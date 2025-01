Pino Daniele - Nero a metà, la recensione: storia di un uomo, della sua città e della sua musica

Un documentario che esplora la genesi musicale e l'arrivo al successo del cantautore, tra interviste esclusive, aneddoti e tante emozioni. In sala il 4, 5 e 6 gennaio in occasione del decennale dalla morte.

La voce di Pino Daniele, una panoramica a volo d'uccello su Napoli. La voce dell'artista e le immagini della città. Così inizia Nero a metà, il documentario prodotto e distribuito da Eagle Pictures nel decimo anniversario dalla morte del cantante partenopeo, per un'uscita evento di tre giorni. Un inizio potente, e non potrebbe essere altrimenti visto il connubio fortissimo tra l'uomo e la città che gli ha dato i natali, che lui stesso ha reso parte della sua opera, non solo nella splendida Napule è ma in dettagli, sfumature e ispirazioni di tante canzoni. Un rapporto "stretto, che ha pochi eguali nel mondo", come spiega il giornalista Carmine Aymone, tra gli intervistati del documentario diretto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi.

Pino Daniele in una foto

E proprio Senardi è il motore narrativo dell'opera, essendone anche voce narrante e consulente musicale. Fa ritorno a Napoli per la prima volta dopo la morte del cantante, e indaga sulla storia di Nero a metà e del suo autore, per capire come sia riuscito a "trasformare l'anima della città" e arrivare a coinvolgere un pubblico tanto ampio e con tale profondità.

Pino Daniele e Napoli

I protagonisti del documentario

"Pino è Napoli e Napoli in qualche modo è diventata anche Pino" dice ancora Aymone e ci teniamo a riportarne le parole perché le riteniamo vere, le capiamo, le condividiamo. Perché è da qui che viene l'autenticità e unicità dell'artista, quella voce unica che tanti hanno imparato ad amare, anche oltre i confini sfrangiati della città. "Perché un uomo senza radici è zero" spiega Toni Cercola, percussionista di Pino Daniele, mentre ricorda anche le prime esperienze televisive e racconta altri aneddoti. Non è l'unico testimone di un periodo di fermento, di un periodo in cui Napoli era ricca di artisti e sperimentazione, di cui Pino Daniele si è fatto sintesi. Il documentario tratteggia le prime esperienze in questo contesto culturale che era terreno fertile e stimolo continuo, dai primi gruppi di cui ha fatto parte e l'aspirazione di essere solo un chitarrista, fino a intraprendere la carriera da solista.

Nero a metà e le origini del mito

Terra mia, Pino Daniele e poi finalmente Nero a metà, un terzo album che l'ha consacrato anche a livello nazionale con 300.000 copie vendute subito, in cui le tante influenze si bilanciano in quella che è la musica di Pino Daniele. Il documentario di Spagnoli e Senardi traccia questo cammino, l'arrivo alla ribalta e al successo di un artista straordinario, lasciando che di quella unicità parlino anche le persone che lo hanno circondato, accompagnato, i grandi musicisti, ma non solo loro, che con lui hanno condiviso la scena.

Nero a metà: una scena

Sono loro a darci delle chiavi di lettura in più di ciò che è stato Pino Daniele come cantante e artista, di quanto riuscisse a valorizzare quelli che avevano l'onore di suonare insieme a lui. Lo sottolineano sia Tony Esposito che James Senese e Tullio De Piscopo, tra quelli che con lui hanno formato il super gruppo che l'ha sostenuto in un periodo della sua carriera, quell'esplosione culminata nell'incredibile concerto a piazza del Plebiscito del settembre 1981 davanti a 200.000 persone.

L'uomo oltre l'artista

Quel che però colpisce guardando le immagini di Pino Daniele - Nero a metà, ascoltandone le interviste e testimonianze, è come da frasi, parole e dettagli emerga l'uomo dietro l'artista, l'essere umano che si nascondeva dietro il grandissimo musicista. È il valore aggiunto di ascoltare i racconti di chi l'ha conosciuto direttamente, che non si limita a ricordare momenti e gesta, ma anche stati d'animo ed emozioni. Quello che le semplici immagini da sole non possono sempre trasmettere e che invece le voci di James, Tullio, Tony e tutti gli altri riescono a rievocare.

Si vede la verità dell'uomo, quella stessa verità che lui stesso ha raccontato con le sue canzoni, mettendo in versi quello che vedeva della città e della sua vita. Come hanno fatto altri grandi che Napoli ha amato e sostenuto, come Massimo Troisi o Diego Armando Maradona. I grandi personaggi che hanno intrecciato i loro destini con la città e che la abiteranno per sempre diventando immortali. Come Pino Daniele è, sono solo grazie alla sua musica.