, rivelati solo negli ultimi segmenti del film.

Peppermint Candy è un dramma potente, un'esplorazione visivamente sbalorditiva di temi come il destino, il tempo e la memoria e il modo in cui questi modellano le nostre vite. Con una sceneggiatura abilmente costruita scritta dallo stesso regista, Peppermint Candy rimane un ottimo ingresso in un corpus di opere che deve ancora essere scoperto da molti.

2. Memories of Murder (2003)

Proprio come il cinema di Weimar era alimentato dal weltschmerz e Ingmar Bergman che portavano un'atmosfera scandinava unica nei suoi capolavori, così il cinema coreano è spesso alimentato da han, un senso di rabbia e frustrazione che è alla base dell'identità coreana.

Questo sentimento scorre come un fiume attraverso il film di Bong Joon-ho, uno dei migliori crime movie mai realizzati.

Il capolavoro di Bong sembra suggerire che il suo paese è così insensibile alla violenza, così corrotto e corrosivo, che non sono solo le vittime femminili dell'assassino a morire, ma anche la giustizia.

La scena del crimine stessa è caoticamente compromessa, con stampa e pubblico che fanno irruzione dappertutto rovinando le prove, e poliziotti incompetenti incapaci di fermarli. Fanno affidamento su laboratori di DNA negli Stati Uniti e quando il detective Seo ha delle buone idee, i suoi superiori non possono dargli gli uomini di cui ha bisogno perché tutta la polizia è impegnata a reprimere le manifestazioni. Memories of Murder è una grande satira del lassismo degli ufficiali e dell'arroganza, e la sua scena finale è molto agghiacciante.

3. Primavera, estate, autunno, inverno... e di nuovo primavera (2003)

Una versione americana della gentile parabola di Kim Ki-duk, riflessione profonda sulla vita e sul passare del tempo, sarebbe quasi certamente diretta da Terrence Malick. Un monaco buddista cresce in un tempio galleggiante su un lago remoto. Ogni fase della vita è accompagnata da una stagione diversa ma, nonostante la sua natura contemplativa, il capolavoro di Kim trova ancora il modo di affrontarne il lato più duro e appariscente. È stato girato a Jusanji Pond nel Parco Nazionale di Juwangsan, dove gli alberi emergono dalla superficie del lago artificiale e la serenità è garantita.

Il film solleva interrogativi su come viviamo le nostre vite e su come le azioni, come increspature nelle acque del tempo, possano avere conseguenze inaspettate anni dopo. Descrivendo la vita di un individuo senza nome in istantanee di dieci anni nel corso del suo sviluppo, dall'infanzia alla maturità, Kim ci fornisce una prospettiva non comune.

L'idealismo è soppiantato dal desiderio di soddisfazione fisica. Il romanticismo si trasforma in tragedia. Il pentimento porta alla comprensione. Piangiamo per l'innocenza perduta e apprezziamo l'accumulo di saggezza. Alla fine del film, anche se non conosciamo il nome del personaggio principale, sentiamo di aver intrapreso un viaggio lungo e gratificante al suo fianco.

4. Mademoiselle (2016)

Park Chan-wook trasforma il romanzo poliziesco di Sarah Waters Fingersmith in un thriller giallo estremamente imprevedibile, che vi emozionerà appassionandovi. L'ambientazione passa dalla Londra vittoriana del libro alla Corea occupata dai giapponesi, un cambiamento che richiede un carico completamente nuovo di specificità culturale che Park offre in tre parti eleganti e sensuali.

È una storia profondamente inebriante di truffatori, borseggiatori, sesso, vendetta. Chi avrebbe mai pensato che un film con così tante scene di tortura, bambole del sesso in legno, sangue sulle lenzuola si sarebbe rivelato alla fine così dolce? Mademoiselle è allo stesso tempo un thriller superlativo e uno studio del personaggio profondamente erotico, ma sono l'intelligenza, l'arguzia e la profondità della caratterizzazione i veri punti di forza.

5. Burning - L'amore brucia (2018)

Burning - L'amore brucia: i tre protagonisti del film

Maestro artigiano abile la cui produzione cinematografica è sostenuta da una totale padronanza dell'umore, Lee Chang-dong dà il meglio di sé in un thriller a combustione lenta basato su un racconto di Haruki Murakami, che presenta una miscela di donne scomparse, uomini innamorati, gatti affamati e jazz.

L'alchimia tra Lee e il lavoro dell'autore giapponese in retrospettiva sembra ovvia: entrambi amano piegare le loro storie in direzioni imprevedibili e ambigue. Ma Lee aggiunge preoccupazioni coreane molto specifiche sulle divisioni di classe, così come la divisione nord-sud, poiché un ragazzo di campagna diventato aspirante scrittore si imbatte in un misterioso playboy con alcuni hobby sinistri.

Burning - L'amore brucia: una scena del film

Il film mostra uno sguardo piuttosto onesto e autentico sulla società e sulla cultura sudcoreana. È anche una versione nuova del genere thriller che si occupa meno dell'effetto shock e molto di più della natura dei personaggi. Conosciamo abbastanza bene Jong-su e Hae-mi, ed entrambi sono descritti come persone reali che vivono vite reali. Burning - L'amore brucia è uno dei migliori film del 2018, forse anche uno dei migliori dell'ultimo decennio: si insinua nella pelle e fa sentire a disagio per due ore e mezza.