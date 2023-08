Paso adelante: 5 curiosità che forse non sapevi sulla serie tv, ora su Netflix

1° agosto quest'anno significa una cosa sola in tv: Paso adelante sbarca su Netflix. Un arrivo annunciato con tanto di post social per raccogliere tutto l'effetto nostalgia dei millennial che la serie, in onda dal 2004 al 2006 nei pomeriggi di Italia 1 aveva fatto non solo un boom di ascolti ma era diventata un vero e proprio fenomeno di costume. Per molti quel periodo voleva dire proprio tornare a casa da scuola (o dall'università) e sintonizzarsi sulla rete Mediaset per scoprire le vicende dei ragazzi e delle ragazze che frequentavano la più famosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid. Già all'epoca sintomo di quanto le produzioni spagnole fossero esagerate e "soapoperesche", la serie ha davvero travalicato tantissimi confini entrando nel cuore degli spettatori italiani. Che ora, quasi 10 anni dopo, si ritrovano a varcare di nuovo i corridoi dell'accademia e del serial sulla piattaforma rossa. Ci sembra il momento perfetto per svelarvi 5 curiosità su Paso Adelante, di cui magari non eravate a conoscenza.

1. Proprio come La casa di carta

Paso Adelante come La casa di carta? Diciamo che i due fenomeni spagnoli hanno in comune non solo il fenomeno a livello mondiale che sono diventati (all'epoca ci fu un ricco merchandise compreso l'album delle figurine) ma anche l'essere stati riadattati per la messa in onda italiana. Le puntate originali sono infatti di 80 minuti, l'una e da noi furono divise in due da 40 (durata più canonica per l'Italia prima dell'avvento dello streaming) per andare in onda su Italia 1 (e immaginiamo manterranno questo formato su Netflix). L'eccezione è ovviamente per gli episodi originariamente doppi, divisi in quel caso in tre puntate.

2. Guest star nostrane

Tante sono le guest star che si sono avvicendate nel corso della serie (durata ben sei stagioni) e tra loro c'è anche un italiano (e un gruppo fenomeno assoluto di quel periodo). Stiamo parlando di Tiziano Ferro, il cantante di Latina che ha grande successo anche nei paesi in lingua spagnola (ecco spiegata l'ospitata) e dei Blue, la boyband formata da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa, riunitasi nel 2011 in occasione dell'Eurovision per un nuovo album. Tra gli altri cantautori, più vicini alla tradizione musicale ispanica, ad essere apparsi nella serie Juanes, Rosana, David Civera e gli Mayumanà.

3. Parentado

Nel cast di Paso Adelante c'è Mónica Cruz, la sorella minore di Penélope Cruz che conobbe il successo proprio grazie a questo serial e dovette affrontare l'essere "figlia d'arte" anche sullo schermo. Il suo personaggio Silvia Jáuregui infatti era la nipote della socia (e poi co-direttrice) della Scuola d'Arte, Alicia, che le metteva non poca pressione dato il cognome che portava. La "sorellanza" però le è stata anche utile: Monica, grazie alla somiglianza, ha potuto fare da controfigura a Penelope, che era incinta nella realtà, nel quarto film della saga dei Pirati dei Caraibi, per le scene in cui si iniziava a vedere troppo la gravidanza. A proposito di parentele, la serie ha un legame anche con un altro fenomeno (questa volta tutto italiano) dell'epoca: il talent show (iniziato come una vera e propria scuola nella prima edizione) Amici di Maria De Filippi. Sicuramente i due successi si aiutarono a vicenda, tanto da portare alla creazione di un "nostro" Paso adelante: Grandi domani, che si basava sullo stesso format e aveva nel cast tra gli altri Marco Giallini, Irene Ferri, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Varrese e Milena Mancini. D'altronde da Saranno famosi in poi, le serie che celebrano il desiderio di sfondare in campo artistico non smettono di far sognare ad occhi aperti gli spettatori di tutto il mondo.

4. Che fine hanno fatto gli attori?

Dato che la serie arriva per la prima volta in streaming da noi un decennio dopo l'originaria messa in onda, viene da chiedersi che fine abbiano fatto gli attori che la interpretavano, spesso giovani e lanciati proprio dal ruolo nello show. Miguel Ángel Muñoz (il bello e dannato Roberto Arenales) è diventato un cantante di successo, Italia compresa tanto da essere venuto nel Belpaese per dei concerti. Beatriz Luengo (interprete della determinata Lola) e Yotuel Romero (il silenzioso Pavel) si sono innamorati anche fuori dal set e hanno avuto un figlio insieme. Raúl Peña (l'aspirante musicista Jero Juiz) ha continuato a recitare in tv nel ruolo di Carmelo Leal ne Il Segreto, fortunatissima soap iberica. Silvia Marty (l'amica di Lola, Ingrid Muñoz) dal 2008 è entrata nel cast di Los Serrano, l'originale spagnolo da cui sono nati I Cesaroni, anche loro da poco presenti su Netflix. Ancora legami con l'Italia insomma: Beatriz Rico, che era Diana l'ambiziosa insegnante di danza moderna, è diventata Candela nel film diretto da Giulio Manfredonia È già ieri con protagonista Antonio Albanese.

5. Revival

Forse non lo sapete, ma le avventure che state rivedendo o vedendo per la prima volta su Netflix non saranno le ultime. È infatti stato prodotto UPA: Next (Un paso adelante: Next), un revival per il decennale della serie che, se avrà successo sulla piattaforma rossa come immaginiamo, potrebbe avere il via libera da Netflix per rendere disponibili anche i nuovi episodi. La maggior parte del cast storico tornerà per l'occasione, con molti di loro divenuti insegnanti e un nuovo stuolo di allievi pronti ad imparare. Quale miglior modo per entrare nella grande famiglia di Paso adelante? State dicendo anche voi "Uno, due, tre, quattro"?