Pil’s Adventures - Un regno da salvare, la recensione: un divertente film pensato per le famiglie

La nostra recensione di Pil's Adventures - Un regno da salvare, film d'animazione francese adatto ad una serata in famiglia in onda il 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Pil's Adventures - Un regno da salvare: una scena del film animato

Un film sul coraggio e sull'amicizia, di questo parleremo in questa recensione di Pil's Adventures - Un regno da salvare, pellicola d'animazione francese del regista Julien Fournet che racconta una storia tanto semplice quanto avvincente, diretta principalmente a un pubblico di bambini. Sono loro, infatti, quelli che si divertiranno di più a vedere le folli avventure della piccola orfanella Pil e dei suoi nuovi amici, in un crescendo di divertimento e situazioni mirabolanti costruite ad arte per il piccolo pubblico. In Italia Pil's Adventures - Un regno da salvare è disponibile in streaming su NOW e in onda in prima tv assoluta giovedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Collection, che fino a venerdì continuerà la sua 100% Animation, la cui intera programmazione è dedicata ai più celebri film d'animazione.

C'è un regno da salvare nella trama!

Pil's Adventures - Un regno da salvare: un'immagine del film animato

Pil è un'orfana che vive nella cittadina medievale di Foggyburgh, è sola da sempre e si procura il cibo rubacchiandolo qua e là con l'aiuto delle sue tre fedeli donnole. Un giorno, però, si troverà nel posto sbagliato al momento sbagliato: l'attuale reggente del castello, Tristan, non intenzionato a cedere la corona all'ormai ventenne principe Roland, escogita un piano per uccidere il nobile, ma qualcosa va storto e il futuro sovrano viene trasformato in un polgatto (mezzo pollo, mezzo gatto). Pil che spera di ottenere una ricompensa cercherà in tutti i modi di aiutare il principe a tornare alle sue sembianze umane grazie anche all'aiuto dei suoi nuovi amici: Rigolin, un artista di strada con la passione per la satira, e Crobar, una guardia che la scambia per una principessa e spera che la giovane lo possa nominare cavaliere. L'improbabile gruppo parte così per un viaggio verso la foresta maledetta dove risiede la sola possibilità di salvare il regno.

Il tipico viaggio dell'eroe

Pil's Adventures - Un regno da salvare: una foto del film

"Per costruire un regno devi sapere dov'è la nobiltà", è questo l'incipit da cui tutto parte ed è in questa frase che si racchiude l'intero significato del film, la sua morale. Foggyburgh è un regno dove i nobili hanno tutto mentre gli orfani come Pil vivono ai margini della società, ma per costruire un governo giusto e un luogo dove tutti possano essere felici bisogna ricercare quel posto dove risiede la vera nobiltà. Sarà questo il vero viaggio che coinvolgerà la ragazzina e i suoi amici in quello che definiremmo il tipico viaggio dell'eroe, in cui la vera destinazione è la crescita personale e l'apprendimento di una verità importante, un insegnamento destinato a cambiare i personaggi. In questo Pil's Adventures - Un regno da salvare rimane nei ranghi senza troppi voli di fantasia, portando a compimento una storia semplice ed estremamente lineare, adatta ad un pubblico di piccolissimi che non faranno di certo fatica a seguire le vicende, anzi si divertiranno con le tante gag presenti, fatte di un umorismo piuttosto fisico, anche se talvolta pungente, perfetto per i giovani spettatori.

Un film dinamico e colorato

Pil's Adventures - Un regno da salvare: un'immagine del film

A colpire il giovane pubblico, però, non sarà solo l'umorismo. Il film, infatti, riesce a proporre una visione colorata e dinamica: la CGI, pur risultando a tratti imperfetta, riesce a rendere alla perfezione le diverse scene d'azione che contraddistinguono i momenti salienti di questa pellicola. I protagonisti si troveranno spesso in situazioni particolarmente folli e dinamiche: combattimenti, inseguimenti e spettacolari cadute sono costruiti in modo convincente sia nelle dinamiche che nella realizzazione tecnica; i fondali, seppur spesso semplici, sono colorati e perfettamente integrati con l'azione, descrivendo un paesaggio tanto vivo quanto interessante, ottima cornice per le mirabolanti gesta di Pil e dei suoi compagni. Azione, divertimento e colori vivaci, sono questi, quindi, gli elementi che rendono Pil's Adventures - Un regno da salvare un film per famiglie da fruire per passare una serata spensierata con i propri figli, divertendosi insieme con l'opportunità di parlare di tematiche sociali e universali, importanti e costruttive.